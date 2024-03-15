https://sputniknews.com.tr/20240315/bakan-simsek-ulke-tarihimizdeki-en-yuksek-tutarli-avro-ihracimizi-dun-basariyla-tamamladik-1081722645.html
Bakan Şimşek: Ülke tarihimizdeki en yüksek tutarlı avro ihracımızı dün başarıyla tamamladık
Bakan Şimşek: Ülke tarihimizdeki en yüksek tutarlı avro ihracımızı dün başarıyla tamamladık
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından "Ülke tarihimizdeki en yüksek tutarlı avro ihracımızı dün başarıyla tamamladık" ifadelerini... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T12:55+0300
2024-03-15T12:55+0300
2024-03-15T13:44+0300
ekonomi
mehmet şimşek
ihracat
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ihracat
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 5 kattan fazla talep gelen 2 milyar avroluk tahvil ihracının, bu sene yatırım yapılabilir nota sahip ülke ihraçları dışında gerçekleşen ilk avro ihracı olduğunu belirterek, "Bu başarılı ihraç, uluslararası yatırımcıların ülkemize olan güveninin, programımıza duyulan inancın açık bir göstergesidir." ifadesini kullandı.Şimşek, sosyal medya hesabından, dün gerçekleşen tahvil ihracına ilişkin paylaşımda bulundu.Türkiye tarihindeki avro cinsinden en yüksek tutarlı tahvil ihracını dün başarıyla tamamladıklarını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240315/bankalardan-faizsiz-kredi-kampanyasi-ekonomist-uyardi-nelere-dikkate-etmeli-1081715973.html
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mehmet şimşek, ihracat, euro, dolar, ihracat
mehmet şimşek, ihracat, euro, dolar, ihracat
Bakan Şimşek: Ülke tarihimizdeki en yüksek tutarlı avro ihracımızı dün başarıyla tamamladık
12:55 15.03.2024 (güncellendi: 13:44 15.03.2024)
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından "Ülke tarihimizdeki en yüksek tutarlı avro ihracımızı dün başarıyla tamamladık" ifadelerini paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 5 kattan fazla talep gelen 2 milyar avroluk tahvil ihracının, bu sene yatırım yapılabilir nota sahip ülke ihraçları dışında gerçekleşen ilk avro ihracı olduğunu belirterek, "Bu başarılı ihraç, uluslararası yatırımcıların ülkemize olan güveninin, programımıza duyulan inancın açık bir göstergesidir." ifadesini kullandı.
Şimşek, sosyal medya hesabından, dün gerçekleşen tahvil ihracına ilişkin paylaşımda bulundu.
Türkiye tarihindeki avro cinsinden en yüksek tutarlı tahvil ihracını dün başarıyla tamamladıklarını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:
"3 yıl aradan sonra ihraç ettiğimiz 2 milyar tutarındaki ilk avro tahvilimizin 'spread'i 2017'den beri en düşük seviyede gerçekleşti. 5 kattan fazla talep gelen işlemimiz, bu sene yatırım yapılabilir nota sahip ülke ihraçları dışında gerçekleşen ilk avro ihracı oldu. Bu başarılı ihraç, uluslararası yatırımcıların ülkemize olan güveninin, programımıza duyulan inancın açık bir göstergesidir. Yerel seçim sürecinde kısa vadeli beklentilerle oluşturulan spekülatif söylemler ve pozisyonlar programımızın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyecek."