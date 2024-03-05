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Yılın 190 günü yağmur yağan Singapur’da ilginç otel reklamı: 'Yağmur yağmama garantili otel'
Yılın 190 günü yağmur yağan Singapur’da ilginç otel reklamı: 'Yağmur yağmama garantili otel'
Sputnik Türkiye
Yılın en az 190 günü yağmur yağan Singapur’da bir otel, yağmur yağmama garantili kampanya başlattı. Otel, eğer yağmur yağarsa müşterilere para ödeyecek. 05.03.2024, Sputnik Türkiye
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Yılın çok büyük kısmında yağmur yağan Singapur’da ‘yağmursuz otel’ açıldı. InterContinental Signapore's isimli otel, ‘yağmursuz mutluluk’ ismiyle pazarlanan paketinde bulunduğu konum ve mevsim şartları nedeniyle yağmurdan bıkan Singapurlular için ‘yağmursuz tatil’ keyfi sunuyor.Otelin müşterilere para ödeme şartlarında ise şunlar yer alıyor:
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singapur, yağmur, otel, tatil
singapur, yağmur, otel, tatil

Yılın 190 günü yağmur yağan Singapur’da ilginç otel reklamı: 'Yağmur yağmama garantili otel'

13:39 05.03.2024 (güncellendi: 13:42 05.03.2024)
© Depositphotos.com / Benedetta BarbantiDünyanın en sıradışı havuzları
Dünyanın en sıradışı havuzları - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
© Depositphotos.com / Benedetta Barbanti
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Yılın en az 190 günü yağmur yağan Singapur’da bir otel, yağmur yağmama garantili kampanya başlattı. Otel, eğer yağmur yağarsa müşterilere para ödeyecek.
Yılın çok büyük kısmında yağmur yağan Singapur’da ‘yağmursuz otel’ açıldı. InterContinental Signapore's isimli otel, ‘yağmursuz mutluluk’ ismiyle pazarlanan paketinde bulunduğu konum ve mevsim şartları nedeniyle yağmurdan bıkan Singapurlular için ‘yağmursuz tatil’ keyfi sunuyor.
Otelin müşterilere para ödeme şartlarında ise şunlar yer alıyor:
Eğer sabah saatlerinde 4 saatlik bir süreç içerisinde 120 dakikadan fazla yağmur yağarsa, otelimiz size bir gecelik konaklama ücreti kadar para ödeyecek.
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