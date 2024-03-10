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Erdoğan'dan İmamoğlu eleştirisi: 'Yarım gün mesai ile İstanbul yönetilmez'
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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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Erdoğan'dan İmamoğlu eleştirisi: 'Yarım gün mesai ile İstanbul yönetilmez'
Erdoğan'dan İmamoğlu eleştirisi: 'Yarım gün mesai ile İstanbul yönetilmez'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarım gün mesai ile İstanbul yönetilmez. İstanbul'u bırak kayağa git, İstanbul'u sel almış götürüyor, nerede anlayın işte" dedi ve İBB... 10.03.2024, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da “Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı Açılış Töreni”nde konuştu:
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recep tayyip erdoğan, ak parti, ekrem imamoğlu, ibb
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Erdoğan'dan İmamoğlu eleştirisi: 'Yarım gün mesai ile İstanbul yönetilmez'

17:52 10.03.2024 (güncellendi: 18:14 10.03.2024)
© AA / Murat KulaRecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2024
© AA / Murat Kula
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarım gün mesai ile İstanbul yönetilmez. İstanbul'u bırak kayağa git, İstanbul'u sel almış götürüyor, nerede anlayın işte" dedi ve İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da “Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı Açılış Töreni”nde konuştu:
Beş yıl bitti büyükşehir belediyesi acaba kaç metro hattı yaptı? Yalandan başka bir şey yok. Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor. Metronun adımı atılıyor, ona dolgu yapılıyor. Sen busun ya. Dürüst ol. Fakat 31 Mart akşamı ben inanıyorum İstanbullu kardeşim bu yalana prim vermeyecek.
(Bakırköy-Kirazlı metrosu) Uzunluğu 8,4 kilometre olan, günlük 1 milyon yolcu kapasiteli hattımızın üzerinde 7 istasyon bulunuyor
İstanbul'un en büyük derdi ne? Trafik.
Bu duvarlardaki hani 'Tam ileri' diyor ya şimdi ona 'Tam ileri yolun açık olsun' demek lazım
Yarım gün mesai ile İstanbul yönetilmez. İstanbul'u bırak kayağa git, İstanbul'u sel almış götürüyor, nerede anlayın işte.
İstanbul muradına erecek.
Farklı siyasi tercihlerimiz olsa da bu şehirde yaşayan İstanbullular olarak acil meseleler konusunda hepimizin aynı kanaatleri paylaştığına inanıyorum. Nedir bunlar?
İstanbul'un bir an önce sağlıksız yapı stokunu yenilemesi ve depreme hazırlanması gerekiyor. Kısa süre önce yarısı bizden kampanyası yaptık, depreme karşı önlemin göstergesiydi bu.
CHP'nin takoz siyasetine boyun eğip Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapmasaydık bugün durum çok daha kötü olurdu.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
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