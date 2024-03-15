https://sputniknews.com.tr/20240315/fenerbahcenin-uefa-konferans-liginde-muhtemel-rakipleri-belli-oldu-1081707927.html
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu
Sputnik Türkiye
UEFA Konferans Ligi'nde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı toplam skorda 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başaran Fenerbahçe'nin muhtemel... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T06:36+0300
2024-03-15T06:36+0300
2024-03-15T06:36+0300
spor
fenerbahçe
uefa
uefa konferans ligi
kupa
çeyrek final
çeyrek final
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Fenerbahçe, Union Saint Gilloise eşleşmesinde ilk maçta Belçika’da sahaya çıktı. Sarı-lacivertliler zorlu müsabakadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı. Evine büyük bir avantajla dönen Fenerbahçe, rakibine İstanbul'da 1-0 mağlup olmasına rağmen turladı. Bu sonuçların ardından Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’nde adını çeyrek finale yazdırdı.İşte Fenerbahçe’nin Konferans Ligi’nde çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri:
https://sputniknews.com.tr/20240314/sadettin-saran-fenerbahce-baskanligina-adayligini-acikladi-1081699525.html
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fenerbahçe, uefa, uefa konferans ligi, kupa, çeyrek final, çeyrek final
fenerbahçe, uefa, uefa konferans ligi, kupa, çeyrek final, çeyrek final
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu
UEFA Konferans Ligi'nde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı toplam skorda 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başaran Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri netlik kazandı.
Fenerbahçe, Union Saint Gilloise eşleşmesinde ilk maçta Belçika’da sahaya çıktı. Sarı-lacivertliler zorlu müsabakadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı. Evine büyük bir avantajla dönen Fenerbahçe, rakibine İstanbul'da 1-0 mağlup olmasına rağmen turladı. Bu sonuçların ardından Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’nde adını çeyrek finale yazdırdı.
İşte Fenerbahçe’nin Konferans Ligi’nde çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri: