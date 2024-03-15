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17 yaşındaki oğlu ölümlü kazaya sebep olan Cihantimur: 'Türk hukuku önünde hesap vermeli'
17 yaşındaki oğlu ölümlü kazaya sebep olan Cihantimur: 'Türk hukuku önünde hesap vermeli'
Sputnik Türkiye
Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci’nın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, baba Bülent... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T14:37+0300
2024-03-15T15:14+0300
türkiye
eylem tok
bülent cihantimur
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Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada adliyede ifade veren baba Bülent Cihantimur hakkında yurt dışı çıkış yasağına ek olarak imza yükümlülüğüne ilişkin adli kontrol talep edildi.'Hesap vermeli'Gazeteci Kenan Taş, savcılığa ifade vermek üzere adliyeye getirilen baba Bülent Cihantimur'un ifadesine ulaştı.Taş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide, Cihantimur'un verdiği ifade şu şekilde:Ne oldu?Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te iddiaya göre yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C., saat 23.50 sıralarında 34 EEG 06 plakalı araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı. Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlu T.C.'yi olay yerinden kaçırmış, ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda anne ile oğlunun ertesi gün saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilmişti. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ise aynı gün şüpheli Eylem Tok hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan, şüpheli T.C. hakkında 'bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, kırmızı bülten çıkarılması da talep edilmişti. Soruşturma çerçevesinde daha sonra şüphelilerin ABD'ye kaçtıkları ortaya çıkmıştı ve iade talebinde bulunulduğu da öğrenilmişti. Ayrıca baba Bülent Cihantimur'a 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240315/eylem-tok-ve-oglu-abdye-kacmisti-baba-bulent-cihantimur-ifadeye-cagirildi-1081712522.html
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17 yaşındaki oğlu ölümlü kazaya sebep olan Cihantimur: 'Türk hukuku önünde hesap vermeli'

14:37 15.03.2024 (güncellendi: 15:14 15.03.2024)
© İHA / GÜVENÇ AÇAROĞLU - SEMA DEMİR-AW163111Cihantimur
Cihantimur - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
© İHA / GÜVENÇ AÇAROĞLU - SEMA DEMİR-AW163111
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Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci’nın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, baba Bülent Cihantimur 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade vermek üzere adliyeye geldi.
Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada adliyede ifade veren baba Bülent Cihantimur hakkında yurt dışı çıkış yasağına ek olarak imza yükümlülüğüne ilişkin adli kontrol talep edildi.

'Hesap vermeli'

Gazeteci Kenan Taş, savcılığa ifade vermek üzere adliyeye getirilen baba Bülent Cihantimur'un ifadesine ulaştı.
Taş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide, Cihantimur'un verdiği ifade şu şekilde:
"Vefat eden Oğuz Murat Aci’nin ailesi ile temasa geçtim. Olanlar için çok üzgünüm. Kayıpların geri getirilemeyeceğini biliyorum. Bununla birlikte kazazede aile için elimden gelen ne varsa ömrümün sonuna kadar yapacağım. Oğlumun da Türkiye’ye gelmesi ve Türk hukuku önünde hesap vermesi gerektiğini düşünüyorum..."

Ne oldu?

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te iddiaya göre yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C., saat 23.50 sıralarında 34 EEG 06 plakalı araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı.
Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlu T.C.'yi olay yerinden kaçırmış, ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda anne ile oğlunun ertesi gün saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilmişti. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ise aynı gün şüpheli Eylem Tok hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan, şüpheli T.C. hakkında 'bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, kırmızı bülten çıkarılması da talep edilmişti.
Soruşturma çerçevesinde daha sonra şüphelilerin ABD'ye kaçtıkları ortaya çıkmıştı ve iade talebinde bulunulduğu da öğrenilmişti. Ayrıca baba Bülent Cihantimur'a 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
Eylem Tok - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
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Eski eşi Eylem Tok ve oğlu ABD'ye kaçmıştı: Baba Bülent Cihantimur ifadeye çağırıldı
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