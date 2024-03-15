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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
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Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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Erdoğan: CHP dediğiniz CHP değildir
Erdoğan: CHP dediğiniz CHP değildir
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karşımızdaki muhalefetin hiçbiri kendisi değildir. CHP dediğiniz CHP değildir. Bunlar titan zincirinin halkaları gibiler, rantiye... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
recep tayyip erdoğan
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ak parti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van Beşyol Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20240315/ekrem-imamoglu-gece-yarisi-dedemin-mezarina-giderek-gercekten-gazi-olup-olmadigini-kontrol-etmisler-1081712968.html
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recep tayyip erdoğan, van, ak parti, miting
recep tayyip erdoğan, van, ak parti, miting

Erdoğan: CHP dediğiniz CHP değildir

15:17 15.03.2024 (güncellendi: 17:01 15.03.2024)
© AA / Murat KulaErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
© AA / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karşımızdaki muhalefetin hiçbiri kendisi değildir. CHP dediğiniz CHP değildir. Bunlar titan zincirinin halkaları gibiler, rantiye dişlilerinin çarkı haline geldiler." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van Beşyol Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuştu:
Kurdukları çapraşık oyunla milletin aklıyla alay ettiler. İşin içine deste deste paranın da girmesiyle bu iş iyice kirlendi, kimse kendini bu kirden arındıramaz.
Arsızca etrafa saldırarak, kibirle milleti aşağılayarak kimse kendini kirden arındıramaz. Milletimiz bu kirli oyunun hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracak
Karşımızdaki muhalefetin hiçbiri kendisi değildir. CHP dediğiniz CHP değildir. Bunlar titan zincirinin halkaları gibiler, rantiye dişlilerinin çarkı haline geldiler.
DEM dediğiniz partide, kimin iradesi kimin elinde belli değil. Bu yapının gerçek anlamda faaliyetini, milletin hayatını değiştirecek programını gördünüz mü?
Artık maskelerin inme vakti gelmiştir.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
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