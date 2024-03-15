https://sputniknews.com.tr/20240315/mal-varligini-aciklayan-altinok-herkes-kendisinden-suphe-etsin-benden-degil-1081743516.html
Mal varlığını açıklayan Altınok: Herkes kendisinden şüphe etsin, benden değil
Mal varlığını açıklayan Altınok: Herkes kendisinden şüphe etsin, benden değil
Sputnik Türkiye
Akşam saatlerinde mal varlığını açıklayan Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Altınok, "Herkes kendisinden şüphe etsin, benden değil. Kendimizden şüphemiz... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T22:56+0300
2024-03-15T22:56+0300
2024-03-15T22:56+0300
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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Kırşehir Dernekler Federasyonunca Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen iftar programında konuştu.Ankara'nın problemlerini kimin çözeceğine ilişkin anketlerde isminin öne çıktığını ifade eden Altınok, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı, 5 yıllık başkanlık döneminde Ankara'nın sorunlarını çözememekle eleştirdi.Keçiören'de yaptıkları çalışmaları da anlatan Altınok, 18 Mart Çanakkale zaferinin yıl dönümünde Keçiören'deki Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılışını yapacaklarını söyledi.'Herkes belediye başkanı olmadan önceki mal varlığını açıklasın'Gazetecilerin çıkışta mal varlığı beyanıyla ilgili sorusunu cevaplayan Altınok, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240315/cumhur-ittifakinin-abb-baskan-adayi-altinok-mal-varligini-acikladi-ana-sutu-gibi-ak-ve-helaldir-1081738224.html
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cumhur ittifakı, cumhur ittifakı, seçim, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, mansur yavaş
cumhur ittifakı, cumhur ittifakı, seçim, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, mansur yavaş
Mal varlığını açıklayan Altınok: Herkes kendisinden şüphe etsin, benden değil
Akşam saatlerinde mal varlığını açıklayan Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Altınok, "Herkes kendisinden şüphe etsin, benden değil. Kendimizden şüphemiz yok. Mal varlığı çoğalmamış, tam tersine azalmış" dedi.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Kırşehir Dernekler Federasyonunca Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen iftar programında konuştu.
Ankara'nın problemlerini kimin çözeceğine ilişkin anketlerde isminin öne çıktığını ifade eden Altınok, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı, 5 yıllık başkanlık döneminde Ankara'nın sorunlarını çözememekle eleştirdi.
Keçiören'de yaptıkları çalışmaları da anlatan Altınok, 18 Mart Çanakkale zaferinin yıl dönümünde Keçiören'deki Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılışını yapacaklarını söyledi.
'Herkes belediye başkanı olmadan önceki mal varlığını açıklasın'
Gazetecilerin çıkışta mal varlığı beyanıyla ilgili sorusunu cevaplayan Altınok, şunları kaydetti:
"Herkes kendisinden şüphe etsin, benden değil. Kendimizden şüphemiz yok. Mal varlığı çoğalmamış, tam tersine azalmış. Mal varlığı, mal varlığı, mal varlığı... Zaten 3628 sayılı yasa gereği mal varlıklarını vermek zorundayız. Yeni bir mülk alıyorsanız kendinize veya eşinize onu da bir ay içinde vermek durumundasınız. Herkes belediye başkanı olmadan önceki mal varlığını açıklasın. Öyle sonradan gömü buldum, paşa torunuydum, bizde öyle bir şey yok. 20 yıldır belediye başkanıyım, beytülmal yönetiyorum. Ailem dahi makam arabama binmemiştir. 20 yıldır belediyeden bir kuruş harcırah almadım. Biz buyuz. Tertemiz, şeffaf bir hayatımız ve görev anlayışımız oldu."