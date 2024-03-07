https://sputniknews.com.tr/20240307/ekrem-imamoglu-mal-varligini-acikladi-1081470409.html

Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı

Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisinin ve eşinin mal varlığını açıkladı. 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T10:20+0300

2024-03-07T10:20+0300

2024-03-07T11:35+0300

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, mal varlığı bildiriminde bulundu. Mal varlığı bildirimine göre İmamoğlu'nun 6 dükkanı, 6 arsası bulunuyor.İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde 2 dükkan ve 1 mesken, Büyükçekmece'de 2 dükkan, Beylikdüzü'nde 2 arsa, Çanakkale'de ev, Balıkesir'de arsa, Trabzon'da ofis ve dükkan, Çanakkale'de tarla, Balıkesir'de arası olduğu görüldü.Dilek Kaya İmamoğlu'nun ise Beylikdüzü'nde 1 arsa ve dükkan, Muğla'da mesken, Trabzon'da kargir ev ve arsa ile Trabzon'da tarlası bulunduğu kaydedildi.8 bin TL'lik silahDilek Kaya İmamoğlu'nun 2013 tarihinde alınan 'Wolsvagen' marak JİP'i olduğu belirtildi. Ekrem İmamoğlu'nun ise 2008 tarihinde alınan 8 bin TL değerinde silahı olduğu kaydedildi. Banka hesaplarıBuna göre Ekrem İmamoğlu'nun bir bankada 8 milyon 166 bin 645 TL, diğer banka hesabında ise 562 bin TL'si olduğu görüldü.Dilek Kaya İmamoğlu'nun ise bir banka hesabında 395 bin 737 dolar, diğer banka hesabında 52 gram altını olduğu kaydedildi.Dilek Kaya İmamoğlu'nun 8 adet 279 bin 584 TL değerinde pırlanta seti, 35 adet 204 bin TL değerinde altın bilezik, 68 adet 92 bin TL değerinde cumhuriyet ve tam altın, 227 bin TL değerinde muhtelif altını olduğu görüldü.Mal varlığı bildiriminden bazı ayrıntılar şöyle:Mansur Yavaş 'Herkes açıklayacak' demiştiAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisinin ve eşi Nursen Yavaş'ın mal varlığını açıklamış, "Seçime giren herkes açıklayacak" demişti.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçilen belediye başkanlarının göreve geldikten sonra mal varlıklarını belediye binasına asacaklarını ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240307/istanbulun-son-secim-anketini-15-gunde-tablo-degisti-diyerek-acikladi-imamoglu-mu-kurum-mu-1081464593.html

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