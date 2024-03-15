https://sputniknews.com.tr/20240315/eski-esi-eylem-tok-ve-oglu-abdye-kacmisti-baba-cihantimur-icin-imza-yukumlulugu-talebi-1081725338.html

17 yaşındaki oğlu ölümlü kazaya sebep olan Cihantimur: 'Türk hukuku önünde hesap vermeli'

17 yaşındaki oğlu ölümlü kazaya sebep olan Cihantimur: 'Türk hukuku önünde hesap vermeli'

Sputnik Türkiye

Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci’nın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, baba Bülent... 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T14:37+0300

2024-03-15T14:37+0300

2024-03-15T15:14+0300

türkiye

eylem tok

bülent cihantimur

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Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada adliyede ifade veren baba Bülent Cihantimur hakkında yurt dışı çıkış yasağına ek olarak imza yükümlülüğüne ilişkin adli kontrol talep edildi.'Hesap vermeli'Gazeteci Kenan Taş, savcılığa ifade vermek üzere adliyeye getirilen baba Bülent Cihantimur'un ifadesine ulaştı.Taş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide, Cihantimur'un verdiği ifade şu şekilde:Ne oldu?Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te iddiaya göre yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C., saat 23.50 sıralarında 34 EEG 06 plakalı araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı. Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlu T.C.'yi olay yerinden kaçırmış, ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda anne ile oğlunun ertesi gün saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilmişti. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ise aynı gün şüpheli Eylem Tok hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan, şüpheli T.C. hakkında 'bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, kırmızı bülten çıkarılması da talep edilmişti. Soruşturma çerçevesinde daha sonra şüphelilerin ABD'ye kaçtıkları ortaya çıkmıştı ve iade talebinde bulunulduğu da öğrenilmişti. Ayrıca baba Bülent Cihantimur'a 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240315/eylem-tok-ve-oglu-abdye-kacmisti-baba-bulent-cihantimur-ifadeye-cagirildi-1081712522.html

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eylem tok, bülent cihantimur