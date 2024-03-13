https://sputniknews.com.tr/20240313/cumhurbaskani-erdogan-iftarda-tas-ailesinin-misafiri-oldu-1081672576.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda Taş ailesinin misafiri oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda Taş ailesinin misafiri oldu

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazan ayının 3’üncü gününde Ankara’da Taş ailesine misafir oldu. 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T23:03+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan Ali Osman Taş ve ailesiyle iftar yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ali Osman Taş ve ailesini ziyaret ederek, orucu birlikte açtı.Eve girişinde aile üyeleri tarafından karşılanan Erdoğan, "Ben şu anda uzun yoldan geliyorum. Bugün Şırnak ve Mardin, buralardan geliyorum" dedi.Anne Buse Taş'a "Üç tane kız mı var?" diye soran Erdoğan, "evet" yanıtını aldı.Aile üyeleriyle masaya oturup, ezan saatini bekleyen Erdoğan, bu sırada aileyle sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan aileyle iftardan sonra çay içti.'Birlik, beraberlik ve kardeşliğin sofrasında orucumuzu beraber açtık'Öte yandan Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230925/cumhurbaskani-erdogan-azerbaycan-ile-iliskilerimizi-daha-da-artiracak-adimlar-atacagiz-1075751966.html

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