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SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini değişti
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https://sputniknews.com.tr/20240315/kazada-oglu-olen-anne-eylem-tok-ve-oglunun-new-york-fotograflarina-tepkili-kalbimden-bicaklandim-1081711413.html
Kazada oğlu ölen anne, Eylem Tok ve oğlunun New York fotoğraflarına tepkili: 'Kalbimden bıçaklandım'
Kazada oğlu ölen anne, Eylem Tok ve oğlunun New York fotoğraflarına tepkili: 'Kalbimden bıçaklandım'
Sputnik Türkiye
Annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur, New York sokaklarında görüntülenmişti. Cihantimur'un kaza sonucu ölümüne yol açtığı Oğuz Murat'ın annesi... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T10:06+0300
2024-03-15T10:06+0300
türkiye
eylem tok
new york
bülent cihantimur
kaza
trafik kazası
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Eyüpsultan'da emniyet şeridinde arızalanan ATV motorunu kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur ve annesi yazar Eylem Tok'un ABD'nin New York şehrinde çekildiği görüntülerde gülmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.Fotoğrafları, kazada oğulları Oğuz Murat’ı kaybeden Aci ailesi de internetten gördü.Hürriyet'e konuşan aile, “Aklı olan böyle güler mi? O sırıtışları görünce içim cız etti. Kalbimden bir daha bıçaklanmış gibi oldum, bir daha yaralandım. Yazıklar olsun onlara” dedi.'Oğlu hapse girince, o ilk gece göreceğim anneyi'Emekli bir hemşire olarak bugüne kadar binlerce kişiye sağlık dağıtan Pervin Aci’nin fotoğrafta en çok takıldığı yer anne oğulun yüzündeki gülüş. “Gülüyorlar ya, akıllarından şüphelendim ben” diyerek başlıyor anlatmaya: “Aklı olan böyle güler mi? O sırıtışları görünce içim cız etti. Kalbimden bir daha bıçaklanmış gibi oldum, bir daha yaralandım. Yazıklar olsun onlara. Biliyoruz 2 gün yatacak 3’üncü gün çıkacak o çocuk. Ama bir gün yatmasını istiyorum. O kadının bir gece de olsa çocuğundan ayrı kalmasını istiyorum. Oğlu hapse girince, o ilk gece göreceğim anneyi. Ben 14 gündür oğlumu göremiyorum. Böyle bir vicdan olur mu? Gülmesini değil benim gibi ağlamasını istiyorum. Getirsin o çocuğu bana versin hiç olmazsa devlete yararlı bir evlat yetiştireyim. O anne oğluna düşman. Dışarı atmışlar çocuğu, vermişler iki tane arabayı. Kimin var 16-17 yaşında. Ama Türkiye’yi beğenmiyorlar, Türkiye’nin adaletine güvenmiyorlar. Saçımı süpürge ettim çocuklarımı okutayım diye. Biz çok güzel çocuklar yetiştirdik.”
https://sputniknews.com.tr/20240314/fatih-altayli-eylem-tok-bir-tur-dilan-polat-mi-1081686164.html
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eylem tok, new york, bülent cihantimur, kaza, trafik kazası
eylem tok, new york, bülent cihantimur, kaza, trafik kazası

Kazada oğlu ölen anne, Eylem Tok ve oğlunun New York fotoğraflarına tepkili: 'Kalbimden bıçaklandım'

10:06 15.03.2024
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - SADIK KAHRAMANEylem Tok
Eylem Tok - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - SADIK KAHRAMAN
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Annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur, New York sokaklarında görüntülenmişti. Cihantimur'un kaza sonucu ölümüne yol açtığı Oğuz Murat'ın annesi Pervin Aci, fotoğrafları görmesinin ardından "O sırıtışları görünce içim cız etti. Kalbimden bir daha bıçaklanmış gibi oldum, bir daha yaralandım. Yazıklar olsun onlara” dedi.
Eyüpsultan'da emniyet şeridinde arızalanan ATV motorunu kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur ve annesi yazar Eylem Tok'un ABD'nin New York şehrinde çekildiği görüntülerde gülmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Fotoğrafları, kazada oğulları Oğuz Murat’ı kaybeden Aci ailesi de internetten gördü.
Hürriyet'e konuşan aile, “Aklı olan böyle güler mi? O sırıtışları görünce içim cız etti. Kalbimden bir daha bıçaklanmış gibi oldum, bir daha yaralandım. Yazıklar olsun onlara” dedi.

'Oğlu hapse girince, o ilk gece göreceğim anneyi'

Emekli bir hemşire olarak bugüne kadar binlerce kişiye sağlık dağıtan Pervin Aci’nin fotoğrafta en çok takıldığı yer anne oğulun yüzündeki gülüş. “Gülüyorlar ya, akıllarından şüphelendim ben” diyerek başlıyor anlatmaya: “Aklı olan böyle güler mi? O sırıtışları görünce içim cız etti. Kalbimden bir daha bıçaklanmış gibi oldum, bir daha yaralandım. Yazıklar olsun onlara. Biliyoruz 2 gün yatacak 3’üncü gün çıkacak o çocuk. Ama bir gün yatmasını istiyorum. O kadının bir gece de olsa çocuğundan ayrı kalmasını istiyorum. Oğlu hapse girince, o ilk gece göreceğim anneyi. Ben 14 gündür oğlumu göremiyorum. Böyle bir vicdan olur mu? Gülmesini değil benim gibi ağlamasını istiyorum. Getirsin o çocuğu bana versin hiç olmazsa devlete yararlı bir evlat yetiştireyim. O anne oğluna düşman. Dışarı atmışlar çocuğu, vermişler iki tane arabayı. Kimin var 16-17 yaşında. Ama Türkiye’yi beğenmiyorlar, Türkiye’nin adaletine güvenmiyorlar. Saçımı süpürge ettim çocuklarımı okutayım diye. Biz çok güzel çocuklar yetiştirdik.”
Eylem Tok - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2024
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