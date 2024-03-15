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SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini değişti
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Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu
Sputnik Türkiye
UEFA Konferans Ligi'nde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı toplam skorda 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başaran Fenerbahçe'nin muhtemel... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
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spor
fenerbahçe
uefa
uefa konferans ligi
kupa
çeyrek final
çeyrek final
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Fenerbahçe, Union Saint Gilloise eşleşmesinde ilk maçta Belçika’da sahaya çıktı. Sarı-lacivertliler zorlu müsabakadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı. Evine büyük bir avantajla dönen Fenerbahçe, rakibine İstanbul'da 1-0 mağlup olmasına rağmen turladı. Bu sonuçların ardından Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’nde adını çeyrek finale yazdırdı.İşte Fenerbahçe’nin Konferans Ligi’nde çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri:
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fenerbahçe, uefa, uefa konferans ligi, kupa, çeyrek final, çeyrek final
fenerbahçe, uefa, uefa konferans ligi, kupa, çeyrek final, çeyrek final

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu

06:36 15.03.2024
© AA / Serhat ÇağdaşFenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
© AA / Serhat Çağdaş
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UEFA Konferans Ligi'nde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı toplam skorda 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başaran Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri netlik kazandı.
Fenerbahçe, Union Saint Gilloise eşleşmesinde ilk maçta Belçika’da sahaya çıktı. Sarı-lacivertliler zorlu müsabakadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı. Evine büyük bir avantajla dönen Fenerbahçe, rakibine İstanbul'da 1-0 mağlup olmasına rağmen turladı. Bu sonuçların ardından Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’nde adını çeyrek finale yazdırdı.
İşte Fenerbahçe’nin Konferans Ligi’nde çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri:
Fiorentina (İtalya)
Viktoria Plzen (Çekya)
PAOK (Yunanistan)
Aston Villa (İngiltere)
Club Brugge (Belçika)
Lille (Fransa)
Olimpiakos (Yunanistan)
Sadettin Saran - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2024
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