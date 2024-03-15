https://sputniknews.com.tr/20240315/macron-paris-berlin-ve-varsova-ukraynada-gerilimi-tirmandirmayacak-1081742163.html

Macron: Paris, Berlin ve Varşova Ukrayna'da gerilimi tırmandırmayacak

Macron: Paris, Berlin ve Varşova Ukrayna'da gerilimi tırmandırmayacak

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin yanı sıra Almanya ve Polonya'nın Ukrayna'da bir gerginlik başlatma niyetinde olmadıklarını ifade etti. 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T20:51+0300

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ukrayna krizi

almanya

fransa

polonya

ukrayna

emmanuel macron

rusya

savaş

üçüncü dünya savaşı

donald tusk

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Polonya Başbakanı Donald Tusk ile düzenlediği ortak basın toplantısında Macron, üç ülkenin Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmada zafer kazanmasını önlemek için her şeyi yapacaklarını söyledi. Fransız lider, “Gerektiği sürece Ukrayna'yı ve halkını desteklemeye devam edeceğiz ve ilk günden bu yana yaptığımız gibi, hiçbir zaman gerilimi tırmandıracak inisiyatifler almayacağız” dedi.Ne olmuştu?Daha önce France 2 televizyon kanalına verdiği mülakatta Macron, Fransa'nın Rusya'nın olası bir tırmanışına karşılık vermeye ve 'kazanmamasını sağlamak için kararlar almaya' hazır olduğunu dile getirmişti.Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Savunma Bakanı Boris Pistorius, Berlin'in Ukrayna'ya askeri personel göndermeyeceğini belirtirmiş ve ek olarak Scholz, diğer NATO üyelerinin de bunu yapmayacağını ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240315/italya-disisleri-bakani-natonun-ukraynaya-girmesi-3-dunya-savasini-baslatacak-bir-hata-olur-1081737216.html

almanya

fransa

polonya

ukrayna

rusya

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almanya, fransa, polonya, ukrayna, emmanuel macron, rusya, savaş, üçüncü dünya savaşı, donald tusk