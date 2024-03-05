https://sputniknews.com.tr/20240305/yilin-190-gunu-yagmur-yagan-singapurda-ilginc-otel-reklami-yagmur-yagmama-garantili-otel-1081396235.html
Yılın 190 günü yağmur yağan Singapur’da ilginç otel reklamı: 'Yağmur yağmama garantili otel'
Yılın 190 günü yağmur yağan Singapur’da ilginç otel reklamı: 'Yağmur yağmama garantili otel'
Sputnik Türkiye
Yılın en az 190 günü yağmur yağan Singapur’da bir otel, yağmur yağmama garantili kampanya başlattı. Otel, eğer yağmur yağarsa müşterilere para ödeyecek. 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T13:39+0300
2024-03-05T13:39+0300
2024-03-05T13:42+0300
dünya
singapur
yağmur
otel
tatil
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/1b/1044371725_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f9fd512cdd6ba4a7c53b3faca6e6989c.jpg
Yılın çok büyük kısmında yağmur yağan Singapur’da ‘yağmursuz otel’ açıldı. InterContinental Signapore's isimli otel, ‘yağmursuz mutluluk’ ismiyle pazarlanan paketinde bulunduğu konum ve mevsim şartları nedeniyle yağmurdan bıkan Singapurlular için ‘yağmursuz tatil’ keyfi sunuyor.Otelin müşterilere para ödeme şartlarında ise şunlar yer alıyor:
https://sputniknews.com.tr/20231207/babasi-uyuyakaldi-2-yasindaki-bebek-evden-kacti-yagmur-altinda-500-metre-yurudu-1078167896.html
singapur
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/1b/1044371725_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2cb55e65df3d2bdbc4bc9d6db7c0665f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
singapur, yağmur, otel, tatil
singapur, yağmur, otel, tatil
Yılın 190 günü yağmur yağan Singapur’da ilginç otel reklamı: 'Yağmur yağmama garantili otel'
13:39 05.03.2024 (güncellendi: 13:42 05.03.2024)
Yılın en az 190 günü yağmur yağan Singapur’da bir otel, yağmur yağmama garantili kampanya başlattı. Otel, eğer yağmur yağarsa müşterilere para ödeyecek.
Yılın çok büyük kısmında yağmur yağan Singapur’da ‘yağmursuz otel’ açıldı. InterContinental Signapore's isimli otel, ‘yağmursuz mutluluk’ ismiyle pazarlanan paketinde bulunduğu konum ve mevsim şartları nedeniyle yağmurdan bıkan Singapurlular için ‘yağmursuz tatil’ keyfi sunuyor.
Otelin müşterilere para ödeme şartlarında ise şunlar yer alıyor:
Eğer sabah saatlerinde 4 saatlik bir süreç içerisinde 120 dakikadan fazla yağmur yağarsa, otelimiz size bir gecelik konaklama ücreti kadar para ödeyecek.