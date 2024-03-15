https://sputniknews.com.tr/20240315/dur-ihtarina-uymayan-surucuyu-darp-eden-polise-sorusturma-1081743370.html

'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü darp eden polise soruşturma

'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü darp eden polise soruşturma

Sputnik Türkiye

Manisa'da "dur" ihtarına uymayan sürücüyü darbeden polis hakkında soruşturma başlatıldı. 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T22:45+0300

2024-03-15T22:45+0300

2024-03-15T22:45+0300

manisa

manisa valiliği

türkiye

polis

dur ihtarı

akhisar

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Manisa Valiliği, Akhisar ilçesinde "dur" ihtarına uymayan sürücüyü darbeden polis hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Reşabey Mahallesi'nde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı karma ekipler tarafından gerçekleştirilen trafik ve asayiş uygulamasında, ekiplerin "dur" ihtarına uymayan bir sürücünün geri geri kaçmaya çalışırken başka araca çarparak durduğu kaydedildi.Açıklamada, kaçmaya çalışan otomobil sürücüsünün görevli trafik polisi tarafından "zor kullanma sınırları aşılarak" etkisiz hale getirildiği ve araçtan indirildiği belirtilerek, "Trafik polisi hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.Öte yandan polisten kaçmaya çalışan 17 yaşındaki sürücü E.E'nin ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

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