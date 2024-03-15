https://sputniknews.com.tr/20240315/ingiltere-yemen-kiyilarinda-bir-gemiye-saldiri-duzenlendi-1081724400.html
İngiltere: Yemen kıyılarında bir gemiye saldırı düzenlendi
İngiltere: Yemen kıyılarında bir gemiye saldırı düzenlendi
Sputnik Türkiye
İngiltere Kraliyet Donanması bünyesindeki Birleşik Krallık Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), Yemen kıyılarının açıklarında bir geminin saldırıya uğradığını... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T13:54+0300
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UKMTO'nun açıklamasına göre saldırıda, Hudeyde kentinin 50 deniz mili kuzeybatısında bulunan bir geminin hedef alındı.UKMTO, olayla ilgili başka bilgi paylaşmadı.Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başlamıştı.Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz’deki seferlerini durdurma kararı almıştı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husilere karşı 'Refah Muhafızı Operasyonu' adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıklamıştı.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etmişti.Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240314/aden-korfezi-giderek-isiniyor-husiler-hipersonik-fuze-test-etti-1081686701.html
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ingiltere, yemen, husiler, abd, kızıldeniz
ingiltere, yemen, husiler, abd, kızıldeniz
İngiltere: Yemen kıyılarında bir gemiye saldırı düzenlendi
İngiltere Kraliyet Donanması bünyesindeki Birleşik Krallık Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), Yemen kıyılarının açıklarında bir geminin saldırıya uğradığını bildirdi.
UKMTO'nun açıklamasına göre saldırıda, Hudeyde kentinin 50 deniz mili kuzeybatısında bulunan bir geminin hedef alındı.
UKMTO, olayla ilgili başka bilgi paylaşmadı.
Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başlamıştı.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz’deki seferlerini durdurma kararı almıştı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husilere karşı 'Refah Muhafızı Operasyonu' adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıklamıştı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etmişti.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.