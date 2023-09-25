https://sputniknews.com.tr/20230925/cumhurbaskani-erdogan-azerbaycan-ile-iliskilerimizi-daha-da-artiracak-adimlar-atacagiz-1075751966.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan'ın operasyonunun başarıyla tamamlanması iftihar vesilesi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan'ın operasyonunun başarıyla tamamlanması iftihar vesilesi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile düzenlediği basın toplantısında "(Karabağ'a) Operasyonun kısa bir süre içerisinde, sivillerin... 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T15:51+0300

2023-09-25T15:51+0300

2023-09-25T16:54+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

türkiye

ilham aliyev

azerbaycan

ermenistan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev baş başa görüştü. ​​​​​​​Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri, Karabağ'daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel, bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığı öğrenildi.İki lider baş başa görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:Aliyev: Bölgede barış istiyoruzAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "İmzaladığımız anlaşmalar ilişkilerimize yeni ivmeler kazandıracak" dedi. Aliyev ayrıca "(Türkiye ile) Bir birimize destek vererek biz bölgesel konuları da doğru istikamete yöneltiyoruz. Bölgede barış ve istikrar olsun, savaş olmasın istiyoruz" ifadelerini kullandı.

türkiye

azerbaycan

ermenistan

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recep tayyip erdoğan, türkiye, ilham aliyev, azerbaycan, ermenistan