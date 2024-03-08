https://sputniknews.com.tr/20240308/yol-kenarinda-olu-bulunmustu-selektor-yapma-sebebiyle-cikan-kavgada-olduruldugu-ortaya-cikti-1081522527.html

Yol kenarında ölü bulunmuştu: 'Selektör yapma' sebebiyle çıkan kavgada öldürüldüğü ortaya çıktı

Yol kenarında ölü bulunmuştu: 'Selektör yapma' sebebiyle çıkan kavgada öldürüldüğü ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Sakarya'da Erkan Arman'ın yol kenarında bıçaklanmış halde ölü bulunmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Arman'ın olay günü alkollü eğlence mekanından... 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T19:02+0300

2024-03-08T19:02+0300

2024-03-08T19:02+0300

türkiye

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öldürme

kasten öldürme

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde 52 yaşındaki Erkan Arman'ın yol kenarında bıçaklanmış halde ölü bulunmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Arman'ın olay günü alkollü eğlence mekanından çıktıktan sonra trafikte "selektör yapma" sebebiyle çıkan kavgada öldürüldüğü belirtilirken, cinayete ilişkin 1'i kadın 8 kişi daha gözaltına alındı. 22 Şubat'ta meydana gelen olayda, Erkan Arman alkollü eğlence mekanından çıktıktan bir süre sonra aracının önünde hareketsiz şekilde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde Arman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otopsi merkezinde yapılan ilk incelemede Arman'ın bıçaklanma neticesinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, K.A. (24) ve S.Y. (31) isimli şüpheliyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen K.A. "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.Y. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Erkan Arman'ın öldürülmesine ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri olaya karıştığı düşünülen H.B. (34) isimli şüpheliyi Muğla'nın Bodrum ilçesinde saklandığı adreste; U.Y. (42), S.Ç. (37), E.E. (21), S.A. (40) ve Ü.T. (36) isimli kişileri de yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B. tutuklandı, diğer 5 şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı. Cinayete ilişkin 8 kişi daha gözaltına alındı Olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Erkan Arman'ın alkollü eğlence mekanından çıktıktan sonra trafikte selektör yaptığı gerekçesiyle aracının durdurulduğu ve çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler H.B. (24) ve E.G. (35), yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen Ş.A. (27), S.B. (33), S.B. (33), C.B. (39), U.A. (36) ile Ş.Ç.S. (39) isimli toplam 8 şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

https://sputniknews.com.tr/20201121/levyeli-saldirgan-selektor-yapinca-sinirlendim-1043267162.html

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sakarya, geyve , öldürme, kasten öldürme