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CHP'de 'para sayma' görüntüsü: Fatih Keleş'in ifadesi ortaya çıktı
CHP'de 'para sayma' görüntüsü: Fatih Keleş'in ifadesi ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan "para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturmada Fatih Keleş'in ifadesi ortaya... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T18:46+0300
2024-03-15T19:12+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ekrem imamoğlu
fatih keleş
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
tuncay yılmaz
özgür nas
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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in savcılık ifadesine ulaşıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, CHP İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen başlattığı soruşturma sürüyor.'Görüntüler Aralık 2019'a ait'Fatih Keleş, soruşturma kapsamında savcılığa verdiği ifadede halen Beylikdüzü CHP Meclis üyesi olduğunu belirterek, söz konusu görüntülerin Aralık 2019'a ait olduğunu öne sürdü.Kendisinin o tarihte de meclis üyesi olduğunu ve o dönem CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın kullanımına tahsis edilmek için bina satın alımı sürecinin başlatıldığını anlatan Keleş, o dönemde CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı, şu anda ise CHP Milletvekili olan Turan Taşkın Özer'in arayarak, il binasının satın alınmasıyla ilgili bağış kampanyası düzenlendiğini, partinin de bu amaçla bağış topladığını kendisine söylediğini kaydetti.Özer'in bazı kişiler tarafından verilen bağış paraları olduğunu ve bu paraları kendisine teslim edeceğini belirttiğini savunan Keleş, "Aradan birkaç gün geçtikten sonra görüntülerin çekildiği 9 Aralık 2019'da ben kendisiyle tam hatırlayamamakla birlikte ya Beylikdüzü CHP ilçe binasında ya da yine Beylikdüzü'nde bulunan ofisinde buluştum. Buluştuğumuzda yanımızda başka kimse yoktu" ifadelerini kullandı.Keleş, Özer'in bir çanta verdiğini, içindeki paraların bağış kampanyası kapsamında toplandığını ifade ettiğini, İl Başkanlığı ile iletişime geçerek paraları onların istediği yere götürmesini söylediğini belirterek, kendisinin de o dönem CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı olan Özgür Nas ile iletişime geçtiğini anlattı.'Paralar, ilçe başkanı Özer'in bana verdiği ve bağış parası olduğunu söylediği paralardır'Özgür Nas'ın da paraları kendisine gönderdiği adrese getirmesini istediğini ifade eden Keleş, şunları kaydetti:Keleş, paraların bağış yoluyla ya da başka yerden gelip gelmediğini bilmediğini, sadece kendisinden rica edilmesi üzerine Tuncay Yılmaz'la birlikte götürdüğünü öne sürerek, söz konusu olayın 4,5 yıl önce olduğunu, bu nedenle hatırlamadığını kaydetti.Parayı sayarak teslim almadığını, kendisine iletilen konuma gittiğinde Can Poyraz ve Özgür Nas'ın orada olduklarını, farklı çantalardan euro , dolar ve Türk lirasının çıktığını anlatan Keleş, "Avukatlık ofisinde bir saatten fazla kaldıktan sonra Özgür Bey ve binayı satan Ali Rıza Braka, kendi aralarında parayı teslim edip teslim aldıklarına dair tutanak tanzim etmişler. Bu tutanağı o gün görmedim. Paralar sayıldıktan ve işlem bittikten sonra avukatlık ofisinden ayrıldım" beyanında bulundu.Keleş, ifadesinde o günden sonra parti il binasının hangi tarihte resmi olarak satın alındığı, satın alma için ne kadar paranın hangi yolla ödendiğine ilişkin bilgisinin bulunmadığını, süreci CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yürüttüğünü iddia etti.Dosyada yer alan bilirkişi raporuna göre görüntülerdeki kişilerin kim olduğunun sorulması üzerine Keleş, elinde euro bulunan ve masa başında duran takım elbiseli kişinin arkadaşı Tuncay Yılmaz, makam koltuğunda oturan bordo kazaklı kişinin ise satıcının avukatı Gökhan Taşkapan olduğunu anlattı.Ssoruşturmada 2 şüphelinin daha ifadesine ulaşıldıSoruşturma kapsamında dün adliyeye gelen ve "şüpheli" sıfatıyla ifadeleri alınan eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığının eski basın danışmanı Can Poyraz'ın savcılık ifadelerine ulaşıldı.'CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde çekilen görüntülerdir'Nas, ifadesinde, sosyal medyada yayımlanan görüntülerde yer alan kişilerden birinin kendisi olduğunu belirterek, "Bu görüntüler, o tarihlerde yeni alınacak olan Sarıyer ilçesi Avangart Sitesi içerisinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde çekilen görüntülerdir" iddiasında bulundu.Görüntülerin çekildiği yerin, satıcının avukatı olan ve CHP'nin yayımladığı tutanakta ismi bulunan Gökhan Taşkapan'ın ofisi olduğunu ileri süren Nas, ofisin tam adresini bilmediğini söyledi.Nas, 9 Aralık 2019'da CHP Genel Merkezi'nden arandığını ancak kimin aradığını bilmediğini öne sürerek, "CHP il binasının satın alınması sürecinde kapora ödeneceğini ve benim de il başkan yardımcısı olarak orada bulunmam gerektiğini söylediler. Aradan çok uzun zaman geçtiği için çok iyi hatırlayamamakla birlikte, dosyada ismi bulunan Can Poyraz'la birlikte avukatın ofisine gittik. Ofisin adresinin kim tarafından bana gönderildiğini hatırlamıyorum. Çünkü, satın alma sürecini genel merkezin yetkilileri yürütüyordu" dedi.'Paralar Fatih Keleş tarafından ofise getirilmişti'Diğer şüpheli Can Poyraz ile ofise gittiklerinde üzerlerinde para bulunmadığını savunan Nas, "Ofise gittiğimizde, tam hatırlayamamakla birlikte Fatih Keleş de bizden önce veya sonra geldi. Görüntülerde yer alan paralar Fatih Keleş tarafından ofise getirilmişti" diye konuştu.Nas, görüntülerde görüldüğü üzere kendisinin masanın karşısındaki koltukta oturduğunu ve para sayma işleminin bitmesini beklediğini öne sürerek, şöyle devam etti:'Binanın ne kadar meblağ ile satın alındığı konusunda herhangi bir bilgim yoktur''Bu meblağın resmi kayıtlara girip girmediğini bilmiyorum'"Nakden haricen" yazılı tutanakla teslim edilen 15 milyon 510 bin liranın resmi bir makbuz veya fatura karşılığında alınıp alınmadığı veya parti gideri olarak kaydedilip kaydedilmediğine dair soruyu cevaplayan Nas, "O tarihte Genel Merkezden bu paranın kapora olarak verileceği söylendiği için bu meblağın resmi kayıtlara girip girmediğini bilmiyorum. Ayrıca görevim itibarıyla ödenen paranın gider defterine kaydının yapılıp yapılmadığı konusunda bir bilgim ve yetkim yoktur. Tutanağı avukat Gökhan Taşkapan kendi bilgisayarında hazırlayarak çıkardı. Sadece ismimin bulunduğu yere imza attım" beyanında bulundu.Görüntülerde Türk parası ve avro bulunmasına rağmen tutanakta 15 milyon 510 bin lira yazılmasının sorulması üzerine Nas, bilgisinin olmadığını savundu.Kapora adı altında teslim edilen paranın o tarihlerde başlatılan bağış kampanyasından mı başka bir yerden mi temin edildiği konusunda bilgisinin olmadığını öne süren Nas, "Bu konuda bildiğim tek husus, paranın Fatih Keleş tarafından ofise getirildiğidir. Üzerime atılı hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum." dedi. Poyraz: Biz, avukatlık ofisine gittiğimizde üzerimizde para yoktuDiğer şüpheli Can Poyraz ise sorgusunda, o dönemde işi gereği, il yöneticileriyle bazı yerlere gidip geldiğini ifade etti.Görüntülerin çekildiği zaman, muhtemelen Özgür Nas'ın çağırmasıyla ofise gittiklerini belirten Poyraz, "Biz, avukatlık ofisine gittiğimizde üzerimizde para yoktu. Fatih Keleş'in ofise ne zaman geldiğini tam anımsamıyorum ancak görüntülere yansıyan paraları Keleş, bir çanta içerisinde getirdi" iddiasında bulundu.Poyraz, ofiste il binasının kaporasının verilmesi için bulunduklarını bildiğini ancak Keleş'in parayı nereden getirdiğini ve nasıl temin ettiğini bilmediğini savundu.Paranın bir kısmını çantadan çıkarıp, masaya bırakan kişinin kendisi olduğunu söyleyen Poyraz, paranın meblağını ve sayılan paralarda avro görünse de kendisinin avro olup olmadığını hatırlamadığını savundu.Can Poyraz, resmi olarak bir belgeye veya tutanağa imza atmadığını da söyledi.Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin, maddi gerçeğin ortaya konulması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.​​​​​​​Soruşturma kapsamında dün, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığının eski basın danışmanı Can Poyraz ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelmişti.Savcılığa "şüpheli" sıfatıyla ifade veren Nas ile Poyraz, daha sonrasında adliyeden ayrılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240313/murat-agirelden-para-sayma-goruntulerine-iliskin-aciklama-orasi-chp-il-baskanligi-degil-1081645666.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu, fatih keleş, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, tuncay yılmaz, özgür nas
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu, fatih keleş, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, tuncay yılmaz, özgür nas

CHP'de 'para sayma' görüntüsü: Fatih Keleş'in ifadesi ortaya çıktı

18:46 15.03.2024 (güncellendi: 19:12 15.03.2024)
© İHACHP’de para sayma
CHP’de para sayma - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
© İHA
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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan "para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturmada Fatih Keleş'in ifadesi ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin daha da ifadesine ulaşıldı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in savcılık ifadesine ulaşıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, CHP İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen başlattığı soruşturma sürüyor.

'Görüntüler Aralık 2019'a ait'

Fatih Keleş, soruşturma kapsamında savcılığa verdiği ifadede halen Beylikdüzü CHP Meclis üyesi olduğunu belirterek, söz konusu görüntülerin Aralık 2019'a ait olduğunu öne sürdü.
Kendisinin o tarihte de meclis üyesi olduğunu ve o dönem CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın kullanımına tahsis edilmek için bina satın alımı sürecinin başlatıldığını anlatan Keleş, o dönemde CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı, şu anda ise CHP Milletvekili olan Turan Taşkın Özer'in arayarak, il binasının satın alınmasıyla ilgili bağış kampanyası düzenlendiğini, partinin de bu amaçla bağış topladığını kendisine söylediğini kaydetti.
Özer'in bazı kişiler tarafından verilen bağış paraları olduğunu ve bu paraları kendisine teslim edeceğini belirttiğini savunan Keleş, "Aradan birkaç gün geçtikten sonra görüntülerin çekildiği 9 Aralık 2019'da ben kendisiyle tam hatırlayamamakla birlikte ya Beylikdüzü CHP ilçe binasında ya da yine Beylikdüzü'nde bulunan ofisinde buluştum. Buluştuğumuzda yanımızda başka kimse yoktu" ifadelerini kullandı.
Keleş, Özer'in bir çanta verdiğini, içindeki paraların bağış kampanyası kapsamında toplandığını ifade ettiğini, İl Başkanlığı ile iletişime geçerek paraları onların istediği yere götürmesini söylediğini belirterek, kendisinin de o dönem CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı olan Özgür Nas ile iletişime geçtiğini anlattı.

'Paralar, ilçe başkanı Özer'in bana verdiği ve bağış parası olduğunu söylediği paralardır'

Özgür Nas'ın da paraları kendisine gönderdiği adrese getirmesini istediğini ifade eden Keleş, şunları kaydetti:
"Çantaların birden fazla olması nedeniyle tek başıma taşıyamayacağım için, ayrıca meblağ yüksek olduğu için güvenlik gerekçesiyle arkadaşım olan, İmamoğlu şirketinde çalışan ancak CHP'de resmi görevi bulunmayan Tuncay Yılmaz'ı aradım. Parti binasının satın alınması için parayı satıcının avukatının ofisine götüreceğimi söyleyerek bana eşlik etmesini rica ettim. Konumu da kendisine gönderdim. İkimiz ayrı araçlarla görüntülerin çekildiği avukatlık ofisine gittik ama aynı anlarda mı, farklı anlarda mı ofise vardığımızı hatırlamıyorum. Bu konum zaten görüntülerin çekildiği avukat Gökhan Taşkapan'a ait hukuk bürosudur. Görüntülerde yer alan paralar, ilçe başkanı Turan Taşkın Özer'in bana verdiği ve bağış parası olduğunu söylediği paralardır."
Keleş, paraların bağış yoluyla ya da başka yerden gelip gelmediğini bilmediğini, sadece kendisinden rica edilmesi üzerine Tuncay Yılmaz'la birlikte götürdüğünü öne sürerek, söz konusu olayın 4,5 yıl önce olduğunu, bu nedenle hatırlamadığını kaydetti.
Parayı sayarak teslim almadığını, kendisine iletilen konuma gittiğinde Can Poyraz ve Özgür Nas'ın orada olduklarını, farklı çantalardan euro , dolar ve Türk lirasının çıktığını anlatan Keleş, "Avukatlık ofisinde bir saatten fazla kaldıktan sonra Özgür Bey ve binayı satan Ali Rıza Braka, kendi aralarında parayı teslim edip teslim aldıklarına dair tutanak tanzim etmişler. Bu tutanağı o gün görmedim. Paralar sayıldıktan ve işlem bittikten sonra avukatlık ofisinden ayrıldım" beyanında bulundu.
Keleş, ifadesinde o günden sonra parti il binasının hangi tarihte resmi olarak satın alındığı, satın alma için ne kadar paranın hangi yolla ödendiğine ilişkin bilgisinin bulunmadığını, süreci CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yürüttüğünü iddia etti.
Dosyada yer alan bilirkişi raporuna göre görüntülerdeki kişilerin kim olduğunun sorulması üzerine Keleş, elinde euro bulunan ve masa başında duran takım elbiseli kişinin arkadaşı Tuncay Yılmaz, makam koltuğunda oturan bordo kazaklı kişinin ise satıcının avukatı Gökhan Taşkapan olduğunu anlattı.

Ssoruşturmada 2 şüphelinin daha ifadesine ulaşıldı

Soruşturma kapsamında dün adliyeye gelen ve "şüpheli" sıfatıyla ifadeleri alınan eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığının eski basın danışmanı Can Poyraz'ın savcılık ifadelerine ulaşıldı.

'CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde çekilen görüntülerdir'

Nas, ifadesinde, sosyal medyada yayımlanan görüntülerde yer alan kişilerden birinin kendisi olduğunu belirterek, "Bu görüntüler, o tarihlerde yeni alınacak olan Sarıyer ilçesi Avangart Sitesi içerisinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde çekilen görüntülerdir" iddiasında bulundu.
Görüntülerin çekildiği yerin, satıcının avukatı olan ve CHP'nin yayımladığı tutanakta ismi bulunan Gökhan Taşkapan'ın ofisi olduğunu ileri süren Nas, ofisin tam adresini bilmediğini söyledi.
Nas, 9 Aralık 2019'da CHP Genel Merkezi'nden arandığını ancak kimin aradığını bilmediğini öne sürerek, "CHP il binasının satın alınması sürecinde kapora ödeneceğini ve benim de il başkan yardımcısı olarak orada bulunmam gerektiğini söylediler. Aradan çok uzun zaman geçtiği için çok iyi hatırlayamamakla birlikte, dosyada ismi bulunan Can Poyraz'la birlikte avukatın ofisine gittik. Ofisin adresinin kim tarafından bana gönderildiğini hatırlamıyorum. Çünkü, satın alma sürecini genel merkezin yetkilileri yürütüyordu" dedi.

'Paralar Fatih Keleş tarafından ofise getirilmişti'

Diğer şüpheli Can Poyraz ile ofise gittiklerinde üzerlerinde para bulunmadığını savunan Nas, "Ofise gittiğimizde, tam hatırlayamamakla birlikte Fatih Keleş de bizden önce veya sonra geldi. Görüntülerde yer alan paralar Fatih Keleş tarafından ofise getirilmişti" diye konuştu.
Nas, görüntülerde görüldüğü üzere kendisinin masanın karşısındaki koltukta oturduğunu ve para sayma işleminin bitmesini beklediğini öne sürerek, şöyle devam etti:

'Binanın ne kadar meblağ ile satın alındığı konusunda herhangi bir bilgim yoktur'

"Para sayma işlemi bittikten sonra, ben il binasını satın alan CHP tarafının temsilcisi olarak, medyaya da yansıyan, 9 Aralık 2019 tarihli, 'İstanbul, Sarıyer, Ayazağa Mahallesi, 7752 ada, 2 parselde, C blokta bulunan 14 bağımsız bölümün satışına ilişkin olarak, nakden haricen 15.510.000 TL teslim alınmıştır' yazılı tutanağı imzaladım. Paranın nereden temin edildiği veya binanın ne kadar meblağ ile satın alındığı konusunda herhangi bir bilgim yoktur. Ayrıca, buna ilişkin resmi bir yetkim de yoktur. Sadece, avukatın ofisinde bulunan kişiler arasında, parti içerisinde en yüksek konumda bulunduğum için tutanağı imzaladım. Sonra ofisten ayrıldım. Görüntülere yansıyan kapora tesliminden sonra parti binasının resmi olarak satın alma sürecini takip etmedim."

'Bu meblağın resmi kayıtlara girip girmediğini bilmiyorum'

"Nakden haricen" yazılı tutanakla teslim edilen 15 milyon 510 bin liranın resmi bir makbuz veya fatura karşılığında alınıp alınmadığı veya parti gideri olarak kaydedilip kaydedilmediğine dair soruyu cevaplayan Nas, "O tarihte Genel Merkezden bu paranın kapora olarak verileceği söylendiği için bu meblağın resmi kayıtlara girip girmediğini bilmiyorum. Ayrıca görevim itibarıyla ödenen paranın gider defterine kaydının yapılıp yapılmadığı konusunda bir bilgim ve yetkim yoktur. Tutanağı avukat Gökhan Taşkapan kendi bilgisayarında hazırlayarak çıkardı. Sadece ismimin bulunduğu yere imza attım" beyanında bulundu.
Görüntülerde Türk parası ve avro bulunmasına rağmen tutanakta 15 milyon 510 bin lira yazılmasının sorulması üzerine Nas, bilgisinin olmadığını savundu.
Kapora adı altında teslim edilen paranın o tarihlerde başlatılan bağış kampanyasından mı başka bir yerden mi temin edildiği konusunda bilgisinin olmadığını öne süren Nas, "Bu konuda bildiğim tek husus, paranın Fatih Keleş tarafından ofise getirildiğidir. Üzerime atılı hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

Poyraz: Biz, avukatlık ofisine gittiğimizde üzerimizde para yoktu

Diğer şüpheli Can Poyraz ise sorgusunda, o dönemde işi gereği, il yöneticileriyle bazı yerlere gidip geldiğini ifade etti.
Görüntülerin çekildiği zaman, muhtemelen Özgür Nas'ın çağırmasıyla ofise gittiklerini belirten Poyraz, "Biz, avukatlık ofisine gittiğimizde üzerimizde para yoktu. Fatih Keleş'in ofise ne zaman geldiğini tam anımsamıyorum ancak görüntülere yansıyan paraları Keleş, bir çanta içerisinde getirdi" iddiasında bulundu.
Poyraz, ofiste il binasının kaporasının verilmesi için bulunduklarını bildiğini ancak Keleş'in parayı nereden getirdiğini ve nasıl temin ettiğini bilmediğini savundu.
Paranın bir kısmını çantadan çıkarıp, masaya bırakan kişinin kendisi olduğunu söyleyen Poyraz, paranın meblağını ve sayılan paralarda avro görünse de kendisinin avro olup olmadığını hatırlamadığını savundu.
Can Poyraz, resmi olarak bir belgeye veya tutanağa imza atmadığını da söyledi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin, maddi gerçeğin ortaya konulması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.​​​​​​​
Soruşturma kapsamında dün, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığının eski basın danışmanı Can Poyraz ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelmişti.
Savcılığa "şüpheli" sıfatıyla ifade veren Nas ile Poyraz, daha sonrasında adliyeden ayrılmıştı.
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
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Murat Ağırel'den para sayma görüntülerine ilişkin açıklama: 'Orası CHP İl Başkanlığı değil'
13 Mart, 10:09
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