https://sputniknews.com.tr/20240315/musk-duyurdu-dunyanin-en-guclu-roketi-ile-iletisim-koptu-1081709488.html

Musk duyurdu: Dünyanın en güçlü roketi ile iletişim koptu

Musk duyurdu: Dünyanın en güçlü roketi ile iletişim koptu

Sputnik Türkiye

ABD’li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX şirketine ait Starship roketi, 3. test uçuşundan ilk kez yörüngeye çıkarken, atmosfere yeniden girişi sırasında... 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T09:08+0300

2024-03-15T09:08+0300

2024-03-15T09:31+0300

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ABD’li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in geliştirdiği dünyanın en büyük ve en güçlü uzay roketi unvanına sahip olan Starship, 3. test uçuşu için ABD’nin Texas eyaletindeki Starbase alanından TSİ 16.35’te başarılı şekilde fırlatıldı.Uçuştan yaklaşık 3 dakika sonra, Super Heavy olarak bilinen birinci kademe güçlendirici, üst kademe Starship’ten başarılı şekilde ayrıldı. Starship, ilk kez yörüngeye çıkmayı başardı.Entegre Uçuş Testi-3 olarak adlandırılan bugünkü uçuşta, Starship, Starlink uydularını yörüngeye yerleştirmek için kullanılacak bir yük bölmesi kapağını açmayı ve uzay ortamında bir motoru yeniden çalıştırılmasına yönelik testleri geçti.Starship’in atmosfere yeniden girişi sırasında iletişim koptuBirinci kademe güçlendirici Super Heavy ayrılmanın ardından Meksika Körfezi’nde suya çakıldı. Hint Okyanusu’na inmesi beklenen Starship ile ise atmosfere yeniden girişi sırasında iletişim koptu. SpaceX, Starship’in atmosfere girişi sırasında infilak ettiğini değerlendirdiklerini açıkladı.İlk 2 deneme de başarız olmuştuStarship, geçtiğimiz sene kasım ayında yapılan ikinci test uçuşunda fırlatmadan yaklaşık 2,5 dakika sonra havada infilak etmiş, nisan ayındaki ilk test uçuşunda ise fırlatmadan yaklaşık 4 dakika sonra motorlarda gerçekleşen arıza nedeniyle patlayarak Meksika Körfezi’ne düşmüştü.Starship, 30 metre genişliğinde ve yaklaşık 400 metre yüksekliğe sahip. SpaceX roketi insanları Mars’a ve aya götürme hedefiyle tasarladı.

https://sputniknews.com.tr/20240315/tarihin-en-pahali-turk-sporcusu-olmaya-hazirlaniyor-7246935000-tl-alacak-1081708818.html

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