https://sputniknews.com.tr/20231204/cikolatayi-cebine-koyan-cocugu-depoya-kapatan-2-zincir-market-calisani-serbest-1078074088.html

Çikolatayı cebine koyan çocuğu depoya kapatan 2 zincir market çalışanı serbest

Çikolatayı cebine koyan çocuğu depoya kapatan 2 zincir market çalışanı serbest

Hakkari'de, 'bir zincir markette çocuğun depoya kapatıldığı' iddiasına ilişkin, çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma suçundan başlatılan soruşturma kapsamında... 04.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-04T23:24+0300

2023-12-04T23:24+0300

2023-12-04T23:24+0300

türkiye

hakkari

çocuk

market

çikolata

depo

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Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Hakkari'de çocuğun marketin deposuna kapatıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye götürüldü.Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Hakkari'de bir çocuğun 'kentteki zincir markette iki çikolatayı cebine koyduğu ve çalışanlarca marketin deposunda bekletildiği' iddiaları basına ve sosyal medyaya yansımıştı.Bunun üzerine, market yetkilileri ve eylemde sorumluluğu bulunan kişiler hakkında Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmış ve market çalışanı 2 kişi dün gözaltına alınmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231203/cikolata-nedeniyle-depoya-cocuk-kilitlendigi-iddiasi-cok-hassas-oldugumuz-bilinmelidir-1078038914.html

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