https://sputniknews.com.tr/20240314/erdogandan-muhalefete-elestiri-bunlar-icin-onemli-olan-tek-sey-washingtondaki-agababalarinin-emri-1081693347.html
Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: Bunlar için önemli olan tek şey Washington'daki ağababalarının emri
Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: Bunlar için önemli olan tek şey Washington'daki ağababalarının emri
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar için önemli olan tek şey İstanbul'daki, Brüksel'deki, Berlin'deki, Washington'daki ağababalarından aldıkları emirlerdir" dedi. 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T15:24+0300
2024-03-14T15:24+0300
2024-03-14T16:01+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
recep tayyip erdoğan
ağrı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı'da düzenlenen mitingde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20240313/cumhurbaskani-erdogan-iftarda-tas-ailesinin-misafiri-oldu-1081672576.html
ağrı
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recep tayyip erdoğan, ağrı
recep tayyip erdoğan, ağrı
Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: Bunlar için önemli olan tek şey Washington'daki ağababalarının emri
15:24 14.03.2024 (güncellendi: 16:01 14.03.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar için önemli olan tek şey İstanbul'daki, Brüksel'deki, Berlin'deki, Washington'daki ağababalarından aldıkları emirlerdir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı'da düzenlenen mitingde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:
Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler İstanbul'da ve diğer başka yerlerde kirli pazarlıklarla kendi ikballerini kotarmanın peşindeler. CHP'li belediye başkan adaylarının ırkçılık kokan söylemlerine seslerini çıkarmayanlar mı sizin hakkınızı savunacak? Bugüne kadar bunların bir eserini gördünüz mü? Bunların Ağrı umurunda değil. Bunlar için önemli olan tek şey İstanbul'daki, Brüksel'deki, Berlin'deki, Washington'daki ağababalarından aldıkları emirlerdir. Zaten fırsatını bulan da soluğu orda alıyor.
Dün silah zoruyla yaptıklarını bugün örtülü baskıyla daha önemlisi tek parti faşistleriyle gizli saklı ittifaklar kurarak gerçekleştirmenin gayreti içindeler. Öyle ki bu uğurda yasakların, hukuksuzlukların ve baskıların sembolü olan CHP’ye bile yedek tekerlek yapacak duruma düştüler. Artık demokrasisiyle, yönetim biçimiyle, eğitimden sağlığa yepyeni bir Türkiye var.