https://sputniknews.com.tr/20240305/atik-siseler-kadin-eliyle-hayat-buluyor-1081396351.html

Atık şişeler kadın eliyle hayat buluyor

Atık şişeler kadın eliyle hayat buluyor

Sputnik Türkiye

Diyarbakır’da, atık şişeler kadın elinde yeniden hayat buluyor. Atık şişeleri boncuğa dönüştüren Songül Dicle, “Cam sanatı bir meditasyon biçimidir” diyor. 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T14:04+0300

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2024-03-05T14:04+0300

atık

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takı

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Diyarbakır’ın tarihi Sur İlçesi’nde eski yeni birçok meslek türü göze çarpıyor. Bir taraftan demir döven ustalar, bir tarafta da ince işçilikle ortaya çıkan ürünleri görmek mümkün. Bunlardan biri de bir cam atölyesi. Atölyeyi işleten Songül Dicle, atık şişeleri ateşte eriterek boncuk üretiyor. Büyük bir dikkat ve incelikle cama yeniden hayat veren Dicle, ürettiği boncuklardan yaptığı takılar yoğun ilgi görüyor.Camın ateşle buluşmasıDaha önce ilaç sektöründe çalışan Dicle, uzun yıllar camla uğraşmak istediğini söylüyor. Gördüğü eğitimin ardından işe koyulduğunu kaydeden Dicle “İçimde hep camla uğraşma vardı ama bir türlü kısmet olmadı. Camın ateşle buluşması, erimesi bana çok ilginç geliyordu. Cam bana meditasyon gibi geldi. Camla ilgilendiğinde bütün odağının camda olması lazım. Öyle bir şey ki camı ateşten uzaklaştırdığında hemen donuyor. Yakınlaştırdığında yanıyor. Sadece camı düşünmeden yaparsan olmuyor. Bunu yaparken meditasyon yapıyor gibi oluyorsun” şeklinde konuştu.Boncuklar takıya dönüşüyorArtan maliyetler nedeniyle şuan sadece boncuk yaptığını söyleyen Dicle “Şuan sadece boncuk yapıyorum. Boncuk ile ilerlemek istiyorum. Boncuklar takıya dönüşüyor. Küpeler, halhallar, kolyeler vs gibi. Cam çubuklarının tanesi 80-90 lira olmuş. Takı yapınca da ona göre fiyatlandırma yapıyoruz. Tabi insanlara da pahalı geliyor. O konuda zorluk çektim. Şuan genelde turistler alıyor. Diyarbakır’da cam yapım tekniğiyle uğraşan iki kişi sayılırız. Ben ve Erol Hoca” dedi.‘Atık camları dönüştürüyoruz’Öğrenmek isteyenler için cam atölyesi açacaklarını kaydeden Dicle şunları söyledi:

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Sertaç Kayar https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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