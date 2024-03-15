https://sputniknews.com.tr/20240315/kirby-abd-fransadan-ukraynaya-asker-gonderme-retorigine-son-vermesini-istemedi-1081744500.html

Kirby: ABD, Fransa'dan Ukrayna'ya asker gönderme retoriğine son vermesini istemedi

Kirby: ABD, Fransa'dan Ukrayna'ya asker gönderme retoriğine son vermesini istemedi

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Sözcüsü Kirby, ABD yönetiminin Fransa ve diğer ülkelerden Ukrayna'ya asker gönderme konusunu tartışmaya son vermelerini istemediğini belirtti. 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T23:52+0300

2024-03-15T23:52+0300

2024-03-15T23:52+0300

ukrayna krizi

joe biden

john kirby

abd

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emmanuel macron

ukrayna krizi

ukrayna

nato

rusya

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Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin Fransa ve diğer ülkelerden Ukrayna'ya asker gönderme konusunu tartışmaya son vermelerini istemediğini, ABD’nin de bu ülkeye asker gönderme niyetinde olmadığını söyledi.‘ABD'nin müttefiklerinden Ukrayna’ya asker gönderilmesine ilişkin retoriği yumuşatmalarını isteyip istemediği’ sorusuna Kirby, “Hayır” yanıtını vererek, Ukrayna'ya silahlı kuvvet gönderilmesi olasılığına ilişkin kararın her ülkenin egemenlik hakkı olduğunu kaydetti.Kirby, “Başkomutanımız (ABD Başkanı Joe Biden), oraya asker göndermeyeceğimizi açıkça ifade etti" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240315/abd-baskani-biden-bir-kez-daha-putine-hakaret-etti-1081744177.html

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