Bakan Uraloğlu açıkladı: İki mega şehir arasına süper hızlı tren geliyor

"İstanbul Ankara arası şu an ihtiyacımızı karşılıyor ama bir 10 sene sonra karşılamayacak. Yeni bir otoyol. Kuzey Marmara'daki gibi olacak. Hem daha kısa olacak. Hem de kış şartlarının daha hafif olduğu bir bölge. 276 km'lik bir otoyol. Kuzey Marmara'nın devamı olan yeni bir otoyol. Akyazı Beypazarı Nallıhan ve Ankara'ya ulaşacak. Bir de hızlı tren düşünüyoruz bu otoyol projesine yakın bir şekilde. Bu süper hızlı tren ile Ankara İstanbul ile 80 dakikaya düşecek. Bir üst teknolojiye geçmiş olacak ülkemiz bu trenle. Süper hızlı trenin hızı 350 km olacak. 2028'e kadar projesini bitirip başlayacağız. 2035 civarı olacak bitimi. 10-11 yıl içinde. Bizim geleceği de planlamamız gerekiyor."