https://sputniknews.com.tr/20240313/ekrem-imamoglu-hizrayi-tanitti-beylikduzu-ile-sabiha-gokcen-arasina-yeni-metro-hatti-vaadi-1081655801.html

Ekrem İmamoğlu 'HızRay'ı tanıttı: Beylikdüzü ile Sabiha Gökçen arasına yeni metro hattı vaadi

Ekrem İmamoğlu 'HızRay'ı tanıttı: Beylikdüzü ile Sabiha Gökçen arasına yeni metro hattı vaadi

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmalarına devam ediyor. ''Mega proje'' olarak adlandırdığı Beylikdüzü ile Sabiha Gökçen... 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T13:48+0300

2024-03-13T13:48+0300

2024-03-13T13:48+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

ekrem imamoğlu

tramvay

tramvay

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşım projelerini anlattı."Ulaşılabilir İstanbul" adlı toplantıda gelecek projelerini anlatan İmamoğlu, ''HızRay'' adı verilen Beylikdüzü ile Sabiha Gökçen arasına yeni metro hattı vaadinde bulundu.Ekrem İmamoğlu şöyle konuştu:''Saatte 140 kilometre hıza ulaşacak, 75 kilometre uzunluğunda tamamı yeraltında olmak üzere 13 istasyonu ile HızRay 12 ilçeden geçecek, İstanbul'u bir ucundan diğer ucuna bağlayacak, günde 1,5 milyon yolcu taşıyacak. Sabiha Gökçen-Beylikdüzü 55 dakikadan az sürede aşılacak.''İstanbul'a yeni tramvay hatlarıİmamoğlu'nun vaatleri arasında yeni tramvay hatları da vardı.Ekrem İmamoğlu, ''Anadolu Yakası'ndaki ilk tramvay projesini de 'AnadoluTRAM' diye Üsküdar-Kadıköy-Maltepe olarak 3 ilçenin meydanlarını buluşturacak hat oluşturacağız. Esenler cadde tramvayımız ve özellikle heyecanla beklediğimiz Salacak'ın çok özenli manzarasını birlikte yaşayacağımız Üsküdar-Harem tramvay hattımızla toplam 8 hattımızda imalat için hazır durumda.'' dedi.İmamoğlu, 2029'da İstanbul'daki raylı sistem uzunluğunun 650 kilometreye ulaşacağını da söyledi.

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