https://sputniknews.com.tr/20240313/murat-agirelden-para-sayma-goruntulerine-iliskin-aciklama-orasi-chp-il-baskanligi-degil-1081645666.html

Murat Ağırel'den para sayma görüntülerine ilişkin açıklama: 'Orası CHP İl Başkanlığı değil'

Murat Ağırel'den para sayma görüntülerine ilişkin açıklama: 'Orası CHP İl Başkanlığı değil'

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, para sayma görüntülerine ilişkin "CHP İl Başkanlığı açıklama yaptı ve görüntülerdeki yerin CHP İl Başkanlığı olmadığı bina... 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T10:09+0300

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Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntüleriyle ilgili paylaşımlarda bulundu.Görüntülerin 4.5 yıl öncesine ait olduğu ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüntülerin CHP İstanbul İl başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgili olduğu belirtilerek "Hangi bir iftirayı yalanlayalım" denilmiş ve "Güvenlik kameraları görüntülerinin kayda alındığı yer CHP İstanbul İl Başkanlığı binası değil, mal sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan’ın avukatlık ofisidir" ifadeleri yer almıştı.Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel de konunun ayrıntılarına ilişkin belgeleriyle paylaşımlarda bulundu. Ağırel, binanın satın alındığı Ali Rıza Braka adlı kişinin, satış esnasında yeri başka bir kişiye satacağını belirtip kaparo istediğini ve bunu da nakit olarak istediğini belirterek şöyle devam etti:İşte Ağırel'in sosyal medya paylaşımları:

https://sputniknews.com.tr/20240312/adalet-bakani-tunctan-eylem-tok-aciklamasi-abdden-cevap-geldi-istenen-belgeleri-tamamladik-1081621156.html

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murat ağırel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), para, istanbul