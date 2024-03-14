Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Altınok: Başkan olduktan sonra mal varlığım azaldı

"Ben orda ayeti diyorum. Her şey Allah'ındır diyorum. Objektif bir televizyonculuk yapın. Diyorum ki belediye başkanı olduğumda 'Ankara'nın en zengin belediye başkanı' diye haberler, yapıldı. Mal varlığımı yakın zamanda açıklayacağım. Onu ben istediğimde duyacaksınız. Herkes saklı gizli mal varlığına baksın. Altınok'un sakladığı gizlediği bir şey yok. Başkan olduktan sonra mal varlığım azalmıştır, belgeleriyle... Dolayısıyla hırsızların, dürüstlere çamur atma hakkı yoktur. Altınok'un, hayatı saftır, nettir ve temizdir.