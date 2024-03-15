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SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini değişti
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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240315/murat-kurum-anket-sonuclarini-paylasti-kararsiz-secmenin-de-hizmeti-tercih-edecegi-gorusu-var-1081710438.html
Murat Kurum anket sonuçlarını paylaştı: 'Kararsız seçmenin de hizmeti tercih edeceği görüşü var'
Murat Kurum anket sonuçlarını paylaştı: 'Kararsız seçmenin de hizmeti tercih edeceği görüşü var'
Sputnik Türkiye
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, 31 Mart akşamı biz kazanacağız. Tüm... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T09:34+0300
2024-03-15T09:34+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
murat kurum
ekrem imamoğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ak parti
cumhur ittifakı
istanbul
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Kurum TGRT Haber, TGRT EU ve TGRT FM ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Kurum, her seçimde sahada olduklarını belirterek "Anketlerde 8-10 puan önde olduklarını söylemişlerdi. Bu aralar algı oluşturmak amacıyla yine o tür anketleri piyasaya sürmeye çalışıyorlar. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, 31 Mart akşamı biz kazanacağız. Tüm İstanbullu hemşehrilerimizle Saraçhane'ye yürüyeceğiz. Anketlerde de 1,5-2 puan öndeyiz. Hatta bazı araştırmacıların bunun daha da artacağı, kararsız seçmenin sandıkta tercihini hizmetten yana kullanacağına dair görüşleri var." ifadelerini kullandı.'30 yıl önce yediği köfteyi hatırlıyor, 5 sene önce verdiği sözleri hatırlamıyor'Bir yöneticiye verdiği sözleri tutmanın yaraşacağını vurgulayan Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 2019'da seçim meydanlarında, "Ben 100 bin konutu dönüştüreceğim." dediğini ancak 5 bin 489 konut dönüştürebildiğini, "15 bin sosyal konut yapacağım." dediğini ancak şimdi sorulduğu zaman "Hatırlamıyorum." yanıtını verdiğini aktardı.Kurum, İmamoğlu'nun dönüşümle alakalı "Her yerde bizi dönüşüm projelerinde göreceksiniz." dediğini ancak şimdi sordukları zaman "Hatırlamıyorum." yanıtını verdiğini belirterek şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240313/ekrem-imamoglu-hizrayi-tanitti-beylikduzu-ile-sabiha-gokcen-arasina-yeni-metro-hatti-vaadi-1081655801.html
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murat kurum, ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, cumhur ittifakı, istanbul
murat kurum, ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, cumhur ittifakı, istanbul

Murat Kurum anket sonuçlarını paylaştı: 'Kararsız seçmenin de hizmeti tercih edeceği görüşü var'

09:34 15.03.2024
© İHA / HACER İNCİ - SENAT DESTANOĞLUİBB Başkan Adayı Murat Kurum
İBB Başkan Adayı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
© İHA / HACER İNCİ - SENAT DESTANOĞLU
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, 31 Mart akşamı biz kazanacağız. Tüm İstanbullu hemşehrilerimizle Saraçhane'ye yürüyeceğiz.'' dedi.
Kurum TGRT Haber, TGRT EU ve TGRT FM ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Kurum, her seçimde sahada olduklarını belirterek "Anketlerde 8-10 puan önde olduklarını söylemişlerdi. Bu aralar algı oluşturmak amacıyla yine o tür anketleri piyasaya sürmeye çalışıyorlar. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, 31 Mart akşamı biz kazanacağız. Tüm İstanbullu hemşehrilerimizle Saraçhane'ye yürüyeceğiz. Anketlerde de 1,5-2 puan öndeyiz. Hatta bazı araştırmacıların bunun daha da artacağı, kararsız seçmenin sandıkta tercihini hizmetten yana kullanacağına dair görüşleri var." ifadelerini kullandı.

'30 yıl önce yediği köfteyi hatırlıyor, 5 sene önce verdiği sözleri hatırlamıyor'

Bir yöneticiye verdiği sözleri tutmanın yaraşacağını vurgulayan Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 2019'da seçim meydanlarında, "Ben 100 bin konutu dönüştüreceğim." dediğini ancak 5 bin 489 konut dönüştürebildiğini, "15 bin sosyal konut yapacağım." dediğini ancak şimdi sorulduğu zaman "Hatırlamıyorum." yanıtını verdiğini aktardı.
Kurum, İmamoğlu'nun dönüşümle alakalı "Her yerde bizi dönüşüm projelerinde göreceksiniz." dediğini ancak şimdi sordukları zaman "Hatırlamıyorum." yanıtını verdiğini belirterek şunları kaydetti:
"Diğer tarafta 'Metroyla alakalı sorunları çözmek adına 230 kilometre metro yapıp teslim edeceğim ve metroyla ilgili İstanbul'un her yerinde bizi çalışırken göreceksiniz.' dedi. Yine sorduklarında hatırlamıyorum gibi bir cevapla karşılaşıyorsunuz. Bu başkan 30 yıl önce yediği köfteyi hatırlıyor, şimdi 5 sene önce verdiği sözleri hatırlamıyor. İşine geldiğini öyle bir hatırlıyor ki ama işine gelmediği zaman 'Ben öyle bir söz vermedim.' demeyi biliyor."
İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
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Ekrem İmamoğlu 'HızRay'ı tanıttı: Beylikdüzü ile Sabiha Gökçen arasına yeni metro hattı vaadi
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