https://sputniknews.com.tr/20240307/istanbulun-son-secim-anketini-15-gunde-tablo-degisti-diyerek-acikladi-imamoglu-mu-kurum-mu-1081464593.html

İstanbul'un son seçim anketini '15 günde tablo değişti' diyerek açıkladı: İmamoğlu mu Kurum mu?

İstanbul'un son seçim anketini '15 günde tablo değişti' diyerek açıkladı: İmamoğlu mu Kurum mu?

Sputnik Türkiye

49 adayın yarıştığı İstanbul'daki seçimlere geri sayım sürerken SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki yarışı değerlendirdi... 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T07:44+0300

2024-03-07T07:44+0300

2024-03-07T07:45+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

anket

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ekrem imamoğlu

murat kurum

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 23 gün gibi bir süre kalırken adaylar da çalışmalarına hız verdi. İstanbul'daki yarışın 31 Mart akşamı CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti'nin adayı Murat Kurum arasında geçmesi beklenirken; gözler bir yandan da anketlerde.İstanbul'da kafa kafaya bir yarışın olduğu belirtilirken, son anket sonuçlarıyla ilgili SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Canlı yayınında İstanbul anket sonuçlarını değerlendiren Bayrakçı, 15-20 gün içinde mega kentteki sonuçların değiştiğini söyledi.İstanbul'da Kurum ve İmamoğlu'nun birbirlerine çok yakın oylar aldığını belirten Bayrakçı, "2-2,5 ay önce anketlerde İmamoğlu yüksek bir puanla öndeydi. Adayların açıklanmasının ardından İmamoğlu 2 puan önde çıkıyordu fakat 15-20 gün önce Murat Kurum'la kafa kafaya geldiler. O kadar ilginç ki, bırakın yüzdeyi mesela 4500 kişiyle yapılan ankette 1231 kişi bir ismi söylemiş, 1221 kişi diğer adayı söylemiş. Yani o kadar kafa kafayaydı" dedi.'İmamoğlu sahaya indi, o bir fark çıkışı yarattı'İmamoğlu'nun son 15 gün içinde atak yaptığını belirten Bayrakçı, "Şimdi ise gözlemlerime göre kafa kafaya durum devam ediyor ama birkaç puanlık İmamoğlu lehine bir durum olmuş gibi. İmamoğlu sahaya indi, o bir fark çıkışı yarattı" diye konuştu.Şu an için kafa kafaya yarışın devam ettiğini belirten Bayrakçı "Bütün bu söylediklerime bakarsak da tüm olay 2-3 puanın içinde dönüyor şimdilik. 37 yıllık deneyime bakarak şunu söylüyorum. Bu aşamada bu kadar söyleyebilirim. Fark 4,5'un üzerine çıktığı anda o aday için 'önde' açıklamasını yapmak daha doğru olur" ifadelerini kullandı.

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istanbul anket, istanbul yerel seçim anketi, anketlerde imamoğlu mu murat kurum mu önde