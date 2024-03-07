Bakan Uraloğlu açıkladı: İki mega şehir arasına süper hızlı tren geliyor
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© İHA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldığı bir canlı yayında Ankara-İstanbul arasına yapılacak süper hızlı tren projesinin de detaylarını anlattı.
Katıldığı canlı yayında Türkiye'nin ulaşım konusunda yeni ihtiyaçları olduğunu söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasına 'süper hızlı tren' yapılacağını duyurarak şunları söyledi:
"İstanbul Ankara arası şu an ihtiyacımızı karşılıyor ama bir 10 sene sonra karşılamayacak. Yeni bir otoyol. Kuzey Marmara'daki gibi olacak. Hem daha kısa olacak. Hem de kış şartlarının daha hafif olduğu bir bölge. 276 km'lik bir otoyol. Kuzey Marmara'nın devamı olan yeni bir otoyol. Akyazı Beypazarı Nallıhan ve Ankara'ya ulaşacak. Bir de hızlı tren düşünüyoruz bu otoyol projesine yakın bir şekilde. Bu süper hızlı tren ile Ankara İstanbul ile 80 dakikaya düşecek. Bir üst teknolojiye geçmiş olacak ülkemiz bu trenle. Süper hızlı trenin hızı 350 km olacak. 2028'e kadar projesini bitirip başlayacağız. 2035 civarı olacak bitimi. 10-11 yıl içinde. Bizim geleceği de planlamamız gerekiyor."
4 yeni havaalanı yapılacak
"Zaman zaman 'ülkemize dengeli yapmadınız' diyorlar. Nüfus yoğunluklarını düşünün. Karadeniz'deki havalimanı sayısını ve Marmara'daki Ege'deki havalimanı sayısını düşünün. 61 havalimanı olacak. 4 tane yeni havalimanı yapacağız. 3 tanesinin yapımı devam ediyor. Çukurova'daki havalimanını yapıyoruz. Adana'daki havalimanı eğitim alanı olarak kullanacağız. Bayburt Gümüşhane devam ediyor. Trabzon da var. Onu yeniliyoruz. Yozgat da var. Karaman'da da planlıyoruz. Yakında düşünmüyoruz ama gelecek projeksiyonunda var. Şu an Türkiye'ye 4 saatlik mesafede 67 ülke var. Bugün 131 ülkede 346 farklı noktaya uçuyoruz havayolu ulaşımı ile."
5G 2026'da geliyor
"5G'ye 2026'da geçeceğiz. Niye 2026? 4.5G'ye geçtik 5'e yakınız. Ciddi yatırım yaptık. İstanbul Havalimanı'nda deniyoruz. Bazı büyük işletmelerde de deniyoruz. Deneme amaçlı ruhsat verdik."