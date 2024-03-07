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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20240307/mansur-yavas-2023te-aday-olsaydim-kazanirdim-1081464427.html
Mansur Yavaş: 2023'te aday olsaydım kazanırdım
Mansur Yavaş: 2023'te aday olsaydım kazanırdım
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde İYİ Parti lideri Akşener'in adaylık çağrısı sorulan Mansur Yavaş, "Zaten söyledim oybirliği olsaydı aday olurdum... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T07:32+0300
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CHP'nin yeniden aday gösterdiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk Televizyonu'nda yayınlanan "Seçime Doğru" programında gazeteciler Sena Alkan, Fevzi Çakır ve Faruk Aksoy'un sorularını yanıtladı.Mayıs 2023'teki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde İYİ Parti Meral Akşener'in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve kendisine yönelik "Cumhurbaşkanı adayı olun" çağrısı sorulan Yavaş, "Ben kırgın falan değilim. 'Aday olmadı' diye ben suçlanıyorum. Gerçekten aday olmamı istiyorsanız, 'Hadi çık gel aday ol' demekle olmaz, başka partide kaydım var. 1 gün önce beni arayıp 'Teklif getireceğim, böyle bir şey düşünür müsünüz?' demesi lazımdı" yanıtını verdi.'2023'te aday olsaydım kazanırdım'Altılı Masa'nın karar alması halinde aday olacağını söylediğini hatırlatan Mansur Yavaş, "Bu süreçte adaylığımla ilgili her yerde şunu söyledim, 'Altılı Masa aday gösterirse aday olurum'. Zaten söyledim oybirliği olsaydı olurdum. Kazanacağımı düşünüyorum. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Mahalli seçim ortamındayız. İnşallah Mayıs ayında yapacağımız görüşmede kamuoyunun bilmediği konuları bir kez konuşurum, bir daha konuşmam" dedi.'Operasyon denilecek bir hal yok, biz 'istifa edin' demedik'İttifak yapmama kararı sonrası İYİ Parti'deki ayrılıklar için Akşener'in "Partimize operasyon yapılıyor" sözlerini eleştiren Yavaş, "İYİ Parti seçmeni 23 ilçe 'Mansur Yavaş'la beraber girelim' demiş. Bu görüş kabul olmayınca zaten büyük çoğunluğu istifa etti. Milletvekili, il başkanı istifa etti. İlçe başkanlarının hemen hemen hepsi istifa etti. Operasyon denilecek bir hal yok, biz 'istifa edin' demedik. Beraber çalışıldı. Başarı varsa da beraber oldu" ifadelerini kullandı.
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mansur yavaş, 31 mart yerel seçimleri, seçim, genel seçim, genel seçim, seçim yenilgisi, seçim sonuçları, yerel seçim, iyi parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ankara, ankara büyükşehir belediyesi, 2023
mansur yavaş, 31 mart yerel seçimleri, seçim, genel seçim, genel seçim, seçim yenilgisi, seçim sonuçları, yerel seçim, iyi parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ankara, ankara büyükşehir belediyesi, 2023

Mansur Yavaş: 2023'te aday olsaydım kazanırdım

07:32 07.03.2024
© AAAnkara Büyükşehir Belediyesi 4. Yıl Projeleri Tanıtım Töreni
Ankara Büyükşehir Belediyesi 4. Yıl Projeleri Tanıtım Töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
© AA
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Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde İYİ Parti lideri Akşener'in adaylık çağrısı sorulan Mansur Yavaş, "Zaten söyledim oybirliği olsaydı aday olurdum. Kazanacağımı düşünüyorum" dedi.
CHP'nin yeniden aday gösterdiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk Televizyonu'nda yayınlanan "Seçime Doğru" programında gazeteciler Sena Alkan, Fevzi Çakır ve Faruk Aksoy'un sorularını yanıtladı.
Mayıs 2023'teki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde İYİ Parti Meral Akşener'in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve kendisine yönelik "Cumhurbaşkanı adayı olun" çağrısı sorulan Yavaş, "Ben kırgın falan değilim. 'Aday olmadı' diye ben suçlanıyorum. Gerçekten aday olmamı istiyorsanız, 'Hadi çık gel aday ol' demekle olmaz, başka partide kaydım var. 1 gün önce beni arayıp 'Teklif getireceğim, böyle bir şey düşünür müsünüz?' demesi lazımdı" yanıtını verdi.

'2023'te aday olsaydım kazanırdım'

Altılı Masa'nın karar alması halinde aday olacağını söylediğini hatırlatan Mansur Yavaş, "Bu süreçte adaylığımla ilgili her yerde şunu söyledim, 'Altılı Masa aday gösterirse aday olurum'. Zaten söyledim oybirliği olsaydı olurdum. Kazanacağımı düşünüyorum. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Mahalli seçim ortamındayız. İnşallah Mayıs ayında yapacağımız görüşmede kamuoyunun bilmediği konuları bir kez konuşurum, bir daha konuşmam" dedi.

'Operasyon denilecek bir hal yok, biz 'istifa edin' demedik'

İttifak yapmama kararı sonrası İYİ Parti'deki ayrılıklar için Akşener'in "Partimize operasyon yapılıyor" sözlerini eleştiren Yavaş, "İYİ Parti seçmeni 23 ilçe 'Mansur Yavaş'la beraber girelim' demiş. Bu görüş kabul olmayınca zaten büyük çoğunluğu istifa etti. Milletvekili, il başkanı istifa etti. İlçe başkanlarının hemen hemen hepsi istifa etti. Operasyon denilecek bir hal yok, biz 'istifa edin' demedik. Beraber çalışıldı. Başarı varsa da beraber oldu" ifadelerini kullandı.
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