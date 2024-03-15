https://sputniknews.com.tr/20240315/macron-paris-berlin-ve-varsova-ukraynada-gerilimi-tirmandirmayacak-1081742163.html
Macron: Paris, Berlin ve Varşova Ukrayna'da gerilimi tırmandırmayacak
Macron: Paris, Berlin ve Varşova Ukrayna'da gerilimi tırmandırmayacak
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin yanı sıra Almanya ve Polonya'nın Ukrayna'da bir gerginlik başlatma niyetinde olmadıklarını ifade etti. 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T20:51+0300
2024-03-15T20:51+0300
2024-03-15T20:51+0300
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fransa
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emmanuel macron
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savaş
üçüncü dünya savaşı
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Polonya Başbakanı Donald Tusk ile düzenlediği ortak basın toplantısında Macron, üç ülkenin Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmada zafer kazanmasını önlemek için her şeyi yapacaklarını söyledi. Fransız lider, “Gerektiği sürece Ukrayna'yı ve halkını desteklemeye devam edeceğiz ve ilk günden bu yana yaptığımız gibi, hiçbir zaman gerilimi tırmandıracak inisiyatifler almayacağız” dedi.Ne olmuştu?Daha önce France 2 televizyon kanalına verdiği mülakatta Macron, Fransa'nın Rusya'nın olası bir tırmanışına karşılık vermeye ve 'kazanmamasını sağlamak için kararlar almaya' hazır olduğunu dile getirmişti.Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Savunma Bakanı Boris Pistorius, Berlin'in Ukrayna'ya askeri personel göndermeyeceğini belirtirmiş ve ek olarak Scholz, diğer NATO üyelerinin de bunu yapmayacağını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240315/italya-disisleri-bakani-natonun-ukraynaya-girmesi-3-dunya-savasini-baslatacak-bir-hata-olur-1081737216.html
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almanya, fransa, polonya, ukrayna, emmanuel macron, rusya, savaş, üçüncü dünya savaşı, donald tusk
almanya, fransa, polonya, ukrayna, emmanuel macron, rusya, savaş, üçüncü dünya savaşı, donald tusk
Macron: Paris, Berlin ve Varşova Ukrayna'da gerilimi tırmandırmayacak
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin yanı sıra Almanya ve Polonya'nın Ukrayna'da bir gerginlik başlatma niyetinde olmadıklarını ifade etti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Polonya Başbakanı Donald Tusk ile düzenlediği ortak basın toplantısında Macron, üç ülkenin Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmada zafer kazanmasını önlemek için her şeyi yapacaklarını söyledi. Fransız lider, “Gerektiği sürece Ukrayna'yı ve halkını desteklemeye devam edeceğiz ve ilk günden bu yana yaptığımız gibi, hiçbir zaman gerilimi tırmandıracak inisiyatifler almayacağız” dedi.
Daha önce France 2 televizyon kanalına verdiği mülakatta Macron, Fransa'nın Rusya'nın olası bir tırmanışına karşılık vermeye ve 'kazanmamasını sağlamak için kararlar almaya' hazır olduğunu dile getirmişti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Savunma Bakanı Boris Pistorius, Berlin'in Ukrayna'ya askeri personel göndermeyeceğini belirtirmiş ve ek olarak Scholz, diğer NATO üyelerinin de bunu yapmayacağını ifade etmişti.