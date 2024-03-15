https://sputniknews.com.tr/20240315/canakkalede-kacak-gocmenleri-tasiyan-bot-batti2-bebek-hayatini-kaybetti-net-olu-sayisi-bilinmiyor-1081714034.html
Çanakkale'de göçmenleri taşıyan bot battı: 2 bebek hayatını kaybetti, en az 8 ölü var
Çanakkale'de göçmenleri taşıyan bot battı: 2 bebek hayatını kaybetti, en az 8 ölü var
Sputnik Türkiye
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan lastik bot battı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri 8 mil açıkta 4 kişi sağ... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T11:19+0300
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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da konuyla ilgili bir açıklama yapıp, "Eceabat ilçesi açıklarında bir kaçak göçmen botu battı. Tüm ekiplerimiz bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı" dedi.Arama Kurtarma Derneği (AKUT) sosyal medyadaki X hesabından yaptığı paylaşımda "Çanakkale ekibimiz, Eceabat açıklarında batan gemide kaybolan mültecileri arama çalışmalarına destek vermek için operasyona çıkmıştır" ifadesine yer verdi.Çanakkale Valisi İlhami Aktaş olaya ilişkin yapmış olduğu açıklamada "4 kişi sağ kurtarıldı. Tercüman aracılığıyla sayıyı belirlemeye çalışıyoruz. Maalesef 2 bebek vefat etti, ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240315/eylem-tok-ve-oglu-abdye-kacmisti-baba-bulent-cihantimur-ifadeye-cagirildi-1081712522.html
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Çanakkale'de göçmenleri taşıyan bot battı: 2 bebek hayatını kaybetti, en az 8 ölü var
11:19 15.03.2024 (güncellendi: 11:40 15.03.2024)
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan lastik bot battı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri 8 mil açıkta 4 kişi sağ kurtardı, 2 bebek 8 kişi ise hayatını kaybetti. Ekipler kayıp sayısını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da konuyla ilgili bir açıklama yapıp, "Eceabat ilçesi açıklarında bir kaçak göçmen botu battı. Tüm ekiplerimiz bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı" dedi.
Arama Kurtarma Derneği (AKUT) sosyal medyadaki X hesabından yaptığı paylaşımda "Çanakkale ekibimiz, Eceabat açıklarında batan gemide kaybolan mültecileri arama çalışmalarına destek vermek için operasyona çıkmıştır" ifadesine yer verdi.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş olaya ilişkin yapmış olduğu açıklamada "4 kişi sağ kurtarıldı. Tercüman aracılığıyla sayıyı belirlemeye çalışıyoruz. Maalesef 2 bebek vefat etti, ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti" dedi.