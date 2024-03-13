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https://sputniknews.com.tr/20240313/yuksek-zamlarla-anilmaya-baslanan-diyarbakirin-ciger-kebabina-rakip-mi-geliyor-1081656226.html
Yüksek zamlarla anılmaya başlanan Diyarbakır’ın ciğer kebabına rakip mi geliyor?
Yüksek zamlarla anılmaya başlanan Diyarbakır’ın ciğer kebabına rakip mi geliyor?
Sputnik Türkiye
Diyarbakır’ın tescilli lezzetlerinden olan ciğer kebabı peş peşe gelen zamlarla adından söz ettiriyor. Geçen yıla göre kilosu yüzde 500 civarında zamlanan... 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T14:08+0300
2024-03-13T14:08+0300
ciğer
sucuk
yaşam
diyarbakır
görüş
fiyat
fahiş fiyat
fiyat artışı
fiyat artırımı
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Diyarbakır’ın meşhur ciğer kebabını yemek hayal oldu. Tadından çok, gelen yüksek oranda zamlarla anılmaya başlayan Diyarbakır’ın tescilli ciğer kebabı cep yakıyor. Geçtiğimiz yıl kilosu 100 lira olan kuzu ciğerinin şimdiki fiyatı 500 lirayı buldu. İşletmelerde, önceki yıl porsiyonu 80 liradan satılan ciğerin şimdiki porsiyon ücreti 220 lirayı aştı. Et fiyatını geçen ciğer, Diyarbakırlılar için artık lüks oldu.Ciğer fiyatları neden zamlandı?Ciğer kebabına gelen yüksek zamlardan hem müşteriler hem esnaf şikayetçi. Esnaf, ciğer fiyatlarının artmasının nedenini artan maliyetler ve kuzu sayısında yaşanan düşüş olarak görüyor. Esnaf, peş peşe gelen zamların önüne geçmek için çözüm bekliyor.Ciğer kebabı el değiştirdiDiyarbakır’ın meşhur ciğer kebabı bir zamanlar mahallelerde, ara sokaklarda satılır ve gelir düzeyi düşük de olsa herkesin ulaşabildiği bir yemek çeşidiydi. Yıllar geçtikte adından söz ettiren ve ara sokaklardan meydanlara çıkarak görünür olan ciğer kebabı, son yıllarda gelir düzeyi düşük kişiler için lüks oldu. Durum böyle olunca bazı esnaflar, ciğere alternatif arayışı içine girdi. Bunlardan biri de Sadullah Karabulut.‘Eskiden fakir fukara yemeği olan ciğer şimdi sosyete yemeği oldu’Çocukluğundan bu yana ciğer yapan ve 11 yıldır ‘Ciğeristan’ adlı işletmeyi işleten Sadullah Karabulut, gelen zamlardan şikayetçi. İyi bir müşteri potansiyeline sahip işletme sahibi Karabulut, zamlar nedeniyle vatandaşın ciğer yiyemediğini söylüyor. “Eskiden fakir fukara yemeği olan ciğer şimdi sosyete yemeği oldu” diyen Karabulut şöyle devam etti: Şişlerde ciğer yerine sucukZamlar nedeniyle farklı bir tat arayışına giren Karabulut, şişlere ciğer yerine sucuk koymaya başladı. Kesip şişlere geçirdiği sucukları ciğer gibi pişiren Karabulut, dürümü 50 liradan satıyor. Karabulut “Vatandaş ciğeri yiyemeyince ‘neden ızgarada farklı bir tat olmasın?’ diye düşünürken bunu buldum. Birkaç şey daha var, onları da biraz daha geliştirdikten sonra sunarım. Sucukta karar kılmamızın sebebi biraz daha maliyeti düşürüp millete daha ucuza vermekti. İyi de oldu. milletin hoşuna gitti, yiyenler memnun kalıyor. Eskiden pazara gittiğinde kim muz alsa o zengindi. Artık öyle değil, muz alan zengin değil. Herkes alabilir, devir değişti. Sucuk da öyle. Sucuk eskisi gibi bir zenginlik göstergesi değil. Herkes ona ulaşabiliyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240305/atik-siseler-kadin-eliyle-hayat-buluyor-1081396351.html
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ciğer, sucuk, diyarbakır, görüş, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, kebap
ciğer, sucuk, diyarbakır, görüş, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, kebap

Yüksek zamlarla anılmaya başlanan Diyarbakır’ın ciğer kebabına rakip mi geliyor?

14:08 13.03.2024
© Sputnik / Sertaç KayarYüksek zamlarla anılmaya başlanan Diyarbakır’ın ciğer kebabının yerine sucuk kullanılıyor
Yüksek zamlarla anılmaya başlanan Diyarbakır’ın ciğer kebabının yerine sucuk kullanılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
© Sputnik / Sertaç Kayar
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Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
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Özel
Diyarbakır’ın tescilli lezzetlerinden olan ciğer kebabı peş peşe gelen zamlarla adından söz ettiriyor. Geçen yıla göre kilosu yüzde 500 civarında zamlanan ciğerin porsiyonu 220 lirayı geçti. Gelen zamlardan şikayetçi olan bir esnaf “Eskiden fakir fukara yemeği olan ciğer şimdi sosyete yemeği oldu” diyerek şişlere ciğer yerine sucuk koymaya başladı.
Diyarbakır’ın meşhur ciğer kebabını yemek hayal oldu. Tadından çok, gelen yüksek oranda zamlarla anılmaya başlayan Diyarbakır’ın tescilli ciğer kebabı cep yakıyor. Geçtiğimiz yıl kilosu 100 lira olan kuzu ciğerinin şimdiki fiyatı 500 lirayı buldu. İşletmelerde, önceki yıl porsiyonu 80 liradan satılan ciğerin şimdiki porsiyon ücreti 220 lirayı aştı. Et fiyatını geçen ciğer, Diyarbakırlılar için artık lüks oldu.
© Sputnik / Sertaç KayarYüksek zamlarla anılmaya başlanan Diyarbakır’ın ciğer kebabının yerine sucuk kullanılıyor
Yüksek zamlarla anılmaya başlanan Diyarbakır’ın ciğer kebabının yerine sucuk kullanılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
Yüksek zamlarla anılmaya başlanan Diyarbakır’ın ciğer kebabının yerine sucuk kullanılıyor
© Sputnik / Sertaç Kayar

Ciğer fiyatları neden zamlandı?

Ciğer kebabına gelen yüksek zamlardan hem müşteriler hem esnaf şikayetçi. Esnaf, ciğer fiyatlarının artmasının nedenini artan maliyetler ve kuzu sayısında yaşanan düşüş olarak görüyor. Esnaf, peş peşe gelen zamların önüne geçmek için çözüm bekliyor.

Ciğer kebabı el değiştirdi

Diyarbakır’ın meşhur ciğer kebabı bir zamanlar mahallelerde, ara sokaklarda satılır ve gelir düzeyi düşük de olsa herkesin ulaşabildiği bir yemek çeşidiydi. Yıllar geçtikte adından söz ettiren ve ara sokaklardan meydanlara çıkarak görünür olan ciğer kebabı, son yıllarda gelir düzeyi düşük kişiler için lüks oldu. Durum böyle olunca bazı esnaflar, ciğere alternatif arayışı içine girdi. Bunlardan biri de Sadullah Karabulut.
© Sputnik / Sertaç KayarYüksek zamlarla anılmaya başlanan Diyarbakır’ın ciğer kebabının yerine sucuk kullanılıyor
Yüksek zamlarla anılmaya başlanan Diyarbakır’ın ciğer kebabının yerine sucuk kullanılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
Yüksek zamlarla anılmaya başlanan Diyarbakır’ın ciğer kebabının yerine sucuk kullanılıyor
© Sputnik / Sertaç Kayar

‘Eskiden fakir fukara yemeği olan ciğer şimdi sosyete yemeği oldu’

Çocukluğundan bu yana ciğer yapan ve 11 yıldır ‘Ciğeristan’ adlı işletmeyi işleten Sadullah Karabulut, gelen zamlardan şikayetçi. İyi bir müşteri potansiyeline sahip işletme sahibi Karabulut, zamlar nedeniyle vatandaşın ciğer yiyemediğini söylüyor. “Eskiden fakir fukara yemeği olan ciğer şimdi sosyete yemeği oldu” diyen Karabulut şöyle devam etti:
“Diyarbakır ciğer memleketidir, halen de ciğer memleketidir. Ama millet alım gücü düşünce ciğer yiyemez oldu. Şuan herkes ciğere ulaşamaz ve yiyemez. Şuan kilosu 500 liraya dayandı. Herkes alamıyor artık.”

Şişlerde ciğer yerine sucuk

Zamlar nedeniyle farklı bir tat arayışına giren Karabulut, şişlere ciğer yerine sucuk koymaya başladı. Kesip şişlere geçirdiği sucukları ciğer gibi pişiren Karabulut, dürümü 50 liradan satıyor. Karabulut “Vatandaş ciğeri yiyemeyince ‘neden ızgarada farklı bir tat olmasın?’ diye düşünürken bunu buldum. Birkaç şey daha var, onları da biraz daha geliştirdikten sonra sunarım. Sucukta karar kılmamızın sebebi biraz daha maliyeti düşürüp millete daha ucuza vermekti. İyi de oldu. milletin hoşuna gitti, yiyenler memnun kalıyor. Eskiden pazara gittiğinde kim muz alsa o zengindi. Artık öyle değil, muz alan zengin değil. Herkes alabilir, devir değişti. Sucuk da öyle. Sucuk eskisi gibi bir zenginlik göstergesi değil. Herkes ona ulaşabiliyor” dedi.
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