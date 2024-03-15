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SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini değişti
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Felçli köpekler için varilleri kullanarak tren yaptı: Göremedikleri sokakları gezdiler
Felçli köpekler için varilleri kullanarak tren yaptı: Göremedikleri sokakları gezdiler
Sputnik Türkiye
Ankara'da bir gönüllü, engelli köpeklere göremedikleri sokakları gezmeleri için varillerden tren yaptı. 15.03.2024, Sputnik Türkiye
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Ankara'da yaşayan bir gönüllü, felçli köpeklerin daha özgürce dolaşabilmeleri için özel bir tasarım olan varillerden yapılan treni kullanmaya başladı. Engelli köpekler, trenin içinde seyahat ederek sokakları gezebiliyor. Görüntüler ise sosyal medyada büyük beğeni toplayarak viral oldu.
https://sputniknews.com.tr/20240315/tarihin-en-pahali-turk-sporcusu-olmaya-hazirlaniyor-7246935000-tl-alacak-1081708818.html
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varil, tren, köpek, hayvansever, hayvanseverler, hayvansever
varil, tren, köpek, hayvansever, hayvanseverler, hayvansever

Felçli köpekler için varilleri kullanarak tren yaptı: Göremedikleri sokakları gezdiler

08:22 15.03.2024 (güncellendi: 08:28 15.03.2024)
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Ankara'da bir gönüllü, engelli köpeklere göremedikleri sokakları gezmeleri için varillerden tren yaptı.
Ankara'da yaşayan bir gönüllü, felçli köpeklerin daha özgürce dolaşabilmeleri için özel bir tasarım olan varillerden yapılan treni kullanmaya başladı. Engelli köpekler, trenin içinde seyahat ederek sokakları gezebiliyor. Görüntüler ise sosyal medyada büyük beğeni toplayarak viral oldu.
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