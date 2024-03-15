https://sputniknews.com.tr/20240315/ak-partili-sahinden-chpdeki-para-sayma-goruntulerine-iliskin-yorum-ortada-bir-kara-para-var-1081719033.html

AK Partili Şahin'den CHP'deki para sayma görüntülerine ilişkin yorum: 'Ortada bir kara para var'

AK Partili Şahin'den CHP'deki para sayma görüntülerine ilişkin yorum: 'Ortada bir kara para var'

Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP'deki para sayma görüntülerine ilişkin "Hukuki prosedür devam edecektir. Bunun akıbetini savcılıklarımız yapacakları... 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T12:33+0300

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2024-03-15T12:33+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

para

chp

ak parti

kara para

kemal kılıçdaroğlu

canan kaftancıoğlu

fatih şahin

aym

anayasa mahkemesi (aym)

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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, canlı yayında CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.Şahin'e, İstanbul'daki para sayma görüntülerine ilişkin değerlendirmesi soruldu:'Karanlık işler olduğunu görüyorum'Partilerin hesaplarının Anayasa Mahkemesi tarafından denetlendiğini dile getiren Şahin, "Çok ciddi ithamlar ortaya atılmıştı ve bu görüntüler henüz giderilmemişken bu görüntülerin ortaya çıkması tam bir skandal. Ben de AK Parti’de bu süreçlerin içerisinde yer almış birisi olarak söylüyorum. Bunun nasıl olacağı bellidir. Partilerin hesapları AYM tarafından denetlenmektedir, gelirleri bellidir. Ne şekilde bağış alacakları, limiti bellidir. Ortada bir kara para var. Bu çok belli. Dağ gibi büyük bir kara para var. Bu paranın kaynağı ve nereye aktarıldığı açıklanmalıdır. Gayrimenkul için kullanıldığı söyleniyor ama diğer tarafta gayrimenkul miktarının genel merkezden hesap üzerinden ödendiği söyleniyor. Bir A4 kağıdı üzerinden dalga geçer gibi bir kanıt oluşturmuşlar, yutturmaya çalışıyorlar. Hukuki prosedür devam edecektir. Bunun akıbetini savcılıklarımız yapacakları denetimlerde vereceklerdir. Bu işin siyasi tarafının çok vahim olduğunu, karanlık işler olduğunu ve bir türlü aydınlatılamadığını görüyorum" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240314/para-sayma-goruntulerine-iliskin-sorusturma-2-chpli-ifade-vermek-icin-adliyede-1081681575.html

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para, chp, ak parti, kara para, kemal kılıçdaroğlu, canan kaftancıoğlu, fatih şahin, aym, anayasa mahkemesi (aym)