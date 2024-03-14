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Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Altınok: Başkan olduktan sonra mal varlığım azaldı
Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Altınok: Başkan olduktan sonra mal varlığım azaldı
Sputnik Türkiye
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Altınok'un sakladığı gizlediği bir şey yok. Başkan... 14.03.2024, Sputnik Türkiye
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Altınok, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Etlik Şehir Hastanesi'ndeki görevli doktor ve sağlık çalışanlarına karanfil dağıttı.Tedavi gören hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ileten Altınok, hastane önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.Doktorların ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Altınok, Kurtuluş Savaşı'nda 14 Mart'ın önemli bir dönüm noktasına sahip olduğunu belirtti.'Mal varlığımı yakın zamanda açıklayacağım'Açıklamaların ardından gazetecilerin mal varlığını ne zaman açıklayacağına yönelik sorusu üzerine Altınok, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240314/erdogandan-muhalefete-elestiri-bunlar-icin-onemli-olan-tek-sey-washingtondaki-agababalarinin-emri-1081693347.html
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mhp, ak parti, cumhur ittifakı, ankara, mal varlığı
mhp, ak parti, cumhur ittifakı, ankara, mal varlığı

Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Altınok: Başkan olduktan sonra mal varlığım azaldı

16:37 14.03.2024
© AA / Abdullah GüçlüAltınok
Altınok - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2024
© AA / Abdullah Güçlü
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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Altınok'un sakladığı gizlediği bir şey yok. Başkan olduktan sonra mal varlığım azalmıştır, belgeleriyle... Dolayısıyla hırsızların, dürüstlere çamur atma hakkı yoktur." dedi.
Altınok, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Etlik Şehir Hastanesi'ndeki görevli doktor ve sağlık çalışanlarına karanfil dağıttı.
Tedavi gören hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ileten Altınok, hastane önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Doktorların ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Altınok, Kurtuluş Savaşı'nda 14 Mart'ın önemli bir dönüm noktasına sahip olduğunu belirtti.

'Mal varlığımı yakın zamanda açıklayacağım'

Açıklamaların ardından gazetecilerin mal varlığını ne zaman açıklayacağına yönelik sorusu üzerine Altınok, şunları kaydetti:
"Ben orda ayeti diyorum. Her şey Allah'ındır diyorum. Objektif bir televizyonculuk yapın. Diyorum ki belediye başkanı olduğumda 'Ankara'nın en zengin belediye başkanı' diye haberler, yapıldı. Mal varlığımı yakın zamanda açıklayacağım. Onu ben istediğimde duyacaksınız. Herkes saklı gizli mal varlığına baksın. Altınok'un sakladığı gizlediği bir şey yok. Başkan olduktan sonra mal varlığım azalmıştır, belgeleriyle... Dolayısıyla hırsızların, dürüstlere çamur atma hakkı yoktur. Altınok'un, hayatı saftır, nettir ve temizdir.
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