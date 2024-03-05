https://sputniknews.com.tr/20240305/yilin-190-gunu-yagmur-yagan-singapurda-ilginc-otel-reklami-yagmur-yagmama-garantili-otel-1081396235.html

Yılın 190 günü yağmur yağan Singapur’da ilginç otel reklamı: 'Yağmur yağmama garantili otel'

Yılın 190 günü yağmur yağan Singapur’da ilginç otel reklamı: 'Yağmur yağmama garantili otel'

Sputnik Türkiye

Yılın en az 190 günü yağmur yağan Singapur’da bir otel, yağmur yağmama garantili kampanya başlattı. Otel, eğer yağmur yağarsa müşterilere para ödeyecek. 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T13:39+0300

2024-03-05T13:39+0300

2024-03-05T13:42+0300

dünya

singapur

yağmur

otel

tatil

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Yılın çok büyük kısmında yağmur yağan Singapur’da ‘yağmursuz otel’ açıldı. InterContinental Signapore's isimli otel, ‘yağmursuz mutluluk’ ismiyle pazarlanan paketinde bulunduğu konum ve mevsim şartları nedeniyle yağmurdan bıkan Singapurlular için ‘yağmursuz tatil’ keyfi sunuyor.Otelin müşterilere para ödeme şartlarında ise şunlar yer alıyor:

https://sputniknews.com.tr/20231207/babasi-uyuyakaldi-2-yasindaki-bebek-evden-kacti-yagmur-altinda-500-metre-yurudu-1078167896.html

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singapur, yağmur, otel, tatil