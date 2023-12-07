https://sputniknews.com.tr/20231207/babasi-uyuyakaldi-2-yasindaki-bebek-evden-kacti-yagmur-altinda-500-metre-yurudu-1078167896.html

Babası uyuyakaldı, 2 yaşındaki bebek evden kaçtı: Yağmur altında 500 metre yürüdü

Babası uyuyakaldı, 2 yaşındaki bebek evden kaçtı: Yağmur altında 500 metre yürüdü

Antalya'da annesi dışarıdayken babasının uyumasını fırsat bilen 2 yaşındaki bebek evden çıktı. Yağmur altında yürüyen bebek, evinden 500 metre ileride... 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T11:30+0300

2023-12-07T11:30+0300

2023-12-07T11:30+0300

yaşam

bebek

bebek

firar

antalya

anne

baba

uyku

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/07/1078167544_0:0:748:421_1920x0_80_0_0_7ce2dee59135f62d91751b3c80de6ef4.jpg

2 yaşlarındaki erkek çocuğu, annesi dışarıda iken babasının uyuyakalmasını fırsat bilip kapıyı açıp dışarı çıktı. Evinden yaklaşık 500 metre uzaklığa sokakta yağmur altında yürüyen miniği, mahalle sakinleri fark ederek bir dükkana götürdü. Üstü başı ıslanan çocuğa yeni kıyafetler giydirildi.Cep telefonundan video açılınca sakinleştiBelirtilen adrese gelen polis ekipleri, küçük çocuğun korku yaşamaması için genelde dükkan dışında bekledi, ardından annesinin bulunması için çalışma başlattı. Oldukça korktuğu gözlenen minik yavruya üşümemesi için battaniye de getirildi. Zaman zaman ağlayan ufaklığa yine komşular tarafından süt, kraker verildi, cep telefonundan da video izletildi.Çocuğu sokakta yürürken fark eden vatandaşlardan Güldane Demiray, “Yolda arabanın başında duruyordu. Yalnızdı ve durumuna çok üzüldüm. Yolda kaza geçirebilirdi. Yanından geçen bir başka kadına seslendim ve elini tutup getirmesini söyledim. Ağlıyordu hep. Kıyafetlerini değiştirdik. Benim de torunlarım var, durumuna çok üzüldüm” diyerek gözyaşı döktü.Bir süre sonra ise kayıp başvurusunda bulunan çocuğun annesi polis ekiplerince olay yerine getirildi. Üzerindeki kıyafetlerin farklı, kafasının battaniyeyle örtülü olmasından dolayı ilk başta oğlunu tanıyamayan anne, yüzünün gösterilmesiyle büyük sevinç yaşadı. Büyük korku yaşadığı görülen anneyi karşısında gören küçük çocuk ise ağlayarak annesine sarıldı.Ufaklık ve annesi işlemler için polis merkezine götürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20231204/cikolatayi-cebine-koyan-cocugu-depoya-kapatan-2-zincir-market-calisani-serbest-1078074088.html

bebek

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bebek, bebek, firar, antalya, anne, baba, uyku