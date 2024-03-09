https://sputniknews.com.tr/20240309/macaristan-basbakani-orban-trump-yeniden-baskan-olursa-tum-dunya-icin-iyi-olur-1081541007.html
Macaristan Başbakanı Orban: Trump yeniden başkan olursa tüm dünya için iyi olur
Macaristan Başbakanı Orban: Trump yeniden başkan olursa tüm dünya için iyi olur
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban, eski ABD Başkanı Trump’ın Beyaz Saray’a dönmesinin tüm dünya için daha iyi olacağını, çünkü başkan olduğu dönemde Ortadoğu ve... 09.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-09T14:26+0300
2024-03-09T14:26+0300
2024-03-09T14:26+0300
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmeyi yemek ve konser takip etti.Görüşmenin ardından bir video mesaj yayımlayan Orban şu cümleleri kaydetti:Macaristan ve ABD arasındaki ticaretin 9 milyar doların üzerine çıktığını söyleyen Orban, Trump’ın Beyaz Saray’a dönmesinin iki ülke arasındaki ticari ilişkilere yeni ivme kazandıracağını kaydetti.Orban, “Burada Amerika’da kampanya tüm hızla devam ediyor, hatta büyük hızla ilerliyor. Amerikalıların kendi kararlarını vermesi gerekiyor. Biz Macarlar, Başkan Donald Trump’ın geri dönmesinin dünya ve Macaristan için daha iyi olacağını dürüstçe kabul etmeliyiz” diye ekledi.Macar lider daha önce de Trump’ın iktidara dönerek Ortadoğu’da barış tesis etmesini istediğini dile getirmişti. Ayrıca Orban’ın sözlerine göre, Trump başkan olsaydı Ukrayna’daki çatışma 24 saat içinde biterdi. Ukrayna’da barışın tesis edilmesi için ABD ve Rusya’nın görüşmesi gerektiğini defalarca kaydeden Macaristan Başbakanı, Avrupa’nın Minsk Anlaşmasının yerine getirilmesinde başarısız olduğu için arabulucu olma şansını kaybettiğini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240306/macaristan-orban-ukraynada-barisin-tesisini-trumpla-gorusecek-1081425052.html
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macaristan, viktor orban, donald trump, abd, ukrayna, ukrayna krizi, ortadoğu, rusya
Macaristan Başbakanı Orban: Trump yeniden başkan olursa tüm dünya için iyi olur
Macaristan Başbakanı Orban, eski ABD Başkanı Trump’ın Beyaz Saray’a dönmesinin tüm dünya için daha iyi olacağını, çünkü başkan olduğu dönemde Ortadoğu ve Ukrayna’da hiçbir çatışmanın yaşanmadığını belirtti.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmeyi yemek ve konser takip etti.
Görüşmenin ardından bir video mesaj yayımlayan Orban şu cümleleri kaydetti:
Başkan Trump barış başkanıydı. Dünyada saygı görüyordu ve böylece barış için gereken koşullar yaratıyordu. Başkanlığı sırasında Ortadoğu’da ve Ukrayna’da barış vardı. ABD’nin başında kalsaydı bugün de savaşlar olmazdı. Barış isteyen dünya liderleri olursa 'barış olur' konusunda hemfikiriz. Macaristan’ın bu ülkelerden biri olmasından gurur duyuyorum.
Macaristan ve ABD arasındaki ticaretin 9 milyar doların üzerine çıktığını söyleyen Orban, Trump’ın Beyaz Saray’a dönmesinin iki ülke arasındaki ticari ilişkilere yeni ivme kazandıracağını kaydetti.
Orban, “Burada Amerika’da kampanya tüm hızla devam ediyor, hatta büyük hızla ilerliyor. Amerikalıların kendi kararlarını vermesi gerekiyor. Biz Macarlar, Başkan Donald Trump’ın geri dönmesinin dünya ve Macaristan için daha iyi olacağını dürüstçe kabul etmeliyiz” diye ekledi.
Macar lider daha önce de Trump’ın iktidara dönerek Ortadoğu’da barış tesis etmesini istediğini dile getirmişti. Ayrıca Orban’ın sözlerine göre, Trump başkan olsaydı Ukrayna’daki çatışma 24 saat içinde biterdi. Ukrayna’da barışın tesis edilmesi için ABD ve Rusya’nın görüşmesi gerektiğini defalarca kaydeden Macaristan Başbakanı, Avrupa’nın Minsk Anlaşmasının yerine getirilmesinde başarısız olduğu için arabulucu olma şansını kaybettiğini belirtmişti.