https://sputniknews.com.tr/20240315/cumhur-ittifakinin-abb-baskan-adayi-altinok-mal-varligini-acikladi-ana-sutu-gibi-ak-ve-helaldir-1081738224.html

Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Altınok mal varlığını açıkladı: 'Ana sütü gibi ak ve helaldir'

Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Altınok mal varlığını açıkladı: 'Ana sütü gibi ak ve helaldir'

Sputnik Türkiye

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, "Ekte sunduğum tüm mal varlığım ana sütü gibi ak ve helaldir" ifadeleriyle... 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T20:14+0300

2024-03-15T20:14+0300

2024-03-15T20:14+0300

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cumhur ittifakı

cumhur ittifakı

ankara büyükşehir belediyesi

turgut altınok

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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, mal varlığını sosyal medya hesabından paylaşım yaparak açıkladı.Altınok, paylaşımında "Biz dün neredeysek bugün de oradayız. Değerli hemşehrilerim, bir belediye başkanı öncelikle şeffaf olmalıdır! Özü sözü bir ve dürüst olmalıdır. Bir belediye başkanının duruşu olmalıdır ve bir o yanda bir bu yanda bulunmamalıdır” ifadelerine yer verdi. Mal varlığıyla ilgili yapılan açıklamalara ilişkin de cevap veren Altınok, mal varlığı üzerinden bir süredir suni gündemler yaratıldığını ifade ederek, şunları yazdı:

https://sputniknews.com.tr/20240314/cumhur-ittifaki-abb-baskan-adayi-altinok-baskan-olduktan-sonra-mal-varligim-azaldi-1081695488.html

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cumhur ittifakı, cumhur ittifakı, ankara büyükşehir belediyesi, turgut altınok