https://sputniknews.com.tr/20240311/trump-ile-gorusen-orban-baskan-olursa-ukraynaya-para-vermeyecegine-soz-verdi-1081571020.html
Trump ile görüşen Orban: 'Başkan olursa Ukrayna’ya para vermeyeceğine söz verdi'
Trump ile görüşen Orban: 'Başkan olursa Ukrayna’ya para vermeyeceğine söz verdi'
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban, eski ABD Başkanı Trump’ın yeniden başkan seçilmesi halinde Ukrayna’ya para vermeyeceğine söz verdiğini belirtti. 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T00:17+0300
2024-03-11T00:17+0300
2024-03-11T00:17+0300
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viktor orban
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Macaristan Başbakanı Orban, Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde eski ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme sonrasında kendisinin yeniden ABD Başkanı olması halinde Ukrayna’ya para vermeyeceğine söz verdiğini, Avrupa’nın ise ABD olmadan finanse edemeyeceği çatışmanın sona ereceğini ifade etti.Macar M1 televizyonuna konuşan Orban, “Ukrayna’nın kendi ayakları üzerinde duramadığı ortada. Eğer Amerikalılar para vermezse, Avrupalılar bu savaşı kendileri finanse edemeyecekleri için savaş biter. Trump şu anda başkan değil fakat partisi, Demokratlar savaşa para göndermek istediğinde engel oluyor. Trump, eğer geri dönerse bunu yapmayacağını, bir kuruş bile tahsis etmeyeceğini söyledi. Ve o zaman bu savaş sona erecek” ifadelerini kullandı.Trump, Macaristan Başbakanı’nı cuma akşamı Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde kabul etmişti. Yaklaşık bir saat süren görüşmeyi yemek ve konser takip etmişti. Eski ABD Başkanı’nın basın servisi, tarafların ‘her ulus için güçlü ve güvenli bir sınırın birincil önemi de dahil olmak üzere, Macaristan ve ABD’yi etkileyen geniş bir yelpazedeki konuları tartıştıklarını’ açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240309/macaristan-basbakani-orban-trump-yeniden-baskan-olursa-tum-dunya-icin-iyi-olur-1081541007.html
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viktor orban, abd, donald trump
viktor orban, abd, donald trump
Trump ile görüşen Orban: 'Başkan olursa Ukrayna’ya para vermeyeceğine söz verdi'
Macaristan Başbakanı Orban, eski ABD Başkanı Trump’ın yeniden başkan seçilmesi halinde Ukrayna’ya para vermeyeceğine söz verdiğini belirtti.
Macaristan Başbakanı Orban, Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde eski ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme sonrasında kendisinin yeniden ABD Başkanı olması halinde Ukrayna’ya para vermeyeceğine söz verdiğini, Avrupa’nın ise ABD olmadan finanse edemeyeceği çatışmanın sona ereceğini ifade etti.
Macar M1 televizyonuna konuşan Orban, “Ukrayna’nın kendi ayakları üzerinde duramadığı ortada. Eğer Amerikalılar para vermezse, Avrupalılar bu savaşı kendileri finanse edemeyecekleri için savaş biter. Trump şu anda başkan değil fakat partisi, Demokratlar savaşa para göndermek istediğinde engel oluyor. Trump, eğer geri dönerse bunu yapmayacağını, bir kuruş bile tahsis etmeyeceğini söyledi. Ve o zaman bu savaş sona erecek” ifadelerini kullandı.
Trump, Macaristan Başbakanı’nı cuma akşamı Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde kabul etmişti. Yaklaşık bir saat süren görüşmeyi yemek ve konser takip etmişti. Eski ABD Başkanı’nın basın servisi, tarafların ‘her ulus için güçlü ve güvenli bir sınırın birincil önemi de dahil olmak üzere, Macaristan ve ABD’yi etkileyen geniş bir yelpazedeki konuları tartıştıklarını’ açıklamıştı.