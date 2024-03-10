Erdoğan'dan İmamoğlu eleştirisi: 'Yarım gün mesai ile İstanbul yönetilmez'

Beş yıl bitti büyükşehir belediyesi acaba kaç metro hattı yaptı? Yalandan başka bir şey yok. Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor. Metronun adımı atılıyor, ona dolgu yapılıyor. Sen busun ya. Dürüst ol. Fakat 31 Mart akşamı ben inanıyorum İstanbullu kardeşim bu yalana prim vermeyecek. Beş yıl bitti büyükşehir belediyesi acaba kaç metro hattı yaptı? Yalandan başka bir şey yok. Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor. Metronun adımı atılıyor, ona dolgu yapılıyor. Sen busun ya. Dürüst ol. Fakat 31 Mart akşamı ben inanıyorum İstanbullu kardeşim bu yalana prim vermeyecek.

(Bakırköy-Kirazlı metrosu) Uzunluğu 8,4 kilometre olan, günlük 1 milyon yolcu kapasiteli hattımızın üzerinde 7 istasyon bulunuyor (Bakırköy-Kirazlı metrosu) Uzunluğu 8,4 kilometre olan, günlük 1 milyon yolcu kapasiteli hattımızın üzerinde 7 istasyon bulunuyor

İstanbul'un en büyük derdi ne? Trafik. İstanbul'un en büyük derdi ne? Trafik.

Bu duvarlardaki hani 'Tam ileri' diyor ya şimdi ona 'Tam ileri yolun açık olsun' demek lazım Bu duvarlardaki hani 'Tam ileri' diyor ya şimdi ona 'Tam ileri yolun açık olsun' demek lazım

Yarım gün mesai ile İstanbul yönetilmez. İstanbul'u bırak kayağa git, İstanbul'u sel almış götürüyor, nerede anlayın işte. Yarım gün mesai ile İstanbul yönetilmez. İstanbul'u bırak kayağa git, İstanbul'u sel almış götürüyor, nerede anlayın işte.

İstanbul muradına erecek. İstanbul muradına erecek.

Farklı siyasi tercihlerimiz olsa da bu şehirde yaşayan İstanbullular olarak acil meseleler konusunda hepimizin aynı kanaatleri paylaştığına inanıyorum. Nedir bunlar? Farklı siyasi tercihlerimiz olsa da bu şehirde yaşayan İstanbullular olarak acil meseleler konusunda hepimizin aynı kanaatleri paylaştığına inanıyorum. Nedir bunlar?

İstanbul'un bir an önce sağlıksız yapı stokunu yenilemesi ve depreme hazırlanması gerekiyor. Kısa süre önce yarısı bizden kampanyası yaptık, depreme karşı önlemin göstergesiydi bu. İstanbul'un bir an önce sağlıksız yapı stokunu yenilemesi ve depreme hazırlanması gerekiyor. Kısa süre önce yarısı bizden kampanyası yaptık, depreme karşı önlemin göstergesiydi bu.