https://sputniknews.com.tr/20240315/arac-sahipleri-dikkat-akaryakita-cifte-zam-geldi-1081708634.html

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta çifte zam geldi

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta çifte zam geldi

Sputnik Türkiye

Petrol ve döviz fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peş peşe indirim yaşayan akaryakıt fiyatlarına bu kez çifte zam geldi... 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T07:46+0300

2024-03-15T07:46+0300

2024-03-15T07:46+0300

ekonomi

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Benzin ve motorine fiyatlarına çifte zam geldi. Benzin grubunda gece yarısından itibaren 1 lira 53 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 10 kuruş zam geldi.Bugün benzin fiyatlarıBenzin İstanbul Avrupa yakasında 42.06 TL, İstanbul Anadolu yakasında 41.96 TL; Ankara'da 42.78 TL ve İzmir'de 43 TL seviyesinde satışı gerçekleşiyor.15 mart motorin fiyatıMotorin fiyatları ise İstanbul Avrupa yakasında 41.83 TL, İstanbul Anadolu yakasında 41.75 Ankara’da 42.63 TL ve İzmir’de 42.83 lira seviyesinde bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20240315/annesi-eylem-tok-ile-abdye-kacan-timur-cihantimurun-kaza-ani-paylasimi-ortaya-cikti-1081708138.html

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