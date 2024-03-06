https://sputniknews.com.tr/20240306/macaristan-orban-ukraynada-barisin-tesisini-trumpla-gorusecek-1081425052.html
Macaristan: Orban, Ukrayna’da barışın tesisini Trump’la görüşecek
Macaristan: Orban, Ukrayna’da barışın tesisini Trump’la görüşecek
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın, 8 Mart günü Florida’da eski ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmede Ukrayna’da barışın tesis edilmesi konusunun ele... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T09:07+0300
2024-03-06T09:07+0300
2024-03-06T09:07+0300
ukrayna krizi
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Sputnik’e yaptığı açıklamasında, “Trump’la kesinlikle görüşmek istediğimiz konu, Ukrayna’da ve Avrupa’nın doğusunda barışın tesis edilmesini nasıl başarabileceğimiz” ifadesini kullandı.“Ukrayna’da barış Başkan Trump’tır” diyen Szijjarto, sözlerini şöyle sürdürdü:Sözlerine, “Trump, 2020’de tekrar seçilseydi, Ukrayna'da savaş olmazdı ve Ortadoğu’daki bu durum daha hızlı çözüme kavuşurdu” diye devam eden Macar diplomat, ABD’nin ancak güçlü bir lider tarafından yönetilmesi durumunda küresel ölçekte istikrar sağlayıcı bir faktör olarak hizmet edebileceğini savundu.Szijjarto, “Savaş alanındaki gelişmelerin, savaştaki durumu Ukrayna lehine iyileştireceğini söyleyenler başarısız oldu. Ukrayna’ya silah sağlayanlar savaşın uzamasına katkıda bulundu. Ukrayna’daki savaş kaçınılmaz olarak müzakerelerle sonuçlanacak çünkü Ukrayna Rusya’yı yenemeyecek. Rusya da tüm Batı’yı yenecek güçte değil. Bu durumda tek soru işareti kalıyor. Çözüm ne zaman? Bize yakın mı yoksa hala uzakta mı? Görüşmeler ne kadar erken başlarsa o kadar az insan ölür ve o kadar az yıkım olur” yorumunda bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240305/orban-batinin-hegemonyasi-sona-erdi-yeni-dunya-duzeni-kuruluyor-1081402876.html
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macaristan, peter szijjarto, viktor orban, donald trump, abd, ukrayna, barış görüşmeleri
macaristan, peter szijjarto, viktor orban, donald trump, abd, ukrayna, barış görüşmeleri
Macaristan: Orban, Ukrayna’da barışın tesisini Trump’la görüşecek
Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın, 8 Mart günü Florida’da eski ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmede Ukrayna’da barışın tesis edilmesi konusunun ele alınacağını belirtildi.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Sputnik’e yaptığı açıklamasında, “Trump’la kesinlikle görüşmek istediğimiz konu, Ukrayna’da ve Avrupa’nın doğusunda barışın tesis edilmesini nasıl başarabileceğimiz” ifadesini kullandı.
“Ukrayna’da barış Başkan Trump’tır” diyen Szijjarto, sözlerini şöyle sürdürdü:
Trump seçilmeden Ukrayna’da yakın gelecekte barış için daha az umut görüyoruz. Seçilirse umut artacak. Bu duruşumuzla Avrupa’da çoğunluğu temsil etmediğimizi de anlıyoruz. Ancak yine de buna inanıyoruz. Amerikalılara kimi seçip kimi seçmemesi gerektiğini söylemek istemiyoruz. Amerikalıların kendi başkanlarını seçme hakkına tamamen saygı duyuyor, her zaman seçilen başkan ve yönetimi ile çalışıyoruz. Lakin deneyim şunu gösteriyor ki; Trump’ın başkanlık döneminde ABD-Macaristan ilişkileri zirvedeydi. Üstelik Trump döneminde böyle büyük bir küresel savaş yoktu. Yani, hangi başkan döneminde barış ve küresel güvenliği geri getirebileceğimizi ve ABD-Macaristan ilişkilerini iyileştirebileceğimizi sorarsanız yanıtımızın Trump olduğu aşikar. Bunu deneyimlerimize dayanarak söylüyorum.
Sözlerine, “Trump, 2020’de tekrar seçilseydi, Ukrayna'da savaş olmazdı ve Ortadoğu’daki bu durum daha hızlı çözüme kavuşurdu” diye devam eden Macar diplomat, ABD’nin ancak güçlü bir lider tarafından yönetilmesi durumunda küresel ölçekte istikrar sağlayıcı bir faktör olarak hizmet edebileceğini savundu.
Szijjarto, “Savaş alanındaki gelişmelerin, savaştaki durumu Ukrayna lehine iyileştireceğini söyleyenler başarısız oldu. Ukrayna’ya silah sağlayanlar savaşın uzamasına katkıda bulundu. Ukrayna’daki savaş kaçınılmaz olarak müzakerelerle sonuçlanacak çünkü Ukrayna Rusya’yı yenemeyecek. Rusya da tüm Batı’yı yenecek güçte değil. Bu durumda tek soru işareti kalıyor. Çözüm ne zaman? Bize yakın mı yoksa hala uzakta mı? Görüşmeler ne kadar erken başlarsa o kadar az insan ölür ve o kadar az yıkım olur” yorumunda bulundu.