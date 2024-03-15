https://sputniknews.com.tr/20240315/bakan-simsek-ulke-tarihimizdeki-en-yuksek-tutarli-avro-ihracimizi-dun-basariyla-tamamladik-1081722645.html

Bakan Şimşek: Ülke tarihimizdeki en yüksek tutarlı avro ihracımızı dün başarıyla tamamladık

Bakan Şimşek: Ülke tarihimizdeki en yüksek tutarlı avro ihracımızı dün başarıyla tamamladık

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından "Ülke tarihimizdeki en yüksek tutarlı avro ihracımızı dün başarıyla tamamladık" ifadelerini... 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T12:55+0300

2024-03-15T12:55+0300

2024-03-15T13:44+0300

ekonomi

mehmet şimşek

ihracat

euro

dolar

ihracat

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 5 kattan fazla talep gelen 2 milyar avroluk tahvil ihracının, bu sene yatırım yapılabilir nota sahip ülke ihraçları dışında gerçekleşen ilk avro ihracı olduğunu belirterek, "Bu başarılı ihraç, uluslararası yatırımcıların ülkemize olan güveninin, programımıza duyulan inancın açık bir göstergesidir." ifadesini kullandı.Şimşek, sosyal medya hesabından, dün gerçekleşen tahvil ihracına ilişkin paylaşımda bulundu.Türkiye tarihindeki avro cinsinden en yüksek tutarlı tahvil ihracını dün başarıyla tamamladıklarını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

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mehmet şimşek, ihracat, euro, dolar, ihracat