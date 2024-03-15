https://sputniknews.com.tr/20240315/felcli-kopekler-icin-varilleri-kullanarak-tren-yapti-goremedikleri-sokaklari-gezdiler-1081709245.html

Felçli köpekler için varilleri kullanarak tren yaptı: Göremedikleri sokakları gezdiler

Felçli köpekler için varilleri kullanarak tren yaptı: Göremedikleri sokakları gezdiler

Sputnik Türkiye

Ankara'da bir gönüllü, engelli köpeklere göremedikleri sokakları gezmeleri için varillerden tren yaptı. 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T08:22+0300

2024-03-15T08:22+0300

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yaşam

varil

tren

köpek

hayvansever

hayvanseverler

hayvansever

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Ankara'da yaşayan bir gönüllü, felçli köpeklerin daha özgürce dolaşabilmeleri için özel bir tasarım olan varillerden yapılan treni kullanmaya başladı. Engelli köpekler, trenin içinde seyahat ederek sokakları gezebiliyor. Görüntüler ise sosyal medyada büyük beğeni toplayarak viral oldu.

https://sputniknews.com.tr/20240315/tarihin-en-pahali-turk-sporcusu-olmaya-hazirlaniyor-7246935000-tl-alacak-1081708818.html

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