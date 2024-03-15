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Kate Middleton ortada yoktu: Kraliyeti suçlayan Meghan Markle'dan yıllar sonra ilk paylaşım
Kate Middleton ortada yoktu: Kraliyeti suçlayan Meghan Markle'dan yıllar sonra ilk paylaşım
Sputnik Türkiye
İngiltere Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle ve Prens Harry, Amerika'da yeni bir hayata adım atmışlardı. Kraliyet'in getirdiği imkanları geride bırakan... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T14:13+0300
2024-03-15T14:13+0300
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Aralık ayından beri ortadan kaybolan ve karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği açıklanan Kate Middleton hakkında söylentilerin ardı arkası kesilmezken, bulduğu her fırsatta İngiltere'de yaşadıklarına dair açıklamalarda bulunan Meghan Markle tekrar çok konuşulacak bir adıma imza attı.İngiltere Prensesi Kate Middleton'ın yokluğuyla ilgili ortaya birçok iddia atılmıştı, bunlardan biri de Prens William'ın Lady Rose Hanbury ile ilişkisi olduğu yönündeydi. Tam da bu sırada, sık sık İngiliz Kraliyetini eleştirerek adından söz ettiren Meghan Markle, uzun bir arada sonra sosyal medyaya geri döndü. Markle, Prens Harry ile nişanlandıktan sonra kraliyet ailesinin bir ferdi olma kuralı nedeniyle sosyal medya hesabını kapatmıştı.Kraliyet'i kızdıracak hamle'American Riviera Orchard' adını taşıyan yeni markasını tanıtan Meghan, ilk paylaşımında çiçek toplarken ve yemek yaparken görüldü. Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Markle'ın profilinde hala 'Düşes' ünvanını kullanması dikkat çekti. Öte yandan Markle'ın kurduğu markanın anlamı ise 'Amerikan Riviera Meyve Bahçesi' anlamına geliyor. Marka için ise 'Sussex Düşesi Meghan tarafından yaratıldı' açıklaması eklenirken, markanın adının 'Amerikan' olması, başı Kate Middleton'ın söylentileri nedeniyle dertte olan İngiliz Kraliyeti'ni nasıl etkileyecek merak onusu oldu.Zorbalığa uğradığını söylediÖte yandan Markle, katıldığı bir etkinlikte sosyal medyadaki “sonu gelmeyen toksik yapıyı” eleştirmiş ve çocuklarına hamile olduğu sırada zorbalığa uğradığını söylemişti.
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Kate Middleton ortada yoktu: Kraliyeti suçlayan Meghan Markle'dan yıllar sonra ilk paylaşım

14:13 15.03.2024
© AFP 2023 / JEREMY SELWYNMeghan Markle- Prens Harry
Meghan Markle- Prens Harry - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
© AFP 2023 / JEREMY SELWYN
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İngiltere Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle ve Prens Harry, Amerika'da yeni bir hayata adım atmışlardı. Kraliyet'in getirdiği imkanları geride bırakan Meghan Markle, tam da Galler Düşesi Kate Middleton ortadan koybolduğu sırada, ara verdiği sosyal medyaya hızlı bir dönüş gerçekleştirdi.
Aralık ayından beri ortadan kaybolan ve karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği açıklanan Kate Middleton hakkında söylentilerin ardı arkası kesilmezken, bulduğu her fırsatta İngiltere'de yaşadıklarına dair açıklamalarda bulunan Meghan Markle tekrar çok konuşulacak bir adıma imza attı.
İngiltere Prensesi Kate Middleton'ın yokluğuyla ilgili ortaya birçok iddia atılmıştı, bunlardan biri de Prens William'ın Lady Rose Hanbury ile ilişkisi olduğu yönündeydi. Tam da bu sırada, sık sık İngiliz Kraliyetini eleştirerek adından söz ettiren Meghan Markle, uzun bir arada sonra sosyal medyaya geri döndü. Markle, Prens Harry ile nişanlandıktan sonra kraliyet ailesinin bir ferdi olma kuralı nedeniyle sosyal medya hesabını kapatmıştı.

Kraliyet'i kızdıracak hamle

'American Riviera Orchard' adını taşıyan yeni markasını tanıtan Meghan, ilk paylaşımında çiçek toplarken ve yemek yaparken görüldü. Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Markle'ın profilinde hala 'Düşes' ünvanını kullanması dikkat çekti. Öte yandan Markle'ın kurduğu markanın anlamı ise 'Amerikan Riviera Meyve Bahçesi' anlamına geliyor.
Marka için ise 'Sussex Düşesi Meghan tarafından yaratıldı' açıklaması eklenirken, markanın adının 'Amerikan' olması, başı Kate Middleton'ın söylentileri nedeniyle dertte olan İngiliz Kraliyeti'ni nasıl etkileyecek merak onusu oldu.

Zorbalığa uğradığını söyledi

Öte yandan Markle, katıldığı bir etkinlikte sosyal medyadaki “sonu gelmeyen toksik yapıyı” eleştirmiş ve çocuklarına hamile olduğu sırada zorbalığa uğradığını söylemişti.
pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
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