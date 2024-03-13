https://sputniknews.com.tr/20240313/murat-agirelden-para-sayma-goruntulerine-iliskin-aciklama-orasi-chp-il-baskanligi-degil-1081645666.html
Murat Ağırel'den para sayma görüntülerine ilişkin açıklama: 'Orası CHP İl Başkanlığı değil'
Murat Ağırel'den para sayma görüntülerine ilişkin açıklama: 'Orası CHP İl Başkanlığı değil'
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Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, para sayma görüntülerine ilişkin "CHP İl Başkanlığı açıklama yaptı ve görüntülerdeki yerin CHP İl Başkanlığı olmadığı bina... 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T10:09+0300
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Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntüleriyle ilgili paylaşımlarda bulundu.Görüntülerin 4.5 yıl öncesine ait olduğu ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüntülerin CHP İstanbul İl başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgili olduğu belirtilerek "Hangi bir iftirayı yalanlayalım" denilmiş ve "Güvenlik kameraları görüntülerinin kayda alındığı yer CHP İstanbul İl Başkanlığı binası değil, mal sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan’ın avukatlık ofisidir" ifadeleri yer almıştı.Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel de konunun ayrıntılarına ilişkin belgeleriyle paylaşımlarda bulundu. Ağırel, binanın satın alındığı Ali Rıza Braka adlı kişinin, satış esnasında yeri başka bir kişiye satacağını belirtip kaparo istediğini ve bunu da nakit olarak istediğini belirterek şöyle devam etti:İşte Ağırel'in sosyal medya paylaşımları:
https://sputniknews.com.tr/20240312/adalet-bakani-tunctan-eylem-tok-aciklamasi-abdden-cevap-geldi-istenen-belgeleri-tamamladik-1081621156.html
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murat ağırel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), para, istanbul
Murat Ağırel'den para sayma görüntülerine ilişkin açıklama: 'Orası CHP İl Başkanlığı değil'
Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, para sayma görüntülerine ilişkin "CHP İl Başkanlığı açıklama yaptı ve görüntülerdeki yerin CHP İl Başkanlığı olmadığı bina sahibi kişinin avukatının ofisi olduğu, paraların CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alma işlemindeki kaparo ödemesi olduğu belirtildi ve konu ile ilgili evraklar paylaşıldı." dedi.
Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntüleriyle ilgili paylaşımlarda bulundu.
Görüntülerin 4.5 yıl öncesine ait olduğu ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüntülerin CHP İstanbul İl başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgili olduğu belirtilerek "Hangi bir iftirayı yalanlayalım" denilmiş ve "Güvenlik kameraları görüntülerinin kayda alındığı yer CHP İstanbul İl Başkanlığı binası değil, mal sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan’ın avukatlık ofisidir" ifadeleri yer almıştı.
Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel de konunun ayrıntılarına ilişkin belgeleriyle paylaşımlarda bulundu. Ağırel, binanın satın alındığı Ali Rıza Braka adlı kişinin, satış esnasında yeri başka bir kişiye satacağını belirtip kaparo istediğini ve bunu da nakit olarak istediğini belirterek şöyle devam etti:
"Yeri kaçırmak istemeyen CHP’li yetkililer de bunu gerçekleştiriyor. Binanın satış bedeli 39,5 milyon TL. Kaparo olarak verilen rakam alım satımda gösterilmeyen rakam. Türkiye’deki tüm emlak alım satımlarda yapılan burada da yapılmış. Binanın gerçek alış satış üzerinden değil tapu değeri üzerinden resmi işlemler yapılmış."
İşte Ağırel'in sosyal medya paylaşımları: