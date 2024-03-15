Erdoğan: CHP dediğiniz CHP değildir

Kurdukları çapraşık oyunla milletin aklıyla alay ettiler. İşin içine deste deste paranın da girmesiyle bu iş iyice kirlendi, kimse kendini bu kirden arındıramaz. Kurdukları çapraşık oyunla milletin aklıyla alay ettiler. İşin içine deste deste paranın da girmesiyle bu iş iyice kirlendi, kimse kendini bu kirden arındıramaz.

Arsızca etrafa saldırarak, kibirle milleti aşağılayarak kimse kendini kirden arındıramaz. Milletimiz bu kirli oyunun hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracak Arsızca etrafa saldırarak, kibirle milleti aşağılayarak kimse kendini kirden arındıramaz. Milletimiz bu kirli oyunun hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracak

Karşımızdaki muhalefetin hiçbiri kendisi değildir. CHP dediğiniz CHP değildir. Bunlar titan zincirinin halkaları gibiler, rantiye dişlilerinin çarkı haline geldiler. Karşımızdaki muhalefetin hiçbiri kendisi değildir. CHP dediğiniz CHP değildir. Bunlar titan zincirinin halkaları gibiler, rantiye dişlilerinin çarkı haline geldiler.

DEM dediğiniz partide, kimin iradesi kimin elinde belli değil. Bu yapının gerçek anlamda faaliyetini, milletin hayatını değiştirecek programını gördünüz mü? DEM dediğiniz partide, kimin iradesi kimin elinde belli değil. Bu yapının gerçek anlamda faaliyetini, milletin hayatını değiştirecek programını gördünüz mü?