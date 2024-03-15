https://sputniknews.com.tr/20240315/ekrem-imamoglu-gece-yarisi-dedemin-mezarina-giderek-gercekten-gazi-olup-olmadigini-kontrol-etmisler-1081712968.html

Ekrem İmamoğlu: Gece yarısı dedemin mezarına giderek gerçekten gazi olup olmadığını kontrol etmişler

Ekrem İmamoğlu: Gece yarısı dedemin mezarına giderek gerçekten gazi olup olmadığını kontrol etmişler

Sputnik Türkiye

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu ve A Haber'in büyük dedesinin mezarına gittiğini iddia etti. İmamoğlu... 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T11:06+0300

2024-03-15T11:06+0300

2024-03-15T11:06+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

meral akşener

cüneyt özdemir

ekrem imamoğlu

istanbul

aday

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Ekrem İmamoğlu, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk oldu. İmamoğlu, canlı yayında Özdemir'in sorularını yanıtladı.CHP İstanbul adayı İmamoğlu, A Haber ile ilgili de bir iddia ortaya attı ve şunları söyledi:Köyde az insan olduğu için, dedesinin bir yakını tarafından mezarda ışığın fark edilmesiyle ortaya çıkan olayı İmamoğlu "Utanmazlık" olarak özetledi.İmamoğlu'ndan Akşener yorumu: DondurdumEkrem İmamoğlu, Akşener ile ilgili de şu değerlendirmeleri yaptı:

https://sputniknews.com.tr/20240310/erdogan-bes-yil-bitti-buyuksehir-belediyesi-acaba-kac-metro-hatti-yapti-1081565420.html

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meral akşener, cüneyt özdemir, ekrem imamoğlu, istanbul, aday