https://sputniknews.com.tr/20240315/dur-ihtarina-uymayan-surucuyu-darp-eden-polise-sorusturma-1081743370.html
'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü darp eden polise soruşturma
'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü darp eden polise soruşturma
Sputnik Türkiye
Manisa'da "dur" ihtarına uymayan sürücüyü darbeden polis hakkında soruşturma başlatıldı. 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T22:45+0300
2024-03-15T22:45+0300
2024-03-15T22:45+0300
manisa
manisa valiliği
türkiye
polis
dur ihtarı
akhisar
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Manisa Valiliği, Akhisar ilçesinde "dur" ihtarına uymayan sürücüyü darbeden polis hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Reşabey Mahallesi'nde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı karma ekipler tarafından gerçekleştirilen trafik ve asayiş uygulamasında, ekiplerin "dur" ihtarına uymayan bir sürücünün geri geri kaçmaya çalışırken başka araca çarparak durduğu kaydedildi.Açıklamada, kaçmaya çalışan otomobil sürücüsünün görevli trafik polisi tarafından "zor kullanma sınırları aşılarak" etkisiz hale getirildiği ve araçtan indirildiği belirtilerek, "Trafik polisi hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.Öte yandan polisten kaçmaya çalışan 17 yaşındaki sürücü E.E'nin ehliyetsiz olduğu öğrenildi.
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manisa, manisa valiliği, polis, dur ihtarı, akhisar
manisa, manisa valiliği, polis, dur ihtarı, akhisar
'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü darp eden polise soruşturma
Manisa'da "dur" ihtarına uymayan sürücüyü darbeden polis hakkında soruşturma başlatıldı.
Manisa Valiliği, Akhisar ilçesinde "dur" ihtarına uymayan sürücüyü darbeden polis hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Reşabey Mahallesi'nde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı karma ekipler tarafından gerçekleştirilen trafik ve asayiş uygulamasında, ekiplerin "dur" ihtarına uymayan bir sürücünün geri geri kaçmaya çalışırken başka araca çarparak durduğu kaydedildi.
Açıklamada, kaçmaya çalışan otomobil sürücüsünün görevli trafik polisi tarafından "zor kullanma sınırları aşılarak" etkisiz hale getirildiği ve araçtan indirildiği belirtilerek, "Trafik polisi hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.
Öte yandan polisten kaçmaya çalışan 17 yaşındaki sürücü E.E'nin ehliyetsiz olduğu öğrenildi.