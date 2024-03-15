İki kentte ölüm ve yıkıma yol açan sel felaketinin üzerinden bir yıl geçti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Milli gelirde 20 yıl önceye dönüş
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Bayram getiren Tıbbıyeli Hikmet ruhu
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
4 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TEİS Başkanı Nurten Saydan: Bulunamayan ilaç en pahalı ilaçtır
12:05
84 dk
HABER MASASI
Muğla Akbelen'deki kamulaştırma kararı kaldırıldı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çalışanların istifa edip etmeyeceğini yüzde 90 oranda tahmin edebilen yapay zeka modeli
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
CHP'deki para krizinin perde arkası
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan NATO'ya uyarı: 'Yanıtsız kalmayacak'
17:44
3 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı açıkladı: Ukrayna Odessa ve Harkov'u kaybedecek
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Lavrov: Rusya, Avrasya’da eşit ve bölünmez güvenlik sistemi oluşturma görevini üstlendi
18:14
2 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakanı Scholz’dan Kiev’e silah tedarikine ilişkin açıklama
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Polonyalı general: ABD, Polonya'ya hedefler için füze sağlayacak
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Hint uzman, Putin’in Rusya’nın nükleer yetenekleri ile ilgili açıklamasına dikkat çekti
18:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Husiler'den hipersonik füze testi
19:13
2 dk
SESLİ HABER
Rus ve Türk yetkililer Ukrayna krizini görüştü
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Biden şimdi de başkanlık yaptığı süreyi unuttu
19:39
1 dk
SESLİ HABER
Gizli yazışmada ortaya çıktı: Ukraynalı askerler güç yoluyla ülke parlamentosunu ele geçirmeyi planlıyor
19:51
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Batı’da Türkiye’ye küçümseyici davranılıyor
20:06
4 dk
SESLİ HABER
İtalyan uzman: Rusya, Batı ile ilişkilerde güvenlik garantileri konusunu gündeme getiriyor
20:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye'de milyonlar kirli hava soluyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Ekmek ve simit fiyatlarında yeni dönem
12:05
84 dk
HABER MASASI
Rusya'da seçim zamanı: Başkan adayları kimler?
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Frank Zappa'nın hayatı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: AB Temsilcisinin Papa hakkındaki sözleri, Vatikan'a atılan bir tokat
15:08
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan ‘Ukrayna'daki Patriot hava savunma sistemlerini kullanan ABD personeli’ açıklaması
15:21
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
SESLİ HABER
Macron’dan Ukrayna için askeri operasyon açıklaması
15:40
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Kuzey Akım için çağrı
15:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Lavrov açıkladı: Batı, Zelenskiy'in ‘formülüne’ son şeklini vermek istiyor
17:38
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’ya katıldıktan sonra Kırım’ın başarıları açıklandı
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın ABD Büyükelçisi’nden tehdit iddiası
18:10
1 dk
SESLİ HABER
Doğu Avrupa ülkesinden Real Madrid kıyaslaması
18:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
GÖRÜŞ
https://sputniknews.com.tr/20240315/iki-kentte-olum-ve-yikima-yol-acan-sel-felaketinin-uzerinden-bir-yil-gecti-1081723194.html
İki kentte ölüm ve yıkıma yol açan sel felaketinin üzerinden bir yıl geçti
İki kentte ölüm ve yıkıma yol açan sel felaketinin üzerinden bir yıl geçti
Sputnik Türkiye
6 Şubat depreminin ardından Şanlıurfa ve Adıyaman’da meydana gelen ve 21 kişinin öldüğü sel felaketinin üzerinden 1 yıl geçti. Binlerce yer zarar gördüğü ve... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T13:28+0300
2024-03-15T13:28+0300
felaket
görüş
sel felaketi
sel
su baskını
adıyaman
şanlıurfa
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0f/1081723615_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_ba0dca0a87e3a0c164ed8e91a92ea057.jpg
Şanlıurfa ve Adıyaman’da meydana gelen sel felaketinin üzerinden bir yıl geçti. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen yıkıcı depremin ardından 15 Mart’ta Türkiye'nin güneydoğusunda etkili olan aşırı yağış sonucu yaşan sel ve su baskınları iki kentte de etkili oldu. Şanlıurfa’da 17, Adıyaman’da 4 olmak üzere 21 kişi yaşamını yitirdi. 100’e yakın kişinin yaralandığı felakette, 3 bin 154 kişinin konut, iş yeri, araç ve ev eşyası zarar gördü. Selin verdiği maddi zararın yaklaşık 300 milyon lira olduğu açıklanmıştı.Şanlıurfa’da hayat durduSelden en çok etkilenen Şanlıurfa’da tablo korkunç boyutlara ulaşmıştı. Resmi açıklamalara göre, metrekareye düşen yağış miktarı 180-190 kilogram. Meydana gelen sel 27 mahallede etkili olurken, 14 mahallede bin 978 ev, 234 iş yeri, 19 okul, 8 cami 3 alt geçit zarar gördü. Sağanak yağış sonrası neredeyse tüm mahalleler su altında kaldı ve su seviyesi binaların birinci katına kadar yükseldi. Deprem nedeniyle kurulan çadır ve konteynırlar da su altında kaldı. Subaşı ile Taşkale köyü arasında bulunan bir köprü çöktü, bir devlet hastanesini su bastı, yüzlerce ev ve araç sel suları altında kaldı. Kentin simgelerinden olan Balıklıgöl’de taşarak selden zarar görmüştü.TMMOB: Ne deprem ne de sel felaketi kaderdir, bilime kulak verinYaşanan sel felaketi tartışmalara neden olmuş ve altyapı ve köprü düzenlemeleri nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi eleştirilmişti. Selin ardından açıklama yapan TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası “Ne deprem ne de sel felaketi kaderdir; bilime ve mühendisliğe kulak verin” çağrısı yapmıştı. Açıklamada “Yağan yağışların yerleşim yerlerinde felakete dönüşmesinin temel nedenleri iklim değişikliği kaynaklı değil, plansız ve çarpık kentleşme, yetersiz altyapı, tarım alanlarının yapılaşmaya açılması, merkezi ve yerel yönetimlerin kentleri rant politikalarına teslim etmesi, kent içinde yapılan projelerin meslek odalarının fikir ve görüşleri alınmadan ve gerekli asgari mühendislik çalışmaları yapılmadan hayata geçirilmesidir” eleştirisi yapılmıştı.İnşaat Mühendisleri Odası: 2006 yılından beri uyarıyoruzSputnik’e konuşan TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Başkanı Mahsum Çiya Korkmaz, kentte yaptıkları incelemeler ve ardından konu ile ilgili yaptıkları uyarı ve önerileri tekrarladı. Korkmaz, Şanlıurfa’da 2006 yılında da benzer bir sel olayının yaşandığını hatırlatarak “2006 yılında benzer bir sel yaşanmıştı. İncelemelerden sonra rapor hazırlamıştık. Şanlıurfa, Adıyaman ve Batman için de sel riskinin olduğunu söyledik. Şanlıurfa’da Abide Kavşağı’nın su altında kalması bizim için sürpriz olmadı. Çünkü burada eskiden kurumuş da olsa bir dere yatağı vardı. Islah edilmeden dolguyla üzeri kapatılmıştı. Bu sel ile birlikte bu dere yatağı tekrar canlanmaya başladı ve her yer su altında kaldı” dedi.‘Menfezlerin hepsi kapalıydı’Yıllardır konuyla ilgili aynı önerileri yaptıklarını, ancak dikkate alınmadığını ifade eden Korkmaz “Bizim bu konuyla ilgili önerilerimizi defalarca dile getirdik. Oradaki menfezlerin hepsi kapalıydı. Menfezlerin bakımı ve onarımının yapılması gerekir. Kavşağın etrafında bulunan binalar da su altında kalmıştı. Bina etrafı ve cadde üzerlerine drenaj borularının yapılması gerekir. 2006 yılından beri bunu söylüyor ve uyarıyoruz. Ama halen yapılmış değil” şeklinde konuştu.‘Dünden bugüne bir şey değişmedi, benzer bir yağış olsa aynı tablo ortaya çıkar’Korkmaz, 2023 yılında yaşanan sel felaketinin boyutuna dikkat çekerek şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240313/yuksek-zamlarla-anilmaya-baslanan-diyarbakirin-ciger-kebabina-rakip-mi-geliyor-1081656226.html
adıyaman
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sertaç Kayar
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
Sertaç Kayar
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0f/1081723615_46:0:694:486_1920x0_80_0_0_188f21def9d50488be33fe2d3b3c9f6f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
felaket, sel felaketi, sel, su baskını, adıyaman, şanlıurfa
felaket, sel felaketi, sel, su baskını, adıyaman, şanlıurfa

İki kentte ölüm ve yıkıma yol açan sel felaketinin üzerinden bir yıl geçti

13:28 15.03.2024
© AAİki kentte ölüm ve yıkıma yol açan sel felaketinin üzerinden bir yıl geçti
İki kentte ölüm ve yıkıma yol açan sel felaketinin üzerinden bir yıl geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
© AA
Abone ol
Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
6 Şubat depreminin ardından Şanlıurfa ve Adıyaman’da meydana gelen ve 21 kişinin öldüğü sel felaketinin üzerinden 1 yıl geçti. Binlerce yer zarar gördüğü ve hayatın felç olduğu illerde altyapı konusu gündeme gelmişti. İnşaat Mühendisleri Odası, “Dünden bugüne bir şey değişmedi, benzer bir yağış olsa aynı tablo ortaya çıkar” uyarısı yaptı.
Şanlıurfa ve Adıyaman’da meydana gelen sel felaketinin üzerinden bir yıl geçti. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen yıkıcı depremin ardından 15 Mart’ta Türkiye'nin güneydoğusunda etkili olan aşırı yağış sonucu yaşan sel ve su baskınları iki kentte de etkili oldu. Şanlıurfa’da 17, Adıyaman’da 4 olmak üzere 21 kişi yaşamını yitirdi. 100’e yakın kişinin yaralandığı felakette, 3 bin 154 kişinin konut, iş yeri, araç ve ev eşyası zarar gördü. Selin verdiği maddi zararın yaklaşık 300 milyon lira olduğu açıklanmıştı.

Şanlıurfa’da hayat durdu

Selden en çok etkilenen Şanlıurfa’da tablo korkunç boyutlara ulaşmıştı. Resmi açıklamalara göre, metrekareye düşen yağış miktarı 180-190 kilogram. Meydana gelen sel 27 mahallede etkili olurken, 14 mahallede bin 978 ev, 234 iş yeri, 19 okul, 8 cami 3 alt geçit zarar gördü. Sağanak yağış sonrası neredeyse tüm mahalleler su altında kaldı ve su seviyesi binaların birinci katına kadar yükseldi. Deprem nedeniyle kurulan çadır ve konteynırlar da su altında kaldı. Subaşı ile Taşkale köyü arasında bulunan bir köprü çöktü, bir devlet hastanesini su bastı, yüzlerce ev ve araç sel suları altında kaldı. Kentin simgelerinden olan Balıklıgöl’de taşarak selden zarar görmüştü.

TMMOB: Ne deprem ne de sel felaketi kaderdir, bilime kulak verin

Yaşanan sel felaketi tartışmalara neden olmuş ve altyapı ve köprü düzenlemeleri nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi eleştirilmişti. Selin ardından açıklama yapan TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası “Ne deprem ne de sel felaketi kaderdir; bilime ve mühendisliğe kulak verin” çağrısı yapmıştı. Açıklamada “Yağan yağışların yerleşim yerlerinde felakete dönüşmesinin temel nedenleri iklim değişikliği kaynaklı değil, plansız ve çarpık kentleşme, yetersiz altyapı, tarım alanlarının yapılaşmaya açılması, merkezi ve yerel yönetimlerin kentleri rant politikalarına teslim etmesi, kent içinde yapılan projelerin meslek odalarının fikir ve görüşleri alınmadan ve gerekli asgari mühendislik çalışmaları yapılmadan hayata geçirilmesidir” eleştirisi yapılmıştı.

İnşaat Mühendisleri Odası: 2006 yılından beri uyarıyoruz

Sputnik’e konuşan TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Başkanı Mahsum Çiya Korkmaz, kentte yaptıkları incelemeler ve ardından konu ile ilgili yaptıkları uyarı ve önerileri tekrarladı. Korkmaz, Şanlıurfa’da 2006 yılında da benzer bir sel olayının yaşandığını hatırlatarak “2006 yılında benzer bir sel yaşanmıştı. İncelemelerden sonra rapor hazırlamıştık. Şanlıurfa, Adıyaman ve Batman için de sel riskinin olduğunu söyledik. Şanlıurfa’da Abide Kavşağı’nın su altında kalması bizim için sürpriz olmadı. Çünkü burada eskiden kurumuş da olsa bir dere yatağı vardı. Islah edilmeden dolguyla üzeri kapatılmıştı. Bu sel ile birlikte bu dere yatağı tekrar canlanmaya başladı ve her yer su altında kaldı” dedi.

‘Menfezlerin hepsi kapalıydı’

Yıllardır konuyla ilgili aynı önerileri yaptıklarını, ancak dikkate alınmadığını ifade eden Korkmaz “Bizim bu konuyla ilgili önerilerimizi defalarca dile getirdik. Oradaki menfezlerin hepsi kapalıydı. Menfezlerin bakımı ve onarımının yapılması gerekir. Kavşağın etrafında bulunan binalar da su altında kalmıştı. Bina etrafı ve cadde üzerlerine drenaj borularının yapılması gerekir. 2006 yılından beri bunu söylüyor ve uyarıyoruz. Ama halen yapılmış değil” şeklinde konuştu.

‘Dünden bugüne bir şey değişmedi, benzer bir yağış olsa aynı tablo ortaya çıkar’

Korkmaz, 2023 yılında yaşanan sel felaketinin boyutuna dikkat çekerek şunları söyledi:
“2023 yılında 12 aylık yağış bir saatte yağmış ve sel meydana gelmişti. Dere yataklarının imara açılması konusuna dikkat çekmek lazım. Kurumuş olabilir ama bir yağmurla faaliyete geçebilir. Bu dere yataklarının dolguyla kapatılmaması lazım, ıslah edilmesi gerekir. Her yıl menfezlerin bakım ve onarımının yapılması lazım. Çünkü hepsi tıkanmış. Her yıl bununla ilgili bakım-onarım ihaleleri yapılıyor ama sonuç değişmiyor. Dünden bu güne bir şey değişmedi. Benzer bir yağış olsa aynı tablo ortaya çıkar.”
Yüksek zamlarla anılmaya başlanan Diyarbakır’ın ciğer kebabının yerine sucuk kullanılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
YAŞAM
Yüksek zamlarla anılmaya başlanan Diyarbakır’ın ciğer kebabına rakip mi geliyor?
13 Mart, 14:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала