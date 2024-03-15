https://sputniknews.com.tr/20240315/ekrem-imamoglu-gece-yarisi-dedemin-mezarina-giderek-gercekten-gazi-olup-olmadigini-kontrol-etmisler-1081712968.html
Ekrem İmamoğlu: Gece yarısı dedemin mezarına giderek gerçekten gazi olup olmadığını kontrol etmişler
Ekrem İmamoğlu: Gece yarısı dedemin mezarına giderek gerçekten gazi olup olmadığını kontrol etmişler
Sputnik Türkiye
CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu ve A Haber'in büyük dedesinin mezarına gittiğini iddia etti. İmamoğlu... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T11:06+0300
2024-03-15T11:06+0300
2024-03-15T11:06+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
meral akşener
cüneyt özdemir
ekrem imamoğlu
istanbul
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Ekrem İmamoğlu, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk oldu. İmamoğlu, canlı yayında Özdemir'in sorularını yanıtladı.CHP İstanbul adayı İmamoğlu, A Haber ile ilgili de bir iddia ortaya attı ve şunları söyledi:Köyde az insan olduğu için, dedesinin bir yakını tarafından mezarda ışığın fark edilmesiyle ortaya çıkan olayı İmamoğlu "Utanmazlık" olarak özetledi.İmamoğlu'ndan Akşener yorumu: DondurdumEkrem İmamoğlu, Akşener ile ilgili de şu değerlendirmeleri yaptı:
https://sputniknews.com.tr/20240310/erdogan-bes-yil-bitti-buyuksehir-belediyesi-acaba-kac-metro-hatti-yapti-1081565420.html
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meral akşener, cüneyt özdemir, ekrem imamoğlu, istanbul, aday
meral akşener, cüneyt özdemir, ekrem imamoğlu, istanbul, aday
Ekrem İmamoğlu: Gece yarısı dedemin mezarına giderek gerçekten gazi olup olmadığını kontrol etmişler
CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu ve A Haber'in büyük dedesinin mezarına gittiğini iddia etti. İmamoğlu, "Gerçekten İstiklal Savaşı Gazisi olup olmadığını kontrol etmeye çalışmışlar" dedi.
Ekrem İmamoğlu, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk oldu.
İmamoğlu, canlı yayında Özdemir'in sorularını yanıtladı.
CHP İstanbul adayı İmamoğlu, A Haber ile ilgili de bir iddia ortaya attı ve şunları söyledi:
"Gecenin bir yarısı büyük dedemin köyüne mezarlığa gitmişler. Dedemin mezarına giderek gerçekten İstiklal Savaşı Gazisi olup olmadığını kontrol etmeye çalışmışlar"
Köyde az insan olduğu için, dedesinin bir yakını tarafından mezarda ışığın fark edilmesiyle ortaya çıkan olayı İmamoğlu "Utanmazlık" olarak özetledi.
İmamoğlu'ndan Akşener yorumu: Dondurdum
Ekrem İmamoğlu, Akşener ile ilgili de şu değerlendirmeleri yaptı:
"Cüneyt Bey çok iyi bir huyum vardır. Bazen bazı insanlarla ilgili iyi ilişki ve samimi ortam geçirdiğim hat neyse, süreci bir anda orada dondururum. Şu an dondurdum. Hiçbir şey duymuyorum. Benim hafızam orada duruyor. Sıkıntılı süreçten önce nasıl diyaloglar yürümüşse oradayım. Diyalog yok monolog var. Benim o kadar önemli meselem var ki, beni ilgilendirmiyor."