Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari'de: Attığımız her adım CHP tarafından engellendi
18:38 15.03.2024 (güncellendi: 18:58 15.03.2024)
© Özkan BilginErdoğan Hakkari'de
© Özkan Bilgin
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de konuşuyor.
Erdoğan'ın Hakkari mitinginden öne çıkanlar:
Yaklaşık 22 yıl boyunca bu ülkenin her bir köşesine hizmet götürmek için mücadele ettik. Hakkari'ye 21 yılda yaklaşık 72 milyar TL yatırım yaptık.
Demokrasi mücadelemizi akim bırakmak için her yolu denediler, her şeyi yaptılar. Ellerinin altındaki tüm piyonları üzerimize saldılar. Attığımız her adım ya CHP tarafından engellendi ya da istismar zeminini kaybetmekten korkan bölücü örgüt tarafından sabote edildi.
Hükümet ve belediye el ele vererek Hakkari'yi bir an önce depreme hazırlamak istiyoruz.
Toplum yaranına programımız kapsamında 2 bin kardeşimizi ilimizde istihdam edeceğiz. Bu müjdemizin şimdiden Hakkari'mize hayırlı olmasını diliyorum.
Şehrimizin kaynaklarını terör örgütüne ve teröristlere aktarmak yerine Hakkarili kardeşlerim için kullanacak isimler belirledik.