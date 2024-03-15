https://sputniknews.com.tr/20240315/kremlinden-macrona-yanit-fransa-ukrayna-ihtilafina-mudahalesini-artirmaktan-kacinmiyor-1081725678.html

Kremlin'den Macron'a yanıt: 'Fransa, Ukrayna ihtilafına müdahalesini artırmaktan kaçınmıyor'

Kremlin'den Macron'a yanıt: 'Fransa, Ukrayna ihtilafına müdahalesini artırmaktan kaçınmıyor'

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov yaptığı açıklamada, Fransa'nın Ukrayna'daki çatışmaya müdahalesini artırmakta sakınca görmeyebileceğini dile getirdi. 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T14:45+0300

2024-03-15T14:45+0300

2024-03-15T14:45+0300

ukrayna krizi

rusya

kremlin

dmitriy peskov

fransa

emmanuel macron

almanya

olaf scholz

boris pistorius

jens stoltenberg

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/08/1077176770_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_77fb4dcb1ecc55795a299635b023dbf3.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'yı düşman olarak nitelediği sözlerini verdiği yanıtta, Paris'in Ukrayna'daki çatışmaya müdahalesini arttırmaktan kaçınmayacağını söyledi.Peskov açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, France 2 televizyon kanalına verdiği mülakatta Macron, Fransa'nın Rusya'nın olası bir tırmanışına karşılık vermeye ve 'kazanmamasını sağlamak için kararlar almaya' hazır olduğunu dile getirmişti.Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Savunma Bakanı Boris Pistorius, Berlin'in Ukrayna'ya askeri personel göndermeyeceğini belirtirmiş ve ek olarak Scholz, diğer NATO üyelerinin de bunu yapmayacağını dile getirmişti.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak'ın Ukrayna'ya asker gönderme niyetinde olmadığını doğrulayarak Macron'a 'bu tür konularda' İttifak'ın üyelerine danışma çağrısında bulunmuştu.Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği'nin devreye girmesinin operasyon alanındaki durumu hiçbir şekilde değiştirmeyeceği ve sadece Ukraynalı yetkililer için ağır sonuçlara yol açacağı uyarısında bulunmuş, Paris'in Kiev'i destekleme konusunda kırmızı çizgileri olmadığına ilişkin sözlerine cevaben, Rusya'nın da bu tür bir yaklaşıma sahip devletlere karşı herhangi bir kırmızı çizgisi olmayacağının altını çizmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240315/le-pen-macron-ulkeyi-once-kaosa-surukluyordu-simdi-ise-savasa-surukluyor-1081725129.html

rusya

fransa

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, dmitriy peskov, fransa, emmanuel macron, almanya, olaf scholz, boris pistorius, jens stoltenberg, nato, vladimir putin