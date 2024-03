Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari'de: Attığımız her adım CHP tarafından engellendi

Yaklaşık 22 yıl boyunca bu ülkenin her bir köşesine hizmet götürmek için mücadele ettik. Hakkari'ye 21 yılda yaklaşık 72 milyar TL yatırım yaptık.

Demokrasi mücadelemizi akim bırakmak için her yolu denediler, her şeyi yaptılar. Ellerinin altındaki tüm piyonları üzerimize saldılar. Attığımız her adım ya CHP tarafından engellendi ya da istismar zeminini kaybetmekten korkan bölücü örgüt tarafından sabote edildi.