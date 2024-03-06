https://sputniknews.com.tr/20240306/macaristan-orban-ukraynada-barisin-tesisini-trumpla-gorusecek-1081425052.html

Macaristan: Orban, Ukrayna’da barışın tesisini Trump’la görüşecek

Macaristan: Orban, Ukrayna’da barışın tesisini Trump’la görüşecek

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın, 8 Mart günü Florida’da eski ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmede Ukrayna’da barışın tesis edilmesi konusunun ele... 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T09:07+0300

2024-03-06T09:07+0300

2024-03-06T09:07+0300

ukrayna krizi

macaristan

peter szijjarto

viktor orban

donald trump

abd

ukrayna

barış görüşmeleri

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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Sputnik’e yaptığı açıklamasında, “Trump’la kesinlikle görüşmek istediğimiz konu, Ukrayna’da ve Avrupa’nın doğusunda barışın tesis edilmesini nasıl başarabileceğimiz” ifadesini kullandı.“Ukrayna’da barış Başkan Trump’tır” diyen Szijjarto, sözlerini şöyle sürdürdü:Sözlerine, “Trump, 2020’de tekrar seçilseydi, Ukrayna'da savaş olmazdı ve Ortadoğu’daki bu durum daha hızlı çözüme kavuşurdu” diye devam eden Macar diplomat, ABD’nin ancak güçlü bir lider tarafından yönetilmesi durumunda küresel ölçekte istikrar sağlayıcı bir faktör olarak hizmet edebileceğini savundu.Szijjarto, “Savaş alanındaki gelişmelerin, savaştaki durumu Ukrayna lehine iyileştireceğini söyleyenler başarısız oldu. Ukrayna’ya silah sağlayanlar savaşın uzamasına katkıda bulundu. Ukrayna’daki savaş kaçınılmaz olarak müzakerelerle sonuçlanacak çünkü Ukrayna Rusya’yı yenemeyecek. Rusya da tüm Batı’yı yenecek güçte değil. Bu durumda tek soru işareti kalıyor. Çözüm ne zaman? Bize yakın mı yoksa hala uzakta mı? Görüşmeler ne kadar erken başlarsa o kadar az insan ölür ve o kadar az yıkım olur” yorumunda bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20240305/orban-batinin-hegemonyasi-sona-erdi-yeni-dunya-duzeni-kuruluyor-1081402876.html

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macaristan, peter szijjarto, viktor orban, donald trump, abd, ukrayna, barış görüşmeleri