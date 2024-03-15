https://sputniknews.com.tr/20240315/fenerbahcenin-konferans-ligi-ceyrek-finaldeki-rakibi-belli-oldu-1081731098.html
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi çeyrek finaldeki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi çeyrek finaldeki rakibi belli oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşti 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T16:13+0300
2024-03-15T16:13+0300
2024-03-15T17:01+0300
spor
fenerbahçe
olympiakos
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, çeyrek finalde Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşti.Sarı-lacivertli ekip, yarı finale yükselmesi halinde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.Çeyrek finalde ilk maçlar 11 Nisan, rövanşlar ise 18 Nisan'da oynanacak.Yarı finallerin 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Konferans Ligi'nde final maçı, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda yapılacak.Eşleşmeler şu şekilde:Çeyrek finalClub Brugge (Belçika)-PAOK (Yunanistan)Olympiakos (Yunanistan)-FenerbahçeAston Villa (İngiltere)-Lille (Fransa)Viktoria Plzen (Çekya)-Fiorentina (İtalya)Yarı finalAston Villa-Lille / Olympiakos-FenerbahçeViktoria Plzen-Fiorentina / Club Brugge-PAOK
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konferans ligi'nde fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi belli oldu,fenerbahçe olimpiakos,fener uefa maçı ne zaman
konferans ligi'nde fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi belli oldu,fenerbahçe olimpiakos,fener uefa maçı ne zaman
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi çeyrek finaldeki rakibi belli oldu
16:13 15.03.2024 (güncellendi: 17:01 15.03.2024)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşti
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, çeyrek finalde Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşti.
Sarı-lacivertli ekip, yarı finale yükselmesi halinde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Çeyrek finalde ilk maçlar 11 Nisan, rövanşlar ise 18 Nisan'da oynanacak.
Yarı finallerin 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Konferans Ligi'nde final maçı, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda yapılacak.
Club Brugge (Belçika)-PAOK (Yunanistan)
Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe
Aston Villa (İngiltere)-Lille (Fransa)
Viktoria Plzen (Çekya)-Fiorentina (İtalya)
Aston Villa-Lille / Olympiakos-Fenerbahçe
Viktoria Plzen-Fiorentina / Club Brugge-PAOK