https://sputniknews.com.tr/20240315/bilim-insanlari-kovid-19-asisi-tartismasina-nokta-koydu-kalp-hastaliklarina-sebep-oluyor-mu-1081712104.html

Bilim insanları Kovid-19 aşısı tartışmasına nokta koydu: Kalp hastalıklarına sebep oluyor mu?

Bilim insanları Kovid-19 aşısı tartışmasına nokta koydu: Kalp hastalıklarına sebep oluyor mu?

Sputnik Türkiye

Bilim insanları Kovid-19 aşılarının kalp krizine ve kanda pıhtılaşmaya neden olduğuna dair iddialara son noktayı koydu. 21 milyon kişi üzerinde yapılan... 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T10:23+0300

2024-03-15T10:23+0300

2024-03-15T10:23+0300

koronavirüs

kovid-19

biontech

koronavirüs

koronavirüs aşısı

kalp krizi

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Kovid-19 aşılarıyla ilgili en çok tartışılan konulardan biri de kalp krizine ve beyne pıhtı atıp felce neden olmasıyla ilgili iddiaydı. 'Kalp krizine sebep oluyor' iddialarıYeni yapılan ve 21 milyon insanın sağlık verileri taranarak yapılan çalışma bu tartışmaya noktayı koydu. 10 milyon 700 bin aşılanan ve 10 milyon 39 bin aşılanmayan insan üzerinde gerçekleştirilen araştırma, aşıların kalp krizine neden olmasının aksine, virüsü geçiren kişilerde oluşan emboli (pıhtı) riskini azalttığını gösterdi. Hürriyet'in derlediği habere göre İngiltere, İspanya ve Estonya’dan 21 milyon insanın sağlık verilerinin 365 gün boyunca izlenerek gerçekleştirilen araştırma Heart Journal’da yayımlandı.'Aşı olanlarda daha az'Türk Kardiyoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan: 'Aşı olup ciddi problem yaşayanı görmedim'Prof. Dr. Bingür Sönmez:

https://sputniknews.com.tr/20230612/almanyada-biontech-davasinin-ilk-durusmasi-iptal-edildi-1072326122.html

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kovid-19, biontech , koronavirüs, koronavirüs aşısı, kalp krizi