https://sputniknews.com.tr/20240314/fatih-altayli-eylem-tok-bir-tur-dilan-polat-mi-1081686164.html
Fatih Altaylı: Eylem Tok bir tür Dilan Polat mı?
Fatih Altaylı: Eylem Tok bir tür Dilan Polat mı?
Sputnik Türkiye
Gazeteci Fatih Altaylı, oğlu kazaya karıştıktan sonra yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok'un "lüks yaşam tarzı"na dikkat çekerek, "Aileyi başından bu yana... 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T12:16+0300
2024-03-14T12:16+0300
2024-03-14T12:16+0300
türkiye
fatih altaylı
eylem tok
dilan polat
kara para
trafik kazası
güzellik merkezi
bülent cihantimur
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Gazeteci Fatih Altaylı, oğlu kazaya karıştıktan sonra yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok'un "lüks yaşam tarzı"na dikkat çekerek, "Aileyi başından bu yana bilenler ve Eylem Tok’un hayatındaki gelişim ve değişimi izleyenler zenginleşmeyi şaşkınlıkla karşılıyorlar." dedi.Dilan Polat Altaylı "Eylem Tok bir tür Dilan Polat mı!" diye sorduğu yazısında şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20240314/trafik-kazasi-sonrasi-abdde-ye-firar-eden-eylem-tok-ve-oglu-abdde-goruntulendi-1081677124.html
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fatih altaylı, eylem tok, dilan polat, kara para, trafik kazası, güzellik merkezi, bülent cihantimur
fatih altaylı, eylem tok, dilan polat, kara para, trafik kazası, güzellik merkezi, bülent cihantimur
Fatih Altaylı: Eylem Tok bir tür Dilan Polat mı?
Gazeteci Fatih Altaylı, oğlu kazaya karıştıktan sonra yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok'un "lüks yaşam tarzı"na dikkat çekerek, "Aileyi başından bu yana bilenler ve Eylem Tok’un hayatındaki gelişim ve değişimi izleyenler zenginleşmeyi şaşkınlıkla karşılıyorlar." dedi. Altaylı Tok ile ilgili Dilna Polat benzerliğine de dikkat çekti.
Gazeteci Fatih Altaylı, oğlu kazaya karıştıktan sonra yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok'un "lüks yaşam tarzı"na dikkat çekerek, "Aileyi başından bu yana bilenler ve Eylem Tok’un hayatındaki gelişim ve değişimi izleyenler zenginleşmeyi şaşkınlıkla karşılıyorlar." dedi.
Altaylı "Eylem Tok bir tür Dilan Polat mı!
" diye sorduğu yazısında
şu ifadeleri kullandı:
"Eylem Tok’un eski eşi ve çocuğunun da babası Bülent Cihantimur Bursa’da bir “estetik merkezi” sahibi. Tok, bu merkezde karşılama görevlisi ve daha sonra Cihantimur’un asistanı olarak çalışıyor. Sonrasında da eşi oluyor. Bu dönemde Cihantimur’un estetik merkezine soruşturma açılıyor, Maliye denetimine giriyor. Bu soruşturma bir şekilde kapanıyor ve bu arada Eylem Tok aniden zenginleşmeye başlıyor. Aileyi başından bu yana bilenler ve Eylem Tok’un hayatındaki gelişim ve değişimi izleyenler zenginleşmeyi şaşkınlıkla karşılıyorlar. Bu zenginleşmeyi anlamlandırmaları ise ancak Dilan Polat olayından sonra oluyor."