https://sputniknews.com.tr/20240315/kirby-abd-fransadan-ukraynaya-asker-gonderme-retorigine-son-vermesini-istemedi-1081744500.html
Kirby: ABD, Fransa'dan Ukrayna'ya asker gönderme retoriğine son vermesini istemedi
Kirby: ABD, Fransa'dan Ukrayna'ya asker gönderme retoriğine son vermesini istemedi
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Sözcüsü Kirby, ABD yönetiminin Fransa ve diğer ülkelerden Ukrayna'ya asker gönderme konusunu tartışmaya son vermelerini istemediğini belirtti. 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T23:52+0300
2024-03-15T23:52+0300
2024-03-15T23:52+0300
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Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin Fransa ve diğer ülkelerden Ukrayna'ya asker gönderme konusunu tartışmaya son vermelerini istemediğini, ABD’nin de bu ülkeye asker gönderme niyetinde olmadığını söyledi.‘ABD'nin müttefiklerinden Ukrayna’ya asker gönderilmesine ilişkin retoriği yumuşatmalarını isteyip istemediği’ sorusuna Kirby, “Hayır” yanıtını vererek, Ukrayna'ya silahlı kuvvet gönderilmesi olasılığına ilişkin kararın her ülkenin egemenlik hakkı olduğunu kaydetti.Kirby, “Başkomutanımız (ABD Başkanı Joe Biden), oraya asker göndermeyeceğimizi açıkça ifade etti" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240315/abd-baskani-biden-bir-kez-daha-putine-hakaret-etti-1081744177.html
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joe biden, john kirby, abd, fransa, emmanuel macron, ukrayna krizi, ukrayna, nato, rusya, asker
joe biden, john kirby, abd, fransa, emmanuel macron, ukrayna krizi, ukrayna, nato, rusya, asker
Kirby: ABD, Fransa'dan Ukrayna'ya asker gönderme retoriğine son vermesini istemedi
Beyaz Saray Sözcüsü Kirby, ABD yönetiminin Fransa ve diğer ülkelerden Ukrayna'ya asker gönderme konusunu tartışmaya son vermelerini istemediğini belirtti.
Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin Fransa ve diğer ülkelerden Ukrayna'ya asker gönderme konusunu tartışmaya son vermelerini istemediğini, ABD’nin de bu ülkeye asker gönderme niyetinde olmadığını söyledi.
‘ABD'nin müttefiklerinden Ukrayna’ya asker gönderilmesine ilişkin retoriği yumuşatmalarını isteyip istemediği’ sorusuna Kirby, “Hayır” yanıtını vererek, Ukrayna'ya silahlı kuvvet gönderilmesi olasılığına ilişkin kararın her ülkenin egemenlik hakkı olduğunu kaydetti.
Kirby, “Başkomutanımız (ABD Başkanı Joe Biden), oraya asker göndermeyeceğimizi açıkça ifade etti" dedi.