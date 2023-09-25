https://sputniknews.com.tr/20230925/cumhurbaskani-erdogan-azerbaycan-ile-iliskilerimizi-daha-da-artiracak-adimlar-atacagiz-1075751966.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan'ın operasyonunun başarıyla tamamlanması iftihar vesilesi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan'ın operasyonunun başarıyla tamamlanması iftihar vesilesi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile düzenlediği basın toplantısında "(Karabağ'a) Operasyonun kısa bir süre içerisinde, sivillerin... 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T15:51+0300
2023-09-25T15:51+0300
2023-09-25T16:54+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
türkiye
ilham aliyev
azerbaycan
ermenistan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev baş başa görüştü. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri, Karabağ'daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel, bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığı öğrenildi.İki lider baş başa görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:Aliyev: Bölgede barış istiyoruzAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "İmzaladığımız anlaşmalar ilişkilerimize yeni ivmeler kazandıracak" dedi. Aliyev ayrıca "(Türkiye ile) Bir birimize destek vererek biz bölgesel konuları da doğru istikamete yöneltiyoruz. Bölgede barış ve istikrar olsun, savaş olmasın istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, türkiye, ilham aliyev, azerbaycan, ermenistan
recep tayyip erdoğan, türkiye, ilham aliyev, azerbaycan, ermenistan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan'ın operasyonunun başarıyla tamamlanması iftihar vesilesi oldu
15:51 25.09.2023 (güncellendi: 16:54 25.09.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile düzenlediği basın toplantısında "(Karabağ'a) Operasyonun kısa bir süre içerisinde, sivillerin haklarına azami hassasiyet gösterilerek başarıyla tamamlanması, iftihar vesilesi olmuştur" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev baş başa görüştü. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri, Karabağ'daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel, bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığı öğrenildi.
İki lider baş başa görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
Nahçıvan ekonomi, ulaştırma hatları açısından büyük potansiyel barındırıyor.
Son dönemde kritik gelişmeler yaşandı bölgemizde. Azerbaycan 3 yıl boyunca haklı endişelerine gereken karşılığı bulamadı. Antiterör operasyonu gerçekleştirmek durumunda kaldı.
Azerbaycan'ın operasyonunun başarıyla tamamlanması iftihar vesilesi oldu.
(Karabağ'a) Operasyonun kısa bir süre içerisinde, sivillerin haklarına azami hassasiyet gösterilerek başarıyla tamamlanması, iftihar vesilesi olmuştur.
Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını ve artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz.
Muzaffer Azerbaycan ordusunu gerek tarihi başarısı gerekse sivillere yönelik sergilediği insani tavrı dolayısıyla canıgönülden tebrik ediyorum.
Aliyev: Bölgede barış istiyoruz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "İmzaladığımız anlaşmalar ilişkilerimize yeni ivmeler kazandıracak" dedi. Aliyev ayrıca "(Türkiye ile) Bir birimize destek vererek biz bölgesel konuları da doğru istikamete yöneltiyoruz. Bölgede barış ve istikrar olsun, savaş olmasın istiyoruz" ifadelerini kullandı.