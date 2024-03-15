https://sputniknews.com.tr/20240315/murat-kurum-anket-sonuclarini-paylasti-kararsiz-secmenin-de-hizmeti-tercih-edecegi-gorusu-var-1081710438.html

Murat Kurum anket sonuçlarını paylaştı: 'Kararsız seçmenin de hizmeti tercih edeceği görüşü var'

Murat Kurum anket sonuçlarını paylaştı: 'Kararsız seçmenin de hizmeti tercih edeceği görüşü var'

Sputnik Türkiye

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, 31 Mart akşamı biz kazanacağız. Tüm... 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T09:34+0300

2024-03-15T09:34+0300

2024-03-15T09:34+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

murat kurum

ekrem imamoğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ak parti

cumhur ittifakı

istanbul

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Kurum TGRT Haber, TGRT EU ve TGRT FM ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Kurum, her seçimde sahada olduklarını belirterek "Anketlerde 8-10 puan önde olduklarını söylemişlerdi. Bu aralar algı oluşturmak amacıyla yine o tür anketleri piyasaya sürmeye çalışıyorlar. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, 31 Mart akşamı biz kazanacağız. Tüm İstanbullu hemşehrilerimizle Saraçhane'ye yürüyeceğiz. Anketlerde de 1,5-2 puan öndeyiz. Hatta bazı araştırmacıların bunun daha da artacağı, kararsız seçmenin sandıkta tercihini hizmetten yana kullanacağına dair görüşleri var." ifadelerini kullandı.'30 yıl önce yediği köfteyi hatırlıyor, 5 sene önce verdiği sözleri hatırlamıyor'Bir yöneticiye verdiği sözleri tutmanın yaraşacağını vurgulayan Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 2019'da seçim meydanlarında, "Ben 100 bin konutu dönüştüreceğim." dediğini ancak 5 bin 489 konut dönüştürebildiğini, "15 bin sosyal konut yapacağım." dediğini ancak şimdi sorulduğu zaman "Hatırlamıyorum." yanıtını verdiğini aktardı.Kurum, İmamoğlu'nun dönüşümle alakalı "Her yerde bizi dönüşüm projelerinde göreceksiniz." dediğini ancak şimdi sordukları zaman "Hatırlamıyorum." yanıtını verdiğini belirterek şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240313/ekrem-imamoglu-hizrayi-tanitti-beylikduzu-ile-sabiha-gokcen-arasina-yeni-metro-hatti-vaadi-1081655801.html

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murat kurum, ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, cumhur ittifakı, istanbul