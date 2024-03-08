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https://sputniknews.com.tr/20240308/yol-kenarinda-olu-bulunmustu-selektor-yapma-sebebiyle-cikan-kavgada-olduruldugu-ortaya-cikti-1081522527.html
Yol kenarında ölü bulunmuştu: 'Selektör yapma' sebebiyle çıkan kavgada öldürüldüğü ortaya çıktı
Yol kenarında ölü bulunmuştu: 'Selektör yapma' sebebiyle çıkan kavgada öldürüldüğü ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Sakarya'da Erkan Arman'ın yol kenarında bıçaklanmış halde ölü bulunmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Arman'ın olay günü alkollü eğlence mekanından... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T19:02+0300
2024-03-08T19:02+0300
türkiye
sakarya
geyve
öldürme
kasten öldürme
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde 52 yaşındaki Erkan Arman'ın yol kenarında bıçaklanmış halde ölü bulunmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Arman'ın olay günü alkollü eğlence mekanından çıktıktan sonra trafikte "selektör yapma" sebebiyle çıkan kavgada öldürüldüğü belirtilirken, cinayete ilişkin 1'i kadın 8 kişi daha gözaltına alındı. 22 Şubat'ta meydana gelen olayda, Erkan Arman alkollü eğlence mekanından çıktıktan bir süre sonra aracının önünde hareketsiz şekilde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde Arman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otopsi merkezinde yapılan ilk incelemede Arman'ın bıçaklanma neticesinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, K.A. (24) ve S.Y. (31) isimli şüpheliyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen K.A. "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.Y. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Erkan Arman'ın öldürülmesine ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri olaya karıştığı düşünülen H.B. (34) isimli şüpheliyi Muğla'nın Bodrum ilçesinde saklandığı adreste; U.Y. (42), S.Ç. (37), E.E. (21), S.A. (40) ve Ü.T. (36) isimli kişileri de yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B. tutuklandı, diğer 5 şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı. Cinayete ilişkin 8 kişi daha gözaltına alındı Olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Erkan Arman'ın alkollü eğlence mekanından çıktıktan sonra trafikte selektör yaptığı gerekçesiyle aracının durdurulduğu ve çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler H.B. (24) ve E.G. (35), yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen Ş.A. (27), S.B. (33), S.B. (33), C.B. (39), U.A. (36) ile Ş.Ç.S. (39) isimli toplam 8 şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20201121/levyeli-saldirgan-selektor-yapinca-sinirlendim-1043267162.html
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sakarya, geyve , öldürme, kasten öldürme
sakarya, geyve , öldürme, kasten öldürme

Yol kenarında ölü bulunmuştu: 'Selektör yapma' sebebiyle çıkan kavgada öldürüldüğü ortaya çıktı

19:02 08.03.2024
© İHA / BURAK CAN TOKYÜREK - ORKUN KAYA-Sakarya'nın Geyve ilçesinde 52 yaşındaki Erkan Arman'ın yol kenarında bıçaklanmış halde ölü bulunmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Arman'ın olay günü alkollü eğlence mekanından çıktıktan trafikte "selektör yapma" sebebiyle çıkan kavgada öldürüldüğü öğrenilirken, cinayete ilişkin 1'i kadın 8 kişi daha gözaltına alındı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde 52 yaşındaki Erkan Arman'ın yol kenarında bıçaklanmış halde ölü bulunmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Arman'ın olay günü alkollü eğlence mekanından çıktıktan trafikte selektör yapma sebebiyle çıkan kavgada öldürüldüğü öğrenilirken, cinayete ilişkin 1'i kadın 8 kişi daha gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
© İHA / BURAK CAN TOKYÜREK - ORKUN KAYA-
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Sakarya'da Erkan Arman'ın yol kenarında bıçaklanmış halde ölü bulunmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Arman'ın olay günü alkollü eğlence mekanından çıktıktan sonra trafikte "selektör yapma" sebebiyle çıkan kavgada öldürüldüğü öğrenilirken, cinayete ilişkin 1'i kadın 8 kişi daha gözaltına alındı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde 52 yaşındaki Erkan Arman'ın yol kenarında bıçaklanmış halde ölü bulunmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
Arman'ın olay günü alkollü eğlence mekanından çıktıktan sonra trafikte "selektör yapma" sebebiyle çıkan kavgada öldürüldüğü belirtilirken, cinayete ilişkin 1'i kadın 8 kişi daha gözaltına alındı.
22 Şubat'ta meydana gelen olayda, Erkan Arman alkollü eğlence mekanından çıktıktan bir süre sonra aracının önünde hareketsiz şekilde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde Arman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Otopsi merkezinde yapılan ilk incelemede Arman'ın bıçaklanma neticesinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, K.A. (24) ve S.Y. (31) isimli şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen K.A. "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.Y. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Erkan Arman'ın öldürülmesine ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri olaya karıştığı düşünülen H.B. (34) isimli şüpheliyi Muğla'nın Bodrum ilçesinde saklandığı adreste; U.Y. (42), S.Ç. (37), E.E. (21), S.A. (40) ve Ü.T. (36) isimli kişileri de yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B. tutuklandı, diğer 5 şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı.
Cinayete ilişkin 8 kişi daha gözaltına alındı Olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Erkan Arman'ın alkollü eğlence mekanından çıktıktan sonra trafikte selektör yaptığı gerekçesiyle aracının durdurulduğu ve çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi.
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler H.B. (24) ve E.G. (35), yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen Ş.A. (27), S.B. (33), S.B. (33), C.B. (39), U.A. (36) ile Ş.Ç.S. (39) isimli toplam 8 şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Levyeli saldırgan: Selektör yapınca sinirlendim - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2020
DÜNYA
Levyeli saldırgan: Selektör yapınca sinirlendim
21 Kasım 2020, 16:51
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