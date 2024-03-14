https://sputniknews.com.tr/20240314/erdogandan-muhalefete-elestiri-bunlar-icin-onemli-olan-tek-sey-washingtondaki-agababalarinin-emri-1081693347.html

Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: Bunlar için önemli olan tek şey Washington'daki ağababalarının emri

Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: Bunlar için önemli olan tek şey Washington'daki ağababalarının emri

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar için önemli olan tek şey İstanbul'daki, Brüksel'deki, Berlin'deki, Washington'daki ağababalarından aldıkları emirlerdir" dedi. 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T15:24+0300

2024-03-14T15:24+0300

2024-03-14T16:01+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

recep tayyip erdoğan

ağrı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı'da düzenlenen mitingde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

https://sputniknews.com.tr/20240313/cumhurbaskani-erdogan-iftarda-tas-ailesinin-misafiri-oldu-1081672576.html

ağrı

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2024

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recep tayyip erdoğan, ağrı