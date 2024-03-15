Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Altınok mal varlığını açıkladı: 'Ana sütü gibi ak ve helaldir'
© AA / Mustafa HatipoğluCumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara Mobilyacılar, Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odasınca (ANKAMOB) düzenlenen iftar programına katıldı.Altınok, burada konuşma yaptı.
© AA / Mustafa Hatipoğlu
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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, "Ekte sunduğum tüm mal varlığım ana sütü gibi ak ve helaldir" ifadeleriyle mal varlığını açıkladı.
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, mal varlığını sosyal medya hesabından paylaşım yaparak açıkladı.
Altınok, paylaşımında "Biz dün neredeysek bugün de oradayız. Değerli hemşehrilerim, bir belediye başkanı öncelikle şeffaf olmalıdır! Özü sözü bir ve dürüst olmalıdır. Bir belediye başkanının duruşu olmalıdır ve bir o yanda bir bu yanda bulunmamalıdır” ifadelerine yer verdi.
Mal varlığıyla ilgili yapılan açıklamalara ilişkin de cevap veren Altınok, mal varlığı üzerinden bir süredir suni gündemler yaratıldığını ifade ederek, şunları yazdı:
“Ne yazık ki mal varlığım üzerinden bir süredir suni gündemler yaratılarak, Başkentimize yapacağımız hizmet ve eserlerin üstünün örtülmeye çalışıldığını; projelerimizi gölgeleme çabasına girildiğini ve en önemlisi SİZ DEĞERLİ ANKARALI HEMŞEHRİLERİMİ İNCİTTİKLERİNİ hissettiğim için mal varlığımı açıklama vakti gelmiştir. Değerli Ankaralılar, içinizde en ufak bir tereddüt olmasın. Ekte sunduğum tüm mal varlığım ana sütü gibi ak ve helaldir."
Kamuoyuna Duyurulur…— Turgut Altınok 🇹🇷 (@turgutaltinok06) March 15, 2024
BİZ DÜN NEREDEYSEK BUGÜN DE ORADAYIZ…
Değerli Hemşehrilerim!
Bir Belediye Başkanı Öncelikle Şeffaf Olmalıdır!
Özü Sözü Bir ve DÜRÜST Olmalıdır!
Bir Belediye Başkanının Duruşu Olmalıdır ve Bir O Yanda Bir Bu Yanda Bulunmamalıdır!
Ne yazık ki mal varlığım… pic.twitter.com/XB59MLFlTK