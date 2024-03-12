https://sputniknews.com.tr/20240312/adalet-bakani-tunctan-eylem-tok-aciklamasi-abdden-cevap-geldi-istenen-belgeleri-tamamladik-1081621156.html
Adalet Bakanı Tunç'tan Eylem Tok açıklaması: 'ABD'den cevap geldi, istenen belgeleri tamamladık'
Adalet Bakanı Tunç'tan Eylem Tok açıklaması: 'ABD'den cevap geldi, istenen belgeleri tamamladık'
Sputnik Türkiye
Bakan Tunç, "Eylem Tok ve oğlu için iade talebi ABD'den cevap geldi, istenen belgeleri tamamladık." dedi. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T15:21+0300
2024-03-12T15:21+0300
2024-03-12T15:27+0300
türkiye
adalet bakanlığı
eylem tok
abd
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un ABD'den iadesi süreci hakkında açıklama yaptı.Eylem Tok ve oğlu için iade talebi için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "ABD'den cevap geldi, istenen belgeleri tamamladık." dedi.Erdoğan'ın 'son seçimim' açıklamasıAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Son seçimim” açıklaması hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anayasa’nın bir kuralını hatırlattığını söyleyen Bakan Tunç, “Eğer TBMM, cumhurbaşkanlığının ikinci döneminde seçimleri yenileme kararı alırsa o durumda üçüncü dönem için adaylık yolu açılır.” dedi. Bakan Tunç, “O günlere çok zaman var.” dedi. Bakan Tunç, CHP'ye yönelik "Para sayma soruşturması" hakkında ise görüntülerdeki kişilerin ifadelerinin alınmaya başlandığını söyledi.
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adalet bakanlığı, eylem tok, abd
adalet bakanlığı, eylem tok, abd
Adalet Bakanı Tunç'tan Eylem Tok açıklaması: 'ABD'den cevap geldi, istenen belgeleri tamamladık'
15:21 12.03.2024 (güncellendi: 15:27 12.03.2024)
Ayrıntılar geliyor
Bakan Tunç, "Eylem Tok ve oğlu için iade talebi ABD'den cevap geldi, istenen belgeleri tamamladık." dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un ABD'den iadesi süreci hakkında açıklama yaptı.
Eylem Tok ve oğlu için iade talebi için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "ABD'den cevap geldi, istenen belgeleri tamamladık." dedi.
Erdoğan'ın 'son seçimim' açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Son seçimim” açıklaması hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anayasa’nın bir kuralını hatırlattığını söyleyen Bakan Tunç, “Eğer TBMM, cumhurbaşkanlığının ikinci döneminde seçimleri yenileme kararı alırsa o durumda üçüncü dönem için adaylık yolu açılır.” dedi. Bakan Tunç, “O günlere çok zaman var.” dedi.
Bakan Tunç, CHP'ye yönelik "Para sayma soruşturması" hakkında ise görüntülerdeki kişilerin ifadelerinin alınmaya başlandığını söyledi.