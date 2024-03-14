https://sputniknews.com.tr/20240314/sadettin-saran-fenerbahce-baskanligina-adayligini-acikladi-1081699525.html
Sadettin Saran Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı
Sadettin Saran Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı
Sputnik Türkiye
Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı. 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T18:12+0300
2024-03-14T18:12+0300
2024-03-14T18:12+0300
spor
sadettin saran
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
başkanlık
aday
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Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Saran, Fenerbahçe başkan adaylığı için İstanbul Ticaret Odası (İTO) meclis üyeliğinden ayrıldığını açıklayarak, "Ekibim ile birlikte Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz. Sadece Fenerbahçe’nin değil, Türk sporu ve sporcusunun başarısı için çalışacağız” dedi.İş adamı Saran, İTO’nun mart ayı meclis toplantısında son kez meclis üyelerine seslendiği konuşmasında, “İstanbul Ticaret Odası'nın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Görevde kaldığım kısa süre içinde İTO’da çok kıymetli insanlar tanıdım. Geldiğimiz bu noktada Fenerbahçe başkan adaylığı çalışmalarım için meclis üyeliğinden üzülerek ayrılmak zorundayım. Sizlere veda ederken burada gördüğüm samimiyeti hiçbir zaman unutmayacağımı ifade etmek istiyorum. Ekibim ile birlikte Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz. Sadece Fenerbahçe’nin değil, Türk sporu ve sporcusunun başarısı için çalışacağız” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240313/fenerbahce-kulubu-baskani-ali-koc-galatasaray-turk-futbolu-icin-beka-sorunudur-1081659430.html
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sadettin saran, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, başkanlık, aday
sadettin saran, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, başkanlık, aday
Sadettin Saran Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı
Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı.
Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Saran, Fenerbahçe başkan adaylığı için İstanbul Ticaret Odası (İTO) meclis üyeliğinden ayrıldığını açıklayarak, "Ekibim ile birlikte Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz. Sadece Fenerbahçe’nin değil, Türk sporu ve sporcusunun başarısı için çalışacağız” dedi.
İş adamı Saran, İTO’nun mart ayı meclis toplantısında son kez meclis üyelerine seslendiği konuşmasında, “İstanbul Ticaret Odası'nın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Görevde kaldığım kısa süre içinde İTO’da çok kıymetli insanlar tanıdım. Geldiğimiz bu noktada Fenerbahçe başkan adaylığı çalışmalarım için meclis üyeliğinden üzülerek ayrılmak zorundayım. Sizlere veda ederken burada gördüğüm samimiyeti hiçbir zaman unutmayacağımı ifade etmek istiyorum. Ekibim ile birlikte Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz. Sadece Fenerbahçe’nin değil, Türk sporu ve sporcusunun başarısı için çalışacağız” ifadelerini kullandı.