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https://sputniknews.com.tr/20231207/babasi-uyuyakaldi-2-yasindaki-bebek-evden-kacti-yagmur-altinda-500-metre-yurudu-1078167896.html
Babası uyuyakaldı, 2 yaşındaki bebek evden kaçtı: Yağmur altında 500 metre yürüdü
Babası uyuyakaldı, 2 yaşındaki bebek evden kaçtı: Yağmur altında 500 metre yürüdü
Antalya'da annesi dışarıdayken babasının uyumasını fırsat bilen 2 yaşındaki bebek evden çıktı. Yağmur altında yürüyen bebek, evinden 500 metre ileride... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
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2 yaşlarındaki erkek çocuğu, annesi dışarıda iken babasının uyuyakalmasını fırsat bilip kapıyı açıp dışarı çıktı. Evinden yaklaşık 500 metre uzaklığa sokakta yağmur altında yürüyen miniği, mahalle sakinleri fark ederek bir dükkana götürdü. Üstü başı ıslanan çocuğa yeni kıyafetler giydirildi.Cep telefonundan video açılınca sakinleştiBelirtilen adrese gelen polis ekipleri, küçük çocuğun korku yaşamaması için genelde dükkan dışında bekledi, ardından annesinin bulunması için çalışma başlattı. Oldukça korktuğu gözlenen minik yavruya üşümemesi için battaniye de getirildi. Zaman zaman ağlayan ufaklığa yine komşular tarafından süt, kraker verildi, cep telefonundan da video izletildi.Çocuğu sokakta yürürken fark eden vatandaşlardan Güldane Demiray, “Yolda arabanın başında duruyordu. Yalnızdı ve durumuna çok üzüldüm. Yolda kaza geçirebilirdi. Yanından geçen bir başka kadına seslendim ve elini tutup getirmesini söyledim. Ağlıyordu hep. Kıyafetlerini değiştirdik. Benim de torunlarım var, durumuna çok üzüldüm” diyerek gözyaşı döktü.Bir süre sonra ise kayıp başvurusunda bulunan çocuğun annesi polis ekiplerince olay yerine getirildi. Üzerindeki kıyafetlerin farklı, kafasının battaniyeyle örtülü olmasından dolayı ilk başta oğlunu tanıyamayan anne, yüzünün gösterilmesiyle büyük sevinç yaşadı. Büyük korku yaşadığı görülen anneyi karşısında gören küçük çocuk ise ağlayarak annesine sarıldı.Ufaklık ve annesi işlemler için polis merkezine götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20231204/cikolatayi-cebine-koyan-cocugu-depoya-kapatan-2-zincir-market-calisani-serbest-1078074088.html
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bebek, bebek, firar, antalya, anne, baba, uyku

Babası uyuyakaldı, 2 yaşındaki bebek evden kaçtı: Yağmur altında 500 metre yürüdü

11:30 07.12.2023
© İHABebek firarda: Annesi dışarı çıktı babası uyudu
Bebek firarda: Annesi dışarı çıktı babası uyudu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
© İHA
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Antalya'da annesi dışarıdayken babasının uyumasını fırsat bilen 2 yaşındaki bebek evden çıktı. Yağmur altında yürüyen bebek, evinden 500 metre ileride çevredekiler tarafından fark edildi.
2 yaşlarındaki erkek çocuğu, annesi dışarıda iken babasının uyuyakalmasını fırsat bilip kapıyı açıp dışarı çıktı. Evinden yaklaşık 500 metre uzaklığa sokakta yağmur altında yürüyen miniği, mahalle sakinleri fark ederek bir dükkana götürdü.
Üstü başı ıslanan çocuğa yeni kıyafetler giydirildi.

Cep telefonundan video açılınca sakinleşti

Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, küçük çocuğun korku yaşamaması için genelde dükkan dışında bekledi, ardından annesinin bulunması için çalışma başlattı. Oldukça korktuğu gözlenen minik yavruya üşümemesi için battaniye de getirildi. Zaman zaman ağlayan ufaklığa yine komşular tarafından süt, kraker verildi, cep telefonundan da video izletildi.
Çocuğu sokakta yürürken fark eden vatandaşlardan Güldane Demiray, “Yolda arabanın başında duruyordu. Yalnızdı ve durumuna çok üzüldüm. Yolda kaza geçirebilirdi. Yanından geçen bir başka kadına seslendim ve elini tutup getirmesini söyledim. Ağlıyordu hep. Kıyafetlerini değiştirdik. Benim de torunlarım var, durumuna çok üzüldüm” diyerek gözyaşı döktü.
Bir süre sonra ise kayıp başvurusunda bulunan çocuğun annesi polis ekiplerince olay yerine getirildi. Üzerindeki kıyafetlerin farklı, kafasının battaniyeyle örtülü olmasından dolayı ilk başta oğlunu tanıyamayan anne, yüzünün gösterilmesiyle büyük sevinç yaşadı.
Büyük korku yaşadığı görülen anneyi karşısında gören küçük çocuk ise ağlayarak annesine sarıldı.
Ufaklık ve annesi işlemler için polis merkezine götürüldü.
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