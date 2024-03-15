https://sputniknews.com.tr/20240315/arac-sahipleri-dikkat-akaryakita-cifte-zam-geldi-1081708634.html
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta çifte zam geldi
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta çifte zam geldi
Sputnik Türkiye
Petrol ve döviz fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peş peşe indirim yaşayan akaryakıt fiyatlarına bu kez çifte zam geldi... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T07:46+0300
2024-03-15T07:46+0300
2024-03-15T07:46+0300
ekonomi
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Benzin ve motorine fiyatlarına çifte zam geldi. Benzin grubunda gece yarısından itibaren 1 lira 53 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 10 kuruş zam geldi.Bugün benzin fiyatlarıBenzin İstanbul Avrupa yakasında 42.06 TL, İstanbul Anadolu yakasında 41.96 TL; Ankara'da 42.78 TL ve İzmir'de 43 TL seviyesinde satışı gerçekleşiyor.15 mart motorin fiyatıMotorin fiyatları ise İstanbul Avrupa yakasında 41.83 TL, İstanbul Anadolu yakasında 41.75 Ankara’da 42.63 TL ve İzmir’de 42.83 lira seviyesinde bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20240315/annesi-eylem-tok-ile-abdye-kacan-timur-cihantimurun-kaza-ani-paylasimi-ortaya-cikti-1081708138.html
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Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta çifte zam geldi
Petrol ve döviz fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peş peşe indirim yaşayan akaryakıt fiyatlarına bu kez çifte zam geldi. Peki 15 Mart 2024 Perşembe güncel benzin mazot fiyatı, ne kadar kaç TL?
Benzin ve motorine fiyatlarına çifte zam geldi. Benzin grubunda gece yarısından itibaren 1 lira 53 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 10 kuruş zam geldi.
Benzin İstanbul Avrupa yakasında 42.06 TL, İstanbul Anadolu yakasında 41.96 TL; Ankara'da 42.78 TL ve İzmir'de 43 TL seviyesinde satışı gerçekleşiyor.
Motorin fiyatları ise İstanbul Avrupa yakasında 41.83 TL, İstanbul Anadolu yakasında 41.75 Ankara’da 42.63 TL ve İzmir’de 42.83 lira seviyesinde bulunuyor.