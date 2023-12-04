https://sputniknews.com.tr/20231204/cikolatayi-cebine-koyan-cocugu-depoya-kapatan-2-zincir-market-calisani-serbest-1078074088.html
Çikolatayı cebine koyan çocuğu depoya kapatan 2 zincir market çalışanı serbest
Çikolatayı cebine koyan çocuğu depoya kapatan 2 zincir market çalışanı serbest
Hakkari'de, 'bir zincir markette çocuğun depoya kapatıldığı' iddiasına ilişkin, çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma suçundan başlatılan soruşturma kapsamında... 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T23:24+0300
2023-12-04T23:24+0300
2023-12-04T23:24+0300
türkiye
hakkari
çocuk
market
çikolata
depo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/09/1077252832_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_5627a34dabaf77513faa8f5c8fe032ac.jpg
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Hakkari'de çocuğun marketin deposuna kapatıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye götürüldü.Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Hakkari'de bir çocuğun 'kentteki zincir markette iki çikolatayı cebine koyduğu ve çalışanlarca marketin deposunda bekletildiği' iddiaları basına ve sosyal medyaya yansımıştı.Bunun üzerine, market yetkilileri ve eylemde sorumluluğu bulunan kişiler hakkında Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmış ve market çalışanı 2 kişi dün gözaltına alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231203/cikolata-nedeniyle-depoya-cocuk-kilitlendigi-iddiasi-cok-hassas-oldugumuz-bilinmelidir-1078038914.html
türkiye
hakkari
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/09/1077252832_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_e9c45cb8951f995e2d289f93ef56abed.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hakkari, çocuk, market, çikolata, depo
hakkari, çocuk, market, çikolata, depo
Çikolatayı cebine koyan çocuğu depoya kapatan 2 zincir market çalışanı serbest
Hakkari'de, 'bir zincir markette çocuğun depoya kapatıldığı' iddiasına ilişkin, çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Hakkari'de çocuğun marketin deposuna kapatıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye götürüldü.
Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hakkari'de bir çocuğun 'kentteki zincir markette iki çikolatayı cebine koyduğu ve çalışanlarca marketin deposunda bekletildiği' iddiaları basına ve sosyal medyaya yansımıştı.
Bunun üzerine, market yetkilileri ve eylemde sorumluluğu bulunan kişiler hakkında Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmış ve market çalışanı 2 kişi dün gözaltına alınmıştı.