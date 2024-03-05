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Atık şişeler kadın eliyle hayat buluyor
Atık şişeler kadın eliyle hayat buluyor
Sputnik Türkiye
Diyarbakır’da, atık şişeler kadın elinde yeniden hayat buluyor. Atık şişeleri boncuğa dönüştüren Songül Dicle, “Cam sanatı bir meditasyon biçimidir” diyor. 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T14:04+0300
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Diyarbakır’ın tarihi Sur İlçesi’nde eski yeni birçok meslek türü göze çarpıyor. Bir taraftan demir döven ustalar, bir tarafta da ince işçilikle ortaya çıkan ürünleri görmek mümkün. Bunlardan biri de bir cam atölyesi. Atölyeyi işleten Songül Dicle, atık şişeleri ateşte eriterek boncuk üretiyor. Büyük bir dikkat ve incelikle cama yeniden hayat veren Dicle, ürettiği boncuklardan yaptığı takılar yoğun ilgi görüyor.Camın ateşle buluşmasıDaha önce ilaç sektöründe çalışan Dicle, uzun yıllar camla uğraşmak istediğini söylüyor. Gördüğü eğitimin ardından işe koyulduğunu kaydeden Dicle “İçimde hep camla uğraşma vardı ama bir türlü kısmet olmadı. Camın ateşle buluşması, erimesi bana çok ilginç geliyordu. Cam bana meditasyon gibi geldi. Camla ilgilendiğinde bütün odağının camda olması lazım. Öyle bir şey ki camı ateşten uzaklaştırdığında hemen donuyor. Yakınlaştırdığında yanıyor. Sadece camı düşünmeden yaparsan olmuyor. Bunu yaparken meditasyon yapıyor gibi oluyorsun” şeklinde konuştu.Boncuklar takıya dönüşüyorArtan maliyetler nedeniyle şuan sadece boncuk yaptığını söyleyen Dicle “Şuan sadece boncuk yapıyorum. Boncuk ile ilerlemek istiyorum. Boncuklar takıya dönüşüyor. Küpeler, halhallar, kolyeler vs gibi. Cam çubuklarının tanesi 80-90 lira olmuş. Takı yapınca da ona göre fiyatlandırma yapıyoruz. Tabi insanlara da pahalı geliyor. O konuda zorluk çektim. Şuan genelde turistler alıyor. Diyarbakır’da cam yapım tekniğiyle uğraşan iki kişi sayılırız. Ben ve Erol Hoca” dedi.‘Atık camları dönüştürüyoruz’Öğrenmek isteyenler için cam atölyesi açacaklarını kaydeden Dicle şunları söyledi:
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atık, diyarbakır, dicle, kadın, kadınlar, 8 mart dünya kadınlar günü, geri dönüşüm, takı
atık, diyarbakır, dicle, kadın, kadınlar, 8 mart dünya kadınlar günü, geri dönüşüm, takı

Atık şişeler kadın eliyle hayat buluyor

14:04 05.03.2024
© Sputnik / Sertaç KayarAtık şişeler kadın eliyle hayat buluyor
Atık şişeler kadın eliyle hayat buluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
© Sputnik / Sertaç Kayar
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Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
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Özel
Diyarbakır’da, atık şişeler kadın elinde yeniden hayat buluyor. Atık şişeleri boncuğa dönüştüren Songül Dicle, “Cam sanatı bir meditasyon biçimidir” diyor.
Diyarbakır’ın tarihi Sur İlçesi’nde eski yeni birçok meslek türü göze çarpıyor. Bir taraftan demir döven ustalar, bir tarafta da ince işçilikle ortaya çıkan ürünleri görmek mümkün. Bunlardan biri de bir cam atölyesi. Atölyeyi işleten Songül Dicle, atık şişeleri ateşte eriterek boncuk üretiyor. Büyük bir dikkat ve incelikle cama yeniden hayat veren Dicle, ürettiği boncuklardan yaptığı takılar yoğun ilgi görüyor.
© Sputnik / Sertaç KayarAtık şişeler kadın eliyle hayat buluyor
Atık şişeler kadın eliyle hayat buluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
Atık şişeler kadın eliyle hayat buluyor
© Sputnik / Sertaç Kayar

Camın ateşle buluşması

Daha önce ilaç sektöründe çalışan Dicle, uzun yıllar camla uğraşmak istediğini söylüyor. Gördüğü eğitimin ardından işe koyulduğunu kaydeden Dicle “İçimde hep camla uğraşma vardı ama bir türlü kısmet olmadı. Camın ateşle buluşması, erimesi bana çok ilginç geliyordu. Cam bana meditasyon gibi geldi. Camla ilgilendiğinde bütün odağının camda olması lazım. Öyle bir şey ki camı ateşten uzaklaştırdığında hemen donuyor. Yakınlaştırdığında yanıyor. Sadece camı düşünmeden yaparsan olmuyor. Bunu yaparken meditasyon yapıyor gibi oluyorsun” şeklinde konuştu.

Boncuklar takıya dönüşüyor

Artan maliyetler nedeniyle şuan sadece boncuk yaptığını söyleyen Dicle “Şuan sadece boncuk yapıyorum. Boncuk ile ilerlemek istiyorum. Boncuklar takıya dönüşüyor. Küpeler, halhallar, kolyeler vs gibi. Cam çubuklarının tanesi 80-90 lira olmuş. Takı yapınca da ona göre fiyatlandırma yapıyoruz. Tabi insanlara da pahalı geliyor. O konuda zorluk çektim. Şuan genelde turistler alıyor. Diyarbakır’da cam yapım tekniğiyle uğraşan iki kişi sayılırız. Ben ve Erol Hoca” dedi.
© Sputnik / Sertaç KayarAtık şişeler kadın eliyle hayat buluyor
Atık şişeler kadın eliyle hayat buluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
Atık şişeler kadın eliyle hayat buluyor
© Sputnik / Sertaç Kayar

‘Atık camları dönüştürüyoruz’

Öğrenmek isteyenler için cam atölyesi açacaklarını kaydeden Dicle şunları söyledi:
“Birkaç arkadaş ile sanat atölyesi düşüncemiz var. Birkaç ay içinde cam atölyeleri yapacağız. Öğrenmek isteyenler gelip öğrenebilirler. Cam yapımında, tüp var, tüpün ısısını ayarlamak için başka bir alet daha var. Boncuk yapımı için cam çubuklar var. Bir tüp ortalama bir ay yetiyor. Çubuklar çok pahalı maalesef, bizde maliyeti indirmek için ne yapabiliriz diye düşündük. Sonra atık cam şişeleri kullanmaya başladık. Bir nevi geri dönüşüm yapıyoruz. Kullanılabilen camları doğaya atmıyoruz, tekrar dönüştürüyoruz. Hem maliyet düşüyor hem doğa için daha iyi oluyor. Tabi her cam erimiyor bazıları için çok yüksek ısı lazım oluyor.”
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