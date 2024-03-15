Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta çifte zam geldi

Türkiye
SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini değişti
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Milli gelirde 20 yıl önceye dönüş
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Bayram getiren Tıbbıyeli Hikmet ruhu
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
4 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Muğla Akbelen'deki kamulaştırma kararı kaldırıldı
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zekanın gelişimiyle birlikte sunucu pazarındaki değişimler
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
CHP'deki para krizinin perde arkası
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan NATO'ya uyarı: 'Yanıtsız kalmayacak'
17:44
3 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı açıkladı: Ukrayna Odessa ve Harkov'u kaybedecek
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Lavrov: Rusya, Avrasya’da eşit ve bölünmez güvenlik sistemi oluşturma görevini üstlendi
18:14
2 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakanı Scholz’dan Kiev’e silah tedarikine ilişkin açıklama
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Polonyalı general: ABD, Polonya'ya hedefler için füze sağlayacak
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Hint uzman, Putin’in Rusya’nın nükleer yetenekleri ile ilgili açıklamasına dikkat çekti
18:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Husiler'den hipersonik füze testi
19:13
2 dk
SESLİ HABER
Rus ve Türk yetkililer Ukrayna krizini görüştü
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Biden şimdi de başkanlık yaptığı süreyi unuttu
19:39
1 dk
SESLİ HABER
Gizli yazışmada ortaya çıktı: Ukraynalı askerler güç yoluyla ülke parlamentosunu ele geçirmeyi planlıyor
19:51
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Batı’da Türkiye’ye küçümseyici davranılıyor
20:06
4 dk
SESLİ HABER
İtalyan uzman: Rusya, Batı ile ilişkilerde güvenlik garantileri konusunu gündeme getiriyor
20:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye'de milyonlar kirli hava soluyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240315/arac-sahipleri-dikkat-akaryakita-cifte-zam-geldi-1081708634.html
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta çifte zam geldi
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta çifte zam geldi
Sputnik Türkiye
Petrol ve döviz fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peş peşe indirim yaşayan akaryakıt fiyatlarına bu kez çifte zam geldi... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T07:46+0300
2024-03-15T07:46+0300
ekonomi
akaryakıt
akaryakıt zammı
benzin
benzin fiyatları
mazot
mazot
motorin
zam
fiyat
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072210045_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_46824ea7efff6a8a99e7e9992ee30aa6.jpg
Benzin ve motorine fiyatlarına çifte zam geldi. Benzin grubunda gece yarısından itibaren 1 lira 53 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 10 kuruş zam geldi.Bugün benzin fiyatlarıBenzin İstanbul Avrupa yakasında 42.06 TL, İstanbul Anadolu yakasında 41.96 TL; Ankara'da 42.78 TL ve İzmir'de 43 TL seviyesinde satışı gerçekleşiyor.15 mart motorin fiyatıMotorin fiyatları ise İstanbul Avrupa yakasında 41.83 TL, İstanbul Anadolu yakasında 41.75 Ankara’da 42.63 TL ve İzmir’de 42.83 lira seviyesinde bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20240315/annesi-eylem-tok-ile-abdye-kacan-timur-cihantimurun-kaza-ani-paylasimi-ortaya-cikti-1081708138.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072210045_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8e5a76e1e582d47845c185b532587db0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
izmir akaryakıt fiyatı, akaryakıt fiyatı, benzin fiyatı, istanbul benzin fiyatı, ankara benzin fiyatı, ankara motorin fiyatı, izmir motorin fiyatı, istanbul motorin fiyatı, benzine indirim, benzin indirimi, motorin indirimi, akaryakıt son dakika, benzin indirim, motorin indirim, 15 mart benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç tl, benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu, benzin ötv zammı, motorin ötv zammı, mazot fiyatları ne kadar, lpg fiyatı, lpg zammı
izmir akaryakıt fiyatı, akaryakıt fiyatı, benzin fiyatı, istanbul benzin fiyatı, ankara benzin fiyatı, ankara motorin fiyatı, izmir motorin fiyatı, istanbul motorin fiyatı, benzine indirim, benzin indirimi, motorin indirimi, akaryakıt son dakika, benzin indirim, motorin indirim, 15 mart benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç tl, benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu, benzin ötv zammı, motorin ötv zammı, mazot fiyatları ne kadar, lpg fiyatı, lpg zammı

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta çifte zam geldi

07:46 15.03.2024
© AABenzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
© AA
Abone ol
Petrol ve döviz fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peş peşe indirim yaşayan akaryakıt fiyatlarına bu kez çifte zam geldi. Peki 15 Mart 2024 Perşembe güncel benzin mazot fiyatı, ne kadar kaç TL?
Benzin ve motorine fiyatlarına çifte zam geldi. Benzin grubunda gece yarısından itibaren 1 lira 53 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 10 kuruş zam geldi.

Bugün benzin fiyatları

Benzin İstanbul Avrupa yakasında 42.06 TL, İstanbul Anadolu yakasında 41.96 TL; Ankara'da 42.78 TL ve İzmir'de 43 TL seviyesinde satışı gerçekleşiyor.

15 mart motorin fiyatı

Motorin fiyatları ise İstanbul Avrupa yakasında 41.83 TL, İstanbul Anadolu yakasında 41.75 Ankara’da 42.63 TL ve İzmir’de 42.83 lira seviyesinde bulunuyor.
Eylem Tok - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
YAŞAM
Annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un kaza anı paylaşımı ortaya çıktı
06:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала