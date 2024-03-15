https://sputniknews.com.tr/20240315/kremlinden-macrona-yanit-fransa-ukrayna-ihtilafina-mudahalesini-artirmaktan-kacinmiyor-1081725678.html
Kremlin'den Macron'a yanıt: 'Fransa, Ukrayna ihtilafına müdahalesini artırmaktan kaçınmıyor'
Kremlin'den Macron'a yanıt: 'Fransa, Ukrayna ihtilafına müdahalesini artırmaktan kaçınmıyor'
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov yaptığı açıklamada, Fransa'nın Ukrayna'daki çatışmaya müdahalesini artırmakta sakınca görmeyebileceğini dile getirdi. 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T14:45+0300
2024-03-15T14:45+0300
2024-03-15T14:45+0300
ukrayna krizi
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'yı düşman olarak nitelediği sözlerini verdiği yanıtta, Paris'in Ukrayna'daki çatışmaya müdahalesini arttırmaktan kaçınmayacağını söyledi.Peskov açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, France 2 televizyon kanalına verdiği mülakatta Macron, Fransa'nın Rusya'nın olası bir tırmanışına karşılık vermeye ve 'kazanmamasını sağlamak için kararlar almaya' hazır olduğunu dile getirmişti.Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Savunma Bakanı Boris Pistorius, Berlin'in Ukrayna'ya askeri personel göndermeyeceğini belirtirmiş ve ek olarak Scholz, diğer NATO üyelerinin de bunu yapmayacağını dile getirmişti.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak'ın Ukrayna'ya asker gönderme niyetinde olmadığını doğrulayarak Macron'a 'bu tür konularda' İttifak'ın üyelerine danışma çağrısında bulunmuştu.Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği'nin devreye girmesinin operasyon alanındaki durumu hiçbir şekilde değiştirmeyeceği ve sadece Ukraynalı yetkililer için ağır sonuçlara yol açacağı uyarısında bulunmuş, Paris'in Kiev'i destekleme konusunda kırmızı çizgileri olmadığına ilişkin sözlerine cevaben, Rusya'nın da bu tür bir yaklaşıma sahip devletlere karşı herhangi bir kırmızı çizgisi olmayacağının altını çizmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240315/le-pen-macron-ulkeyi-once-kaosa-surukluyordu-simdi-ise-savasa-surukluyor-1081725129.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, fransa, emmanuel macron, almanya, olaf scholz, boris pistorius, jens stoltenberg, nato, vladimir putin
rusya, kremlin, dmitriy peskov, fransa, emmanuel macron, almanya, olaf scholz, boris pistorius, jens stoltenberg, nato, vladimir putin
Kremlin'den Macron'a yanıt: 'Fransa, Ukrayna ihtilafına müdahalesini artırmaktan kaçınmıyor'
Kremlin Sözcüsü Peskov yaptığı açıklamada, Fransa'nın Ukrayna'daki çatışmaya müdahalesini artırmakta sakınca görmeyebileceğini dile getirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'yı düşman olarak nitelediği sözlerini verdiği yanıtta, Paris'in Ukrayna'daki çatışmaya müdahalesini arttırmaktan kaçınmayacağını söyledi.
Peskov açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Sayın Macron'un bu açıklamalarını okuyoruz. Evet, Fransa için Rusya'nın düşman olduğu çok açık. Zira Fransa halihazırda Ukrayna'daki çatışmaya dahil olmuş durumda. Dolaylı olarak bu çatışmaya müdahil olmalarına ve Macron'un açıklamalarına bakılırsa müdahil olma derecesini arttırmaktan da kaçınmıyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, France 2 televizyon kanalına verdiği mülakatta Macron, Fransa'nın Rusya'nın olası bir tırmanışına karşılık vermeye ve 'kazanmamasını sağlamak için kararlar almaya' hazır olduğunu dile getirmişti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Savunma Bakanı Boris Pistorius, Berlin'in Ukrayna'ya askeri personel göndermeyeceğini belirtirmiş ve ek olarak Scholz, diğer NATO üyelerinin de bunu yapmayacağını dile getirmişti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak'ın Ukrayna'ya asker gönderme niyetinde olmadığını doğrulayarak Macron'a 'bu tür konularda' İttifak'ın üyelerine danışma çağrısında bulunmuştu.
Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği'nin devreye girmesinin operasyon alanındaki durumu hiçbir şekilde değiştirmeyeceği ve sadece Ukraynalı yetkililer için ağır sonuçlara yol açacağı uyarısında bulunmuş, Paris'in Kiev'i destekleme konusunda kırmızı çizgileri olmadığına ilişkin sözlerine cevaben, Rusya'nın da bu tür bir yaklaşıma sahip devletlere karşı herhangi bir kırmızı çizgisi olmayacağının altını çizmişti.