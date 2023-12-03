https://sputniknews.com.tr/20231203/cikolata-nedeniyle-depoya-cocuk-kilitlendigi-iddiasi-cok-hassas-oldugumuz-bilinmelidir-1078038914.html

Çikolata nedeniyle depoya çocuk kilitlendiği iddiası: 'Çok hassas olduğumuz bilinmelidir'

Çikolata nedeniyle depoya çocuk kilitlendiği iddiası: 'Çok hassas olduğumuz bilinmelidir'

Hakkari'de çikolata nedeniyle bir çocuğu depoya kilitleyen zincir market sorumluları hakkında soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bakanlık... 03.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-03T20:14+0300

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türkiye

adalet bakanlığı

çikolata

market

hakkari

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Hakkari'de, "bir zincir markette çocuğun çikolata için depoya kapatıldığı" iddiasına ilişkin, "çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan soruşturma başlatıldı.Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında "Hakkari'de zincir markette tepki çeken olay, çocuğu çikolata için market deposuna kapattılar" şeklinde paylaşımların yapıldığı belirtildi.Bunun üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedilen açıklamada, "Market yetkilileri ve eylemde sorumluluğu bulunan kişiler hakkında 'çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.Adalet Bakanı: İzin vermeyizAdalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tunç

https://sputniknews.com.tr/20231201/adalet-bakani-tunc-dogu-akdenizdeki-haklarimizi-koruyabilmek-icin-libya-tezkeresine-ihtiyac-vardi-1077986739.html

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