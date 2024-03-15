https://sputniknews.com.tr/20240315/orban-isgalci-ab-imparatorlugu-macaristana-gozunu-dikti-1081735146.html

Orban: İşgalci AB İmparatorluğu, Macaristan'a gözünü dikti

Orban: İşgalci AB İmparatorluğu, Macaristan'a gözünü dikti

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, “Eğer Macaristan’ın özgürlüğü ve egemenliğini korumak istiyorsak, Brüksel’i işgal etmekten başka şansımız yok. Brüksel’e... 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T18:26+0300

2024-03-15T18:26+0300

2024-03-15T18:26+0300

dünya

viktor orban

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macaristan

brüksel

neo-imparatorluk

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Orban, Avrupa Birliği ve Macaristan arasındaki derin ayrılıklara değinerek Brüksel’i sert dille eleştirdi. Savaş değil barış istediklerini söyleyen Orban, “Macaristan ancak barıştan istifade edebilir, savaş istemiyoruz” dedi. Macar lider, ülkesinin özgürlük ve egemenliğini koruyabilmesi için Brüksel’i siyasi olarak işgal etmesi gerektiğini vurguladı.Yaklaşık bin kişilik kalabalığa seslenen Orban, bugünkü Batı dünyasında milyonlarca insanın hiçlikten gelip hiçliğe gittiğini vurgulayarak, “Savaşlar başlatıyor, dünyaları yok ediyor, ülkelerin sınırlarını yeniden çiziyor ve çekirgeler gibi her şeyin üzerine üşüşüyorlar. Biz Macarlar farklı yaşıyoruz ve farklı yaşamak istiyoruz” dedi.'Brüksel’in kendi özgürlüklerini ellerinden almasından endişe ediyor'Avrupa Birliği’ndeki seçimlerin Macaristan’ın menfaatleri için başkaldırma fırsatı olacağını ifade eden Orban, “Brüksel, Macaristan’a gözlerini diken ilk imparatorluk değil. Bugün Avrupa halkları, Brüksel’in kendi özgürlüklerini ellerinden almasından endişe ediyor” dedi.1848 Macar Devrimi döneminde Avrupa’nın kaos içerisinde olduğunu ve o dönemde Macarların 12 maddelik reform talebiyle Buda’dan Peşte’ye yürüdüklerini hatırlatan Orban, “Eğer Macaristan’ın özgürlüğü ve egemenliğini korumak istiyorsak, Brüksel’i işgal etmekten başka şansımız yok. Brüksel’e yürüyecek ve Avrupa’ya değişimi kendimiz getireceğiz” dedi.

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viktor orban, ab, avrupa birliği, macaristan, brüksel, neo-imparatorluk