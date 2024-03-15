https://sputniknews.com.tr/20240315/ak-partili-sahinden-chpdeki-para-sayma-goruntulerine-iliskin-yorum-ortada-bir-kara-para-var-1081719033.html
AK Partili Şahin'den CHP'deki para sayma görüntülerine ilişkin yorum: 'Ortada bir kara para var'
AK Partili Şahin'den CHP'deki para sayma görüntülerine ilişkin yorum: 'Ortada bir kara para var'
Sputnik Türkiye
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP'deki para sayma görüntülerine ilişkin "Hukuki prosedür devam edecektir. Bunun akıbetini savcılıklarımız yapacakları... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T12:33+0300
2024-03-15T12:33+0300
2024-03-15T12:33+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
para
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kara para
kemal kılıçdaroğlu
canan kaftancıoğlu
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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, canlı yayında CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.Şahin'e, İstanbul'daki para sayma görüntülerine ilişkin değerlendirmesi soruldu:'Karanlık işler olduğunu görüyorum'Partilerin hesaplarının Anayasa Mahkemesi tarafından denetlendiğini dile getiren Şahin, "Çok ciddi ithamlar ortaya atılmıştı ve bu görüntüler henüz giderilmemişken bu görüntülerin ortaya çıkması tam bir skandal. Ben de AK Parti’de bu süreçlerin içerisinde yer almış birisi olarak söylüyorum. Bunun nasıl olacağı bellidir. Partilerin hesapları AYM tarafından denetlenmektedir, gelirleri bellidir. Ne şekilde bağış alacakları, limiti bellidir. Ortada bir kara para var. Bu çok belli. Dağ gibi büyük bir kara para var. Bu paranın kaynağı ve nereye aktarıldığı açıklanmalıdır. Gayrimenkul için kullanıldığı söyleniyor ama diğer tarafta gayrimenkul miktarının genel merkezden hesap üzerinden ödendiği söyleniyor. Bir A4 kağıdı üzerinden dalga geçer gibi bir kanıt oluşturmuşlar, yutturmaya çalışıyorlar. Hukuki prosedür devam edecektir. Bunun akıbetini savcılıklarımız yapacakları denetimlerde vereceklerdir. Bu işin siyasi tarafının çok vahim olduğunu, karanlık işler olduğunu ve bir türlü aydınlatılamadığını görüyorum" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240314/para-sayma-goruntulerine-iliskin-sorusturma-2-chpli-ifade-vermek-icin-adliyede-1081681575.html
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para, chp, ak parti, kara para, kemal kılıçdaroğlu, canan kaftancıoğlu, fatih şahin, aym, anayasa mahkemesi (aym)
para, chp, ak parti, kara para, kemal kılıçdaroğlu, canan kaftancıoğlu, fatih şahin, aym, anayasa mahkemesi (aym)
AK Partili Şahin'den CHP'deki para sayma görüntülerine ilişkin yorum: 'Ortada bir kara para var'
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP'deki para sayma görüntülerine ilişkin "Hukuki prosedür devam edecektir. Bunun akıbetini savcılıklarımız yapacakları denetimlerde vereceklerdir. Bu işin siyasi tarafının çok vahim olduğunu, karanlık işler olduğunu ve bir türlü aydınlatılamadığını görüyorum" dedi.
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, canlı yayında CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.
Şahin'e, İstanbul'daki para sayma görüntülerine ilişkin değerlendirmesi soruldu:
"Ekrem İmamoğlu bir müteahhit olarak bu yollara başvurmuş olabilir. Ama bunlar gayri kanuni ve suç teşkil eden konulardır. Meseleye böyle baktığımızda meselenin vahim bir durum olduğunu söyleyebilirim. Yaşanan görüntüler çok vahim, hukuki olarak da çok vahim. Bu paralar nereden geliyor, bu paraların sahibi kim, bu paralar nereye gidiyor, bu paralar niçin kullanılmış? Bunların hepsinin kamuoyuna açıklanması gerekiyor. CHP yönetiminin bu sorulara cevap vermesi gerekiyor. Dönemin genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve dönemin İl başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da bu soruların cevabını vermesi gerekiyor. Böyle bir şey olamaz. Çünkü bunun usulü yöntemi bellidir. CHP ilk kez bu para desteleriyle konuşuluyor değil."
'Karanlık işler olduğunu görüyorum'
Partilerin hesaplarının Anayasa Mahkemesi tarafından denetlendiğini dile getiren Şahin, "Çok ciddi ithamlar ortaya atılmıştı ve bu görüntüler henüz giderilmemişken bu görüntülerin ortaya çıkması tam bir skandal. Ben de AK Parti’de bu süreçlerin içerisinde yer almış birisi olarak söylüyorum. Bunun nasıl olacağı bellidir. Partilerin hesapları AYM tarafından denetlenmektedir, gelirleri bellidir. Ne şekilde bağış alacakları, limiti bellidir. Ortada bir kara para var. Bu çok belli. Dağ gibi büyük bir kara para var. Bu paranın kaynağı ve nereye aktarıldığı açıklanmalıdır. Gayrimenkul için kullanıldığı söyleniyor ama diğer tarafta gayrimenkul miktarının genel merkezden hesap üzerinden ödendiği söyleniyor. Bir A4 kağıdı üzerinden dalga geçer gibi bir kanıt oluşturmuşlar, yutturmaya çalışıyorlar. Hukuki prosedür devam edecektir. Bunun akıbetini savcılıklarımız yapacakları denetimlerde vereceklerdir. Bu işin siyasi tarafının çok vahim olduğunu, karanlık işler olduğunu ve bir türlü aydınlatılamadığını görüyorum" dedi.