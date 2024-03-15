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SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini değişti
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Bilim insanları Kovid-19 aşısı tartışmasına nokta koydu: Kalp hastalıklarına sebep oluyor mu?
Bilim insanları Kovid-19 aşısı tartışmasına nokta koydu: Kalp hastalıklarına sebep oluyor mu?
Sputnik Türkiye
Bilim insanları Kovid-19 aşılarının kalp krizine ve kanda pıhtılaşmaya neden olduğuna dair iddialara son noktayı koydu. 21 milyon kişi üzerinde yapılan... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T10:23+0300
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koronavirüs
kovid-19
biontech
koronavirüs
koronavirüs aşısı
kalp krizi
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Kovid-19 aşılarıyla ilgili en çok tartışılan konulardan biri de kalp krizine ve beyne pıhtı atıp felce neden olmasıyla ilgili iddiaydı. 'Kalp krizine sebep oluyor' iddialarıYeni yapılan ve 21 milyon insanın sağlık verileri taranarak yapılan çalışma bu tartışmaya noktayı koydu. 10 milyon 700 bin aşılanan ve 10 milyon 39 bin aşılanmayan insan üzerinde gerçekleştirilen araştırma, aşıların kalp krizine neden olmasının aksine, virüsü geçiren kişilerde oluşan emboli (pıhtı) riskini azalttığını gösterdi. Hürriyet'in derlediği habere göre İngiltere, İspanya ve Estonya’dan 21 milyon insanın sağlık verilerinin 365 gün boyunca izlenerek gerçekleştirilen araştırma Heart Journal’da yayımlandı.'Aşı olanlarda daha az'Türk Kardiyoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan: 'Aşı olup ciddi problem yaşayanı görmedim'Prof. Dr. Bingür Sönmez:
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kovid-19, biontech , koronavirüs, koronavirüs aşısı, kalp krizi

Bilim insanları Kovid-19 aşısı tartışmasına nokta koydu: Kalp hastalıklarına sebep oluyor mu?

10:23 15.03.2024
© AFP 2023Kovid-19
Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
© AFP 2023
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Bilim insanları Kovid-19 aşılarının kalp krizine ve kanda pıhtılaşmaya neden olduğuna dair iddialara son noktayı koydu. 21 milyon kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre, aşı olanlarda bu riskin azaldığı saptandı.
Kovid-19 aşılarıyla ilgili en çok tartışılan konulardan biri de kalp krizine ve beyne pıhtı atıp felce neden olmasıyla ilgili iddiaydı.

'Kalp krizine sebep oluyor' iddiaları

Yeni yapılan ve 21 milyon insanın sağlık verileri taranarak yapılan çalışma bu tartışmaya noktayı koydu. 10 milyon 700 bin aşılanan ve 10 milyon 39 bin aşılanmayan insan üzerinde gerçekleştirilen araştırma, aşıların kalp krizine neden olmasının aksine, virüsü geçiren kişilerde oluşan emboli (pıhtı) riskini azalttığını gösterdi.
Hürriyet'in derlediği habere göre İngiltere, İspanya ve Estonya’dan 21 milyon insanın sağlık verilerinin 365 gün boyunca izlenerek gerçekleştirilen araştırma Heart Journal’da yayımlandı.

'Aşı olanlarda daha az'

Türk Kardiyoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan:
“Bu çalışmaya dahil edilen ve aşılanan hastalar Astra Zeneca, Pfizer/Biontech ve Moderna’ya ait mRNA aşıları ile Janssen’e ait viral vektör aşısı olan kişiler. Aşı olan grupta toplardamarlarda, venöz sistemde ve atardamarlarda oluşan pıhtılaşma, kalp krizi ve inme gibi problemlerin, aşı yapılmayan gruba göre çok daha az olduğu görülmüş. Bu da bizim bugüne kadar savunduğumuz aşının koruyuculuğunu kanıtlıyor.”

'Aşı olup ciddi problem yaşayanı görmedim'

Prof. Dr. Bingür Sönmez:
“Koronavirüs aşısı olup ciddi problem yaşayan hasta görmedim. Hastanemizde 1250 personel var ve hepsine 2 Sinovac, 3 Biontech olmak üzere 5 aşı yapıldı. Bundan daha büyük bir laboratuvar olabilir mi? Aşı karşıtları o kadar çok uydurma şeyler çıkarıyor ki. Ben size sigaranın sağlığa faydalı olduğuna dair makale de bulabilirim ama bu demek değildir ki sigara faydalıdır.”
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