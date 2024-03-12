https://sputniknews.com.tr/20240312/adalet-bakani-tunctan-eylem-tok-aciklamasi-abdden-cevap-geldi-istenen-belgeleri-tamamladik-1081621156.html

Adalet Bakanı Tunç'tan Eylem Tok açıklaması: 'ABD'den cevap geldi, istenen belgeleri tamamladık'

Adalet Bakanı Tunç'tan Eylem Tok açıklaması: 'ABD'den cevap geldi, istenen belgeleri tamamladık'

Sputnik Türkiye

Bakan Tunç, "Eylem Tok ve oğlu için iade talebi ABD'den cevap geldi, istenen belgeleri tamamladık." dedi. 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T15:21+0300

2024-03-12T15:21+0300

2024-03-12T15:27+0300

türkiye

adalet bakanlığı

eylem tok

abd

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0e/1078453192_0:60:3028:1763_1920x0_80_0_0_702594ec33b04fa82518f6a787aaae8f.jpg

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un ABD'den iadesi süreci hakkında açıklama yaptı.Eylem Tok ve oğlu için iade talebi için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "ABD'den cevap geldi, istenen belgeleri tamamladık." dedi.Erdoğan'ın 'son seçimim' açıklamasıAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Son seçimim” açıklaması hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anayasa’nın bir kuralını hatırlattığını söyleyen Bakan Tunç, “Eğer TBMM, cumhurbaşkanlığının ikinci döneminde seçimleri yenileme kararı alırsa o durumda üçüncü dönem için adaylık yolu açılır.” dedi. Bakan Tunç, “O günlere çok zaman var.” dedi. Bakan Tunç, CHP'ye yönelik "Para sayma soruşturması" hakkında ise görüntülerdeki kişilerin ifadelerinin alınmaya başlandığını söyledi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adalet bakanlığı, eylem tok, abd