https://sputniknews.com.tr/20240309/macaristan-basbakani-orban-trump-yeniden-baskan-olursa-tum-dunya-icin-iyi-olur-1081541007.html

Macaristan Başbakanı Orban: Trump yeniden başkan olursa tüm dünya için iyi olur

Macaristan Başbakanı Orban: Trump yeniden başkan olursa tüm dünya için iyi olur

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Orban, eski ABD Başkanı Trump’ın Beyaz Saray’a dönmesinin tüm dünya için daha iyi olacağını, çünkü başkan olduğu dönemde Ortadoğu ve... 09.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-09T14:26+0300

2024-03-09T14:26+0300

2024-03-09T14:26+0300

dünya

macaristan

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donald trump

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ukrayna krizi

ortadoğu

rusya

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmeyi yemek ve konser takip etti.Görüşmenin ardından bir video mesaj yayımlayan Orban şu cümleleri kaydetti:Macaristan ve ABD arasındaki ticaretin 9 milyar doların üzerine çıktığını söyleyen Orban, Trump’ın Beyaz Saray’a dönmesinin iki ülke arasındaki ticari ilişkilere yeni ivme kazandıracağını kaydetti.Orban, “Burada Amerika’da kampanya tüm hızla devam ediyor, hatta büyük hızla ilerliyor. Amerikalıların kendi kararlarını vermesi gerekiyor. Biz Macarlar, Başkan Donald Trump’ın geri dönmesinin dünya ve Macaristan için daha iyi olacağını dürüstçe kabul etmeliyiz” diye ekledi.Macar lider daha önce de Trump’ın iktidara dönerek Ortadoğu’da barış tesis etmesini istediğini dile getirmişti. Ayrıca Orban’ın sözlerine göre, Trump başkan olsaydı Ukrayna’daki çatışma 24 saat içinde biterdi. Ukrayna’da barışın tesis edilmesi için ABD ve Rusya’nın görüşmesi gerektiğini defalarca kaydeden Macaristan Başbakanı, Avrupa’nın Minsk Anlaşmasının yerine getirilmesinde başarısız olduğu için arabulucu olma şansını kaybettiğini belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240306/macaristan-orban-ukraynada-barisin-tesisini-trumpla-gorusecek-1081425052.html

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macaristan, viktor orban, donald trump, abd, ukrayna, ukrayna krizi, ortadoğu, rusya